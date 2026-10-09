Estas son las líneas de investigación de la Fiscalía en el caso de Blanca Pardo, adulta mayor que falleció en Nariño tras presunto abuso sexual

Estas son las lineas de investigación de la Fiscalía en el caso de Blanca Pardo, adulta mayor que falleció en Nariño tras presunto abuso sexual - crédito Reuters

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La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación preliminar para esclarecer el homicidio de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que fue encontrada desorientada y con signos de violencia en una vereda de San Bernardo, Nariño, en agosto de 2026. Pardo fue trasladada a Pasto, donde murió después de ser auxiliada.

Las pesquisas incluyen la verificación de una posible agresión sexual. Los resultados de la necropsia y demás análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses serán determinantes para establecer la causa de la muerte y el mecanismo que la produjo, según informó El Tiempo. También servirán para saber si la mujer fue abusada sexualmente, como aseguró su hija ante los medios, con base en información otorgada por el personal de salud que atendió a la adulta mayor.

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El ente acusador también pidió cautela frente a las versiones que han circulado sobre lo ocurrido. La indagación se encuentra en una etapa inicial, centrada en reunir los elementos necesarios para reconstruir los hechos e identificar a quienes pudieron intervenir.

La investigación parte de lo ocurrido en una vereda de San Bernardo

Las autoridades buscan precisar cuánto tiempo permaneció la víctima en la zona rural del municipio San Bernardo, en qué condiciones fue localizada y qué ocurrió antes de que recibiera atención médica - crédito @LatamBuzz/X

De acuerdo con los datos recogidos por el diario, una de las hijas de Blanca Pardo encontró a la mujer en la zona rural del municipio nariñense. Las autoridades buscan precisar cuánto tiempo permaneció la víctima allí, en qué condiciones fue localizada y qué ocurrió antes de que recibiera atención médica.

Los investigadores adelantan la recopilación de pruebas en el lugar y revisan los elementos que puedan aportar información sobre la secuencia de los hechos. También buscan establecer si Pardo estuvo acompañada antes de ser hallada y quiénes transitaban o permanecían cerca del sitio.

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La Fiscalía señaló que las declaraciones de habitantes de la vereda forman parte de esa tarea. Los testimonios podrían permitir ubicar los últimos movimientos de la víctima y determinar si alguna persona la vio con terceros durante las horas previas a la agresión.

El ente acusador explicó que el propósito de esta fase es construir una línea de tiempo y contrastarla con los hallazgos técnicos. La recolección de testimonios y pruebas físicas será la base para definir las circunstancias del crimen, sin descartar información que surja durante el proceso.

La necropsia debe aclarar la causa de muerte y una posible agresión sexual

La necropsia debe aclarar la causa de muerte y una posible agresión sexual - crédito José Jácome/EFE

El componente forense ocupa un lugar central en el expediente. Los peritos de Medicina Legal deben establecer la hora aproximada de la muerte, las lesiones que presentaba Pardo y el mecanismo que las causó. Esos estudios permitirán determinar si las heridas fueron determinantes en su fallecimiento.

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La entidad también examina la posibilidad de que la mujer hubiera sido víctima de violencia sexual. La Fiscalía advirtió que ese aspecto solo podrá confirmarse o descartarse cuando concluyan los procedimientos técnicos practicados durante la necropsia.

No hay un dictamen definitivo sobre una agresión sexual ni sobre la manera exacta en que murió la adulta mayor. Por esa razón, las autoridades evitan atribuir responsabilidades o dar por probada alguna hipótesis mientras esperan los informes periciales.

Los resultados podrán ser contrastados con los indicios obtenidos en el lugar, las declaraciones y cualquier otro elemento incorporado a la investigación. En conjunto, ese material permitirá orientar las siguientes actuaciones judiciales.

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La Fiscalía busca determinar autores materiales e intelectuales

La Fiscalía busca determinar autores materiales e intelectuales - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación, además de establecer cómo ocurrió la muerte, apunta a identificar a los posibles responsables. La Fiscalía contempla la eventual participación de autores materiales y de personas que hubieran ordenado o facilitado el crimen, si los hallazgos permiten sustentar esa línea.

Por ahora, el expediente permanece en fase preliminar y no se han informado capturas ni medidas de aseguramiento relacionadas con el caso. La autoridad judicial indicó que cualquier avance procesal se comunicará cuando existan elementos suficientes para hacerlo público.

El caso de Blanca Pardo continúa bajo análisis de fiscales e investigadores, a la espera de los reportes de Medicina Legal y de nuevos datos que ayuden a establecer responsabilidades por su muerte en San Bernardo.

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