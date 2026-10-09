El Sena cuenta con más de 40.000 cupos en formación virtual: así puede incribirse hasta el 9 de octubre

El Sena abrió más de 40.000 cupos gratuitos para programas técnicos y tecnólogos en la modalidad virtual - crédito Sena Distrito Capital

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió más de 40.000 cupos gratuitos de formación virtual en programas técnicos y tecnólogos para colombianos dentro y fuera del país. Las inscripciones estarán disponibles hasta este 9 de octubre de 2026 en betowa.sena.edu.co, plataforma en la que se pueden revisar los requisitos y postularse a la Cuarta Convocatoria de Formación Virtual.

La oferta incluye alternativas en tecnología, logística, administración, finanzas, mercadeo, sector agropecuario y atención al cliente. Las personas interesadas deben ingresar al portal, seleccionar la modalidad virtual y consultar las condiciones específicas de cada programa antes de completar el registro.

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La convocatoria incluye programas técnicos y tecnólogos en áreas de alta demanda

Entre los programas titulados disponibles figuran Análisis y Desarrollo de Software, Desarrollo Multimedia y Web, Implementación y Gestión de Bases de Datos, Coordinación de Procesos Logísticos, Gestión de Negocios y Finanzas, Gestión Contable y de Información Financiera y Gestión Agroempresarial.

La oferta educativa abarca áreas como tecnología, logística y administración, con tecnólogos de 3.984 horas de duración - crédito Sena

También se encuentran opciones como Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo Publicitario, Gestión de Empresas Pecuarias, Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación, Gestión Eficiente de la Energía y Gestión Integral del Transporte. La mayoría de los tecnólogos listados tienen una duración de 3.984 horas.

Además de la formación titulada, el catálogo de Betowa contiene cursos complementarios virtuales de 40 y 48 horas. Entre ellos aparecen contenidos sobre salud mental, prevención de violencias de género, metodologías STEM, análisis financiero, programación con Python, análisis de datos, alimentación bovina y sistemas de gestión.

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La disponibilidad de programas, cupos y requisitos puede variar durante la convocatoria. Por ello, el Sena recomienda verificar la ficha publicada para cada alternativa antes de iniciar el proceso de inscripción.

Los aspirantes deben cumplir la edad mínima y revisar el requisito de Icfes

La convocatoria está dirigida a colombianos residentes en el país o en el exterior que tengan al menos 14 años. Sin embargo, cada programa tiene condiciones de edad propias: algunas ofertas tecnólogas admiten aspirantes desde los 14 o 15 años, mientras otras exigen tener 16 años o más.

El catálogo institucional sumó cursos complementarios de 40 y 48 horas en temas como programación con Python y salud mental - crédito Colprensa

El vocero de la Dirección de Formación Profesional, Yecid Torres, indicó que quienes deseen acceder a un programa tecnólogo deben presentar también los resultados de las pruebas Icfes. Los demás requisitos se consultan en la publicación de cada oferta dentro de la plataforma institucional.

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La modalidad virtual permite desarrollar las actividades desde cualquier lugar, siempre que el aprendiz cumpla el cronograma y las entregas previstas. Esta alternativa está dirigida a quienes necesitan organizar sus horarios de estudio de acuerdo con sus responsabilidades personales, laborales o familiares.

ABC para inscribirse en la formación virtual del Sena

El proceso se realiza directamente en Betowa y no requiere pagos ni intermediarios. Para postularse, los aspirantes pueden seguir estos pasos:

A. Ingrese a Betowa: acceda a betowa.sena.edu.co y elija la opción de formación virtual.

B. Busque el programa: utilice los filtros de nivel de formación y área de conocimiento para encontrar las alternativas disponibles.

C. Consulte la información: revise los requisitos, la duración, las restricciones de edad y los cupos antes de solicitar la inscripción.

D. Inicie sesión o cree una cuenta: quienes ya tengan usuario pueden ingresar con sus datos; quienes no estén registrados deberán crear una cuenta con su documento de identidad.

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E. Finalice el trámite: siga las indicaciones de la plataforma y complete la postulación antes del cierre de la convocatoria.

Los aspirantes a los programas de nivel tecnólogo deben presentar los resultados de las pruebas Icfes para su postulación - crédito crédito Sena

Betowa concentra la búsqueda de programas y las inscripciones a la oferta titulada y complementaria del Sena. Los usuarios pueden revisar opciones virtuales y presenciales sin acudir a un centro de formación.

Para completar el registro, es posible utilizar las credenciales de Sofía Plus, sistema en el que los aprendices gestionan su perfil académico, certificados e historial de formación. Si el usuario no recuerda su contraseña, deberá ingresar a Sofía Plus, seleccionar “Olvidé mi contraseña” y seguir el procedimiento con su tipo y número de documento.

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Antes de comenzar, conviene tener a mano el documento de identidad y acceso al correo electrónico registrado. La sesión de Sofía Plus se cierra automáticamente después de 30 minutos de inactividad, por lo que se recomienda no dejar el proceso abierto en equipos compartidos.

La prueba web será entre el 14 y el 19 de octubre

Tras el cierre de las inscripciones, los aspirantes deberán estar atentos a la prueba web, programada del 14 al 19 de octubre de 2026. En ese mismo periodo se recibirán y atenderán reclamaciones relacionadas con el proceso.

La prueba web del proceso de selección está programada para su desarrollo entre el 14 y el 19 de octubre - crédito Sena

Los resultados de la convocatoria se podrán consultar desde el 26 de octubre. Las personas seleccionadas pasarán a la etapa de formalización de matrícula, prevista entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre. El inicio de la formación está programado para el 10 de diciembre de 2026.

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Quienes requieran ayuda pueden llamar en Bogotá al 601 736 60 60, comunicarse a la línea nacional gratuita 018000 910 270 o escribir al WhatsApp 305809 2444. También pueden acudir a cualquiera de los 118 centros de formación del Sena en el país.