Cárcel para ‘La Morocha’, presunta cabecilla del frente narcoterrorista Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc

Alias La Morocha irá a la cárcel por orden de la Fiscalía - crédito Presidencia de la República - VisaulesIA

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, fue sometida a medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el secuestro de una pareja y el posterior desplazamiento forzado de esa familia en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

La captura se produjo el 6 de octubre de 2026 en la vereda Zabaleta Alta, parte de la misma entidad territorial, durante una operación conjunta con la Policía Nacional. Junto a Agudelo Salazar fueron detenidos Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira. Las autoridades les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta y munición.

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La pareja permaneció retenida durante 11 días, según la Fiscalía

De acuerdo con el ente acusador, alias La Morocha, señalada como posible cabecilla del autodenominado Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, habría ordenado retener a la pareja, acusada por la estructura armada como opositores a sus intereses.

Según la información de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2026, durante una reunión comunitaria en la vereda Camelia. Según la investigación, Agudelo Salazar increpó a las víctimas y ordenó que fueran llevadas a una vivienda del sector conocido como Nueva Ilusión.

Capturada alias La Morocha - crédito Ejército Nacional de Colombia

La pareja habría permanecido privada de la libertad durante 11 días, hasta que escapó tras un descuido de quienes la vigilaban. Cuando los rehenes regresaron a su residencia, hombres armados llegaron al lugar y, presuntamente por orden de alias La Morocha, le exigieron salir de la región junto con sus cuatro hijos menores de edad.

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A ‘La Morocha’ le atribuyen control social, recaudo de dinero y extorsiones

La Fiscalía sostuvo que Agudelo Salazar habría estado vinculada desde 2023 a la organización de masas y al recaudo de recursos para las disidencias de las Farc vinculadas a alias Calarcá, en esa zona de Caquetá. Entre sus presuntas funciones estarían imponer reglas a las comunidades, establecer horarios de movilidad y coordinar acciones extorsivas.

La mujer capturada habría operado criminal al servicio de alias Calarcá, líder de una facción de las disidencias de las Farc - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ende, tras su captura, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales la señaló por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado, terrorismo y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

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Por su lado, Calle Pachón y Osorio Yusunguaira fueron imputados por fabricación, tráfico y porte agravado de armas de fuego o municiones. Los tres procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Presidencia de la República, por su parte, enfatizó que “La Morocha” tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos.

Gobernador de Caquetá dijo que se buscó suspender sus órdenes de captura

De hecho, tras la detención, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Aguilar, aseguró en declaraciones suministradas al medio NTN24 que durante el gobierno de Gustavo Petro se habría contemplado solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra Agudelo Salazar, por una eventual vinculación con el proceso de paz de la estructura de alias Calarcá.

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Capturaron en Caquetá a alias La Morocha, señalada cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Aguilar afirmó que acudió ante el ente acusador para cuestionar esa posibilidad y que la medida no se concretó. También denunció presuntas intimidaciones de la estructura Rodrigo Cadete durante los procesos electorales de 2023 y 2026. Según su versión, aspirantes políticos habrían sido obligados a buscar autorizaciones para hacer campaña en zonas rurales de Cartagena del Chairá.

Un informe de inteligencia militar divulgado por Blu Radio había alertado sobre supuestas reuniones convocadas en abril de 2026 por integrantes de esa estructura, entre ellos alias La Morocha, para movilizar representantes veredales y obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública. Estas denuncias no hacen parte, por ahora, de los cargos anunciados por la Fiscalía en el caso del secuestro y desplazamiento de la pareja.

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