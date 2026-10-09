Carlos Antonio Vélez no perdonó a Lucas González por la manera como Atlético Nacional jugó ante Tolima: “Otro invento fallido”

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, se ha complicado en algunos partidos por su sistema táctico - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional volvió a ceder terreno en condición de local, esta vez con un empate sin goles frente al Deportes Tolima en uno de sus tres partidos aplazados de la Liga BetPlay, en la que se encuentra en buen momento, pero con momentos de irregularidad en el juego.

Eso fue lo que el periodista Carlos Antonio Vélez criticó de Lucas González, el técnico del verde que debió reformular su táctica en el segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio de Ditaires, Itagüí, donde el portero Franco Armani fue figura por sus apariciones bajo los tres palos.

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Pese a eso, el verde también le hizo juego a los tolimenses, estuvo cerca de abrir el marcador y se destacó mucho la sociedad de James Rodríguez con Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, los dos hombres provenientes de la convocatoria de la selección Colombia en Estados Unidos.

“Mucho ruido y pocas nueces”

El cuadro verde empezó el encuentro con una formación de corte más ofensivo de lo normal, ya que colocó en el medio campo a James Rodríguez, Edwin Cardona, Yeicar Perlaza y Elías Cabrera, todos de perfil para el ataque, además de Ian Poveda como delantero, mientras que Jorman Campuzano era el único hombre en la zona de contención.

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Dicha táctica de Nacional provocó que el Tolima se acercara mucho con remates desde fuera del área, principalmente en el primer tiempo, además de que hombres como Ever Valencia y Luis Sánchez encontraron muchos espacios para enfrentar a la línea defensiva de los antioqueños.

Edwin Cardona fue titular con Atlético Nacional en el empate sin goles frente al Deportes Tolima - crédito Atlético Nacional

Ese hecho, al parecer, provocó la reacción de Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports, al mencionar en su cuenta de X que dicha prueba en el campo de juego le resultó mal al entrenador bogotano, que sufrió cada acción ofensiva del rival que fue salvada por el portero argentino.

“¡Otro invento fallido de Lucas! Si no es por la impotencia ofensiva pijao y las atajadas de Armani, se lo cobran por ventanilla. Volpi apareció para neutralizar solo contraataques. ¡Mucho ruido y pocas nueces!“, fue lo que el comunicador escribió en sus redes sociales.

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Carlos Antonio Vélez fue muy crítico con el esquema de Atlético Nacional en Itagüí ante el Tolima - crédito @velezfutbol/X

Fue tal el cambio de Nacional en el segundo tiempo que el entrenador debió colocar a hombres de perfil defensivo en la contención como Matheus Uribe y Andrés Marín, además de sacar en el medio campo a Edwin Cardona y Yeicar Perlaza.

Empate sin goles en Itagüí

Atlético Nacional y Deportes Tolima empataron 0-0 el jueves 8 de octubre en el estadio Ditaires de Itagüí, en el partido pendiente de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. James Rodríguez fue titular y usó la cinta de capitán del conjunto antioqueño en el segundo tiempo.

Las ocasiones más claras del primer tiempo llegaron después de la media hora. James intentó sorprender con un remate al primer palo, pero Volpi y el poste evitaron su primer gol con el equipo antioqueño. Ian Poveda también desperdició un rebote frente al arco, mientras que Franco Armani le negó el tanto a Ever Valencia con una atajada tras un remate desde fuera del área.

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Atlético Nacional y Tolima empataron sin goles en partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Nacional fue superior durante la segunda mitad y mejoró con el ingreso de Juan Manuel Rengifo, pero no logró romper la resistencia de Neto Volpi. En el minuto 69, el arquero le ganó un mano a mano a Poveda tras un contragolpe y poco después desvió al córner un remate de Matheus Uribe.

El resultado dejó a Nacional en la tercera posición parcial con 23 puntos. Tolima completó seis partidos consecutivos sin ganar y cerró el grupo de los ocho con 20 unidades, en medio de un calendario en el que varios de sus rivales aún deben fechas.