Deportes

Carlos Antonio Vélez no perdonó a Lucas González por la manera como Atlético Nacional jugó ante Tolima: “Otro invento fallido”

El periodista criticó el esquema con el que el verde comenzó el encuentro y terminó con empate sin goles, en duelo pendiente de la fecha 9 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional
Lucas González, técnico de Atlético Nacional, se ha complicado en algunos partidos por su sistema táctico - crédito Atlético Nacional
Guardar

Atlético Nacional volvió a ceder terreno en condición de local, esta vez con un empate sin goles frente al Deportes Tolima en uno de sus tres partidos aplazados de la Liga BetPlay, en la que se encuentra en buen momento, pero con momentos de irregularidad en el juego.

Eso fue lo que el periodista Carlos Antonio Vélez criticó de Lucas González, el técnico del verde que debió reformular su táctica en el segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio de Ditaires, Itagüí, donde el portero Franco Armani fue figura por sus apariciones bajo los tres palos.

PUBLICIDAD

Pese a eso, el verde también le hizo juego a los tolimenses, estuvo cerca de abrir el marcador y se destacó mucho la sociedad de James Rodríguez con Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, los dos hombres provenientes de la convocatoria de la selección Colombia en Estados Unidos.

“Mucho ruido y pocas nueces”

El cuadro verde empezó el encuentro con una formación de corte más ofensivo de lo normal, ya que colocó en el medio campo a James Rodríguez, Edwin Cardona, Yeicar Perlaza y Elías Cabrera, todos de perfil para el ataque, además de Ian Poveda como delantero, mientras que Jorman Campuzano era el único hombre en la zona de contención.

PUBLICIDAD

Dicha táctica de Nacional provocó que el Tolima se acercara mucho con remates desde fuera del área, principalmente en el primer tiempo, además de que hombres como Ever Valencia y Luis Sánchez encontraron muchos espacios para enfrentar a la línea defensiva de los antioqueños.

Atlético Nacional
Edwin Cardona fue titular con Atlético Nacional en el empate sin goles frente al Deportes Tolima - crédito Atlético Nacional

Ese hecho, al parecer, provocó la reacción de Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports, al mencionar en su cuenta de X que dicha prueba en el campo de juego le resultó mal al entrenador bogotano, que sufrió cada acción ofensiva del rival que fue salvada por el portero argentino.

¡Otro invento fallido de Lucas! Si no es por la impotencia ofensiva pijao y las atajadas de Armani, se lo cobran por ventanilla. Volpi apareció para neutralizar solo contraataques. ¡Mucho ruido y pocas nueces!“, fue lo que el comunicador escribió en sus redes sociales.

Atlético Nacional
Carlos Antonio Vélez fue muy crítico con el esquema de Atlético Nacional en Itagüí ante el Tolima - crédito @velezfutbol/X

Fue tal el cambio de Nacional en el segundo tiempo que el entrenador debió colocar a hombres de perfil defensivo en la contención como Matheus Uribe y Andrés Marín, además de sacar en el medio campo a Edwin Cardona y Yeicar Perlaza.

Empate sin goles en Itagüí

Atlético Nacional y Deportes Tolima empataron 0-0 el jueves 8 de octubre en el estadio Ditaires de Itagüí, en el partido pendiente de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. James Rodríguez fue titular y usó la cinta de capitán del conjunto antioqueño en el segundo tiempo.

Las ocasiones más claras del primer tiempo llegaron después de la media hora. James intentó sorprender con un remate al primer palo, pero Volpi y el poste evitaron su primer gol con el equipo antioqueño. Ian Poveda también desperdició un rebote frente al arco, mientras que Franco Armani le negó el tanto a Ever Valencia con una atajada tras un remate desde fuera del área.

Nacional vs. Tolima
Atlético Nacional y Tolima empataron sin goles en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Nacional fue superior durante la segunda mitad y mejoró con el ingreso de Juan Manuel Rengifo, pero no logró romper la resistencia de Neto Volpi. En el minuto 69, el arquero le ganó un mano a mano a Poveda tras un contragolpe y poco después desvió al córner un remate de Matheus Uribe.

El resultado dejó a Nacional en la tercera posición parcial con 23 puntos. Tolima completó seis partidos consecutivos sin ganar y cerró el grupo de los ocho con 20 unidades, en medio de un calendario en el que varios de sus rivales aún deben fechas.

Temas Relacionados

Atlético NacionalLucas GonzálezAtlético Nacional vs Deportes TolimaCarlos Antonio VélezDeportes TolimaLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: sigue en empate el partido con Cuadrado en cancha

El estadio Metropolitano de Techo es epicentro del duelo entre los equipos bogotanos por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: sigue en empate el partido con Cuadrado en cancha

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 17° carrera de la temporada 2026

El circuito urbano de Marina Bay recibe este fin de semana la última cita con formato sprint del año, con Kimi Antonelli y George Russell como protagonistas de la pelea por el título y un Max Verstappen que busca repetir el triunfo logrado en Malasia

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 17° carrera de la temporada 2026

Atlético Nacional y Deportes Tolima quedaron ‘en tablas’: hubo empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Los porteros Franco Armani y Neto Volpi fueron figuras por sus atajadas que mantuvieron el cero en sus arcos y no permitieron que el verde sumara un nuevo triunfo como local

Atlético Nacional y Deportes Tolima quedaron ‘en tablas’: hubo empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Derechos de televisión del fútbol colombiano: canal dueño del contrato estaría en problemas porque no tendría cómo igualar la oferta

El medio que es dueño del contrato actual y con exclusividad de todos los campeonatos aún no sabría cómo alcanzar la propuesta de 90 millones de dólares que la Dimayor aprobó en septiembre

Derechos de televisión del fútbol colombiano: canal dueño del contrato estaría en problemas porque no tendría cómo igualar la oferta

Lucas González fue criticado por no escoger a Juan Manuel Rengifo como titular en Atlético Nacional: “Es el jugador a vender y no lo pone”

El exentrenador Nelson Gallego destacó las condiciones del mediocampista para que sea competencia de James Rodríguez y Edwin Cardona en el once inicial del verde

Lucas González fue criticado por no escoger a Juan Manuel Rengifo como titular en Atlético Nacional: “Es el jugador a vender y no lo pone”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Falleció Ana María Arango, figura de la televisión y el cine colombiano

Shakira se sumó a la alegría del Carnaval de Barranquilla desde Madrid, España, con sombrero vueltiao

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: se juega el segundo tiempo con Cuadrado en cancha, minuto a minuto

EN VIVO - Millonarios vs. Fortaleza HOY: se juega el segundo tiempo con Cuadrado en cancha, minuto a minuto

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 17° carrera de la temporada 2026

Atlético Nacional y Deportes Tolima quedaron ‘en tablas’: hubo empate sin goles en Itagüí por la Liga BetPlay

Derechos de televisión del fútbol colombiano: canal dueño del contrato estaría en problemas porque no tendría cómo igualar la oferta

Lucas González fue criticado por no escoger a Juan Manuel Rengifo como titular en Atlético Nacional: “Es el jugador a vender y no lo pone”