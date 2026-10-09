Adulta mayor fue hallada desorientada en medio de un aguacero en Ibagué: buscan a su familia

Las autoridades están buscando a los familiares de la ciudadana para que se hagan responsables - (Desaparecidos en Colombia / Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una adulta mayor permanece bajo atención médica en Ibagué (Tolima) después de que fuera encontrada bajo pleno aguacero en el sector de Las Margaritas.

El caso fue atendido por agentes del cuadrante de la zona, que acudieron al sitio tras conocer que la mujer estaba tendida en el suelo en medio de la lluvia. Los uniformados coordinaron su traslado a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Jordán, donde recibe valoración y asistencia.

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De acuerdo con la información publicada por el diario local El Nuevo Día, la paciente no tenía documentos de identificación cuando fue auxiliada, lo que, sumado a las dificultades que presenta para comunicarse, ha impedido corroborar los datos que entregó sobre su nombre y ubicar a personas cercanas.

Las instituciones de salud y la Policía confirmaron que no existen reportes previos de desaparición de la paciente que fue hallada bajo un aguacero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer permanece en la USI del Jordán

La prioridad de las autoridades y del personal asistencial es determinar con precisión la identidad de la paciente y encontrar a sus familiares. Por ahora, el único dato disponible es que ella dijo llamarse Luz Estela Ospina, información que todavía no ha podido ser verificada mediante documentación o contactos de su entorno.

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Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre su estado de salud ni sobre el tiempo que llevaba en el lugar antes de la llegada de la Policía.

Una mujer permanece bajo atención médica en Ibagué tras su hallazgo durante un aguacero en el sector de Las Margaritas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La falta de documentos dificulta ubicar a sus allegados

En este tipo de casos, la información aportada por vecinos, conocidos o familiares puede ser determinante para contrastar el nombre suministrado, precisar una dirección o identificar a personas que estén buscándola. Cualquier dato que permita establecer su identidad puede ayudar a contactar a sus seres queridos.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía informar si reconoce a una mujer con las características de la foto o si conoce a alguien llamado Luz Estela Ospina que pueda corresponder a la paciente atendida.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si fue reportada como desaparecida ni si existe una denuncia relacionada con su ubicación.

Las autoridades recomendaron vigilar a los adultos mayores para prevenir extravíos y complicaciones médicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, la mujer seguirá bajo cuidado médico mientras se desarrollan las gestiones de localización. Según El Nuevo Día, la búsqueda continúa con el propósito de establecer su procedencia y lograr que sus allegados conozcan dónde se encuentra.

Ante la gravedad del caso, las autoridades recordaron a los ciudadanos la importancia del cuidado de los adultos mayores y evitar que salgan a la calle solos, especialmente si padecen de alguna condición relacionada con la pérdida de memoria o de salud, puesto que es necesario que sus medicamentos sean suministrados a las horas correspondientes. Entre tanto, se recordó que dejarlos solos por largos periodos no solo podría causar que se pierdan, sino que se presenten accidentes en los que resulten lesionados.

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Cómo evitar que los adultos mayores se pierdan

Acordar controles diarios: establecer horarios fijos para una llamada o videollamada. Si no responde, definir de antemano quién irá a verificar cómo está.

Involucrar a vecinos y familiares cercanos: informarles que avisen si la ven desorientada, fuera de casa a horas inusuales o vestida de manera inadecuada para el clima.

Llevar identificación: incluir una tarjeta en la billetera o una pulsera con nombre, contactos de emergencia, domicilio y datos médicos básicos. Evitar que porte información bancaria.

Usar localización con consentimiento: un teléfono sencillo, reloj o dispositivo GPS puede facilitar la ubicación. Es importante comprobar que tenga batería y que la persona sepa usarlo.

Reducir salidas de riesgo: si ya hubo episodios de desorientación, no debe conducir. Conviene guardar llaves del auto y evaluar transporte acompañado.

Colocar alertas discretas: sensores o timbres en puertas y ventanas pueden avisar cuando la persona sale. No se debe encerrarla ni impedir una evacuación en caso de emergencia.

Mantener rutinas y actividad: la ansiedad, el aburrimiento y los cambios bruscos de rutina pueden aumentar la inquietud. Actividades programadas, ejercicio adaptado y acompañamiento pueden ayudar.

Preparar un plan: conservar una foto reciente y los datos médicos. Si desaparece, iniciar la búsqueda de inmediato y llamar al 123 si no aparece en 15 minutos, especialmente si tiene demencia.

Medidas para prevenir accidentes en casa

Eliminar obstáculos: retirar alfombras sueltas, cables en zonas de paso, muebles bajos y objetos acumulados. Mantener pasillos, escaleras y entradas despejados.

Mejorar la iluminación: instalar luces de noche entre el dormitorio y el baño, reforzar la luz en escaleras y colocar interruptores accesibles.

Adecuar el baño: poner barras de apoyo junto al inodoro y dentro de la ducha; usar alfombras o tiras antideslizantes y, si hace falta, una silla de baño.

Revisar escaleras: colocar pasamanos firmes en ambos lados, señalizar los bordes de los escalones y evitar subir o bajar con las manos ocupadas.

Usar calzado seguro: preferir zapatos cerrados, con suela antideslizante y buena sujeción. Evitar pantuflas flojas o caminar con medias sobre pisos lisos.

Reducir riesgos en cocina: verificar que el horno, la hornalla y los aparatos eléctricos queden apagados. Puede ser útil instalar dispositivos de corte automático de gas o cocina.

Prevenir quemaduras e intoxicaciones: ajustar el calentador de agua, guardar medicamentos y productos de limpieza en lugares separados y rotulados.

Tener teléfonos a mano: dejar visibles los números de emergencia, familiares, médico de cabecera y la dirección exacta del domicilio. Un botón de alerta o pulsera de emergencia puede servir si vive solo.

Controlar medicamentos y salud: algunos fármacos pueden provocar mareos, somnolencia o baja de presión. Conviene que un médico revise la medicación si hubo caídas, desmayos, confusión o cambios en el equilibrio.

Mantener detectores activos: comprobar las baterías de detectores de humo y gas.