Diputado chavista increpó a Petro por declaraciones sobre la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: no lo bajó de mentiroso

el diputado chavista Jesús Farías se alteró ante las declaraciones de Gustavo Petro y le gritó mentiroso, sin dignidad - crédito @eduardomenoni/X

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Durante un seminario del Partido del Trabajo en México, Gustavo Petro sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había admitido que el país norteamericano se apropió del petróleo de Venezuela y afirmó que “el hombre está diciendo la verdad”. El planteo generó cruces con el diputado chavista Jesús Farías, que lo acusó de mentir.

El exmandatario colombiano aludió a un combate en el que, según relató durante el operativo militar que terminó en la captura del dictador Nicolás Maduro, quedaron solos, 32 muertos y atribuyó a un sobreviviente cubano el traslado de los cuerpos a un lugar fuera del control estadounidense para que pudieran ser enterrados por sus familias.

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“Quedaron solos, treinta y dos muertos. Pelearon hasta la última munición los sobrevivientes. Los cubanos muertos llegaron a Cuba por un solo hecho. No fue que los soldados venezolanos llevaran los cadáveres y los salvaron de caer en manos de los Estados Unidos. ¡No! Fue que un cubano sobreviviente cogió cada cadáver, lo trasladó a una bodega no dominada por los Estados Unidos y es por eso que pudieron ser enterrados por su familia”, dijo Petro.

El legislador venezolano, que interrumpió varias veces el discurso del expresidente de Colombia, aseguró que solo decía falsedades - crédito Venevisión/Europa Press

Y agregó: “Son hechos de la historia que cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice: «Es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín», pues el hombre está diciendo la verdad”.

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Farías interrumpió varias veces la exposición de Petro. “¡Es mentira lo que está diciendo!”, le gritó el legislador venezolano, mientras el dirigente colombiano intentaba continuar con su intervención.

Petro también cuestionó una declaración que atribuyó a Trump sobre Colombia y una encuesta presidencial. Luego afirmó que Venezuela podría recuperar su petróleo, aunque planteó que para entonces el recurso quizá ya no fuera necesario.

Al abordar la crisis climática, Petro dijo que había conversado con dirigentes de países árabes sobre el futuro energético. Farías volvió a increparlo y le reprochó que estuviera “regodeando en la mentira para dar su discurso”.

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Las ideas que defendió Petro en su discurso

Petro lideró actividades del seminario del Partido del Trabajo en México - crédito @petrogustavo/X

Tras la interrupción, Gustavo Petro habló sobre la transición energética en el continente y la necesidad de que las economías dejen de lado el petróleo, el carbón y otros combustibles fósiles. Así mismo, sostuvo que es fundamneal que se avance en una reivindicación de América Latina y de la Gran Colombia como espacio de biodiversidad y diversidad cultural.

“Para mí, el centro del mundo es la Gran Colombia”. Allí se ubica la mayor biodiversidad del planeta. Somos herederos de sesenta milenios de existencia de la especie humana en estas tierras”, senaló el exjefe de Estado colombiano.

A su vez, habló sobre la defensa de una política económica basada en salarios y empleo y atribuyó los resultados sociales de su gobierno al aumento del salario real, la expansión del empleo y políticas dirigidas a los sectores de menores ingresos.

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“¿Por qué crece el trabajo y el empleo en Colombia […]? Porque subí el salario real. Si uno tiene un gobierno en donde los más pobres y necesitados son los que se ponen de primero en la política pública”, indicó durante su intervención.

En la lista de cuestionamientos, Petro incluyó las métricas económicas tradicionales. En su discurso objetó que las cuentas nacionales traten como inversión actividades que no producen bienes y cuestionó que incorporen las ganancias bancarias dentro del Producto Interno Bruto (PIB)

El expresidente Gustavo Petro habló sobre las energías renovables y la tecnología - crédito @petrogustavo/X

“Construir vivienda no necesariamente es inversión. Solo cuando es para producir es inversión”. Mal están nuestras cuentas nacionales […] cuando asumen que en el PIB […] se incluyen las ganancias de los bancos. Eso es pura renta”, indicó.

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El exmandatario tuvo tiempo para hacer varias apreciaciones sobre la soberanía tecnológica, al respecto criticó a las grandes empresas digitales y su uso de la inteligencia artificial y el control privado de los datos que ve como un riesgo para la libertad y la democracia.