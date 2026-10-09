Cobro en el puerto de Buenaventura elevaría en $84.000 millones los costos del comercio exterior, advierte la Andi

El puerto de Buenaventura es uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del comercio exterior colombiano -crédito Javier Andrés Rojas/REUTERS

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El nuevo cobro por tonelada de carga en el puerto de Buenaventura genera preocupación por sus posibles efectos sobre el transporte, las importaciones y el abastecimiento de alimentos. La Andi calcula que la medida podría sumar más de $84.000 millones al año en costos logísticos, mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella también cuestiona la tarifa impuesta por el Distrito.

La discusión gira en torno a una tarifa de $4.235 por tonelada movilizada desde o hacia las terminales portuarias, establecida mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026. Para el gremio empresarial, la decisión agrega una carga económica a una actividad estratégica para el país, que necesita reducir sus costos de transporte y mejorar su competitividad.

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“Esta medida representa un costo adicional para la cadena logística y el comercio exterior colombiano, en un momento en el que el país necesita avanzar en la reducción de los costos de transporte y fortalecer su competitividad”, señaló la Andi.

La Andi pidió revisar el cobro y evaluar alternativas para financiar las mejoras viales sin afectar la competitividad del comercio exterior -crédito @ANDI_Colombia/X

El impacto económico que calcula el gremio

Las estimaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se apoyan en las cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc), del Ministerio de Transporte. Según esos registros, Buenaventura concentra cerca de 1.850 vehículos diarios y 55.500 operaciones mensuales de transporte de mercancías.

Con la tarifa establecida, un tractocamión que transporte 30 toneladas tendría que asumir $127.050 adicionales por operación. Si se toma como referencia un volumen de 55.500 operaciones al mes, cada una con esa capacidad de carga, el sobrecosto superaría los $7.000 millones mensuales y alcanzaría más de $84.000 millones al año.

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La Andi advierte que el efecto podría extenderse a los transportadores, generadores de carga, importadores y exportadores, además de repercutir en los consumidores. El gremio considera que financiar las mejoras de infraestructura vial mediante nuevos cobros puede terminar encareciendo las actividades comerciales que dependen del puerto.

La tarifa de $4.235 por tonelada movilizada podría elevar los costos de transporte de carga en Buenaventura -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Bruce Mac Master, presidente de la organización, pidió revisar la decisión y buscar otras alternativas para atender las necesidades de Buenaventura. “Colombia necesita avanzar en mejores vías y una logística más eficiente, pero no podemos hacerlo trasladando nuevos sobrecostos a los empresarios, a los transportadores y, en última instancia, a los consumidores. Hacemos un llamado a las autoridades para revisar esta medida y encontrar alternativas que permitan financiar las mejoras que requiere Buenaventura sin afectar la competitividad del país”, precisó.

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La preocupación por los alimentos y las importaciones

El debate adquiere mayor relevancia por el papel de Buenaventura en el abastecimiento nacional. A través de este puerto ingresa el 50% del trigo que importa Colombia, así como el 32% del maíz y la soya. Estas materias primas se utilizan para elaborar productos como pan, pastas y galletas, además de alimentar la producción de proteína animal, entre ella pollo, carne, cerdo y pescado.

El puerto también recibe el 54% de las importaciones de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes. Por esa razón, la Andi considera que cualquier aumento en los costos de movilización debe evaluarse teniendo en cuenta sus posibles consecuencias para las cadenas productivas y el comercio exterior.

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Por Buenaventura ingresa el 50 % del trigo que importa Colombia, además de maíz y soya destinados a distintas cadenas productivas -crédito Mario Baos/EFE

De acuerdo con el Reporte Logístico de la Cámara de Comercio de Cali, durante 2025 Buenaventura concentró cerca del 40% de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética y el 50,5% del comercio exterior contenerizado del país.

El gobierno De la Espriella también manifestó su desacuerdo con la tarifa decretada por el Distrito. El Ministerio de Transporte sostuvo que el cobro “encarece la carga, la operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44 % del comercio exterior de Colombia”. Además, el Gobierno señaló que Buenaventura requiere políticas económicas orientadas a impulsar el empleo, la inversión y el desarrollo, y cuestionó la creación de nuevas barreras para la actividad comercial.

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