Colombia

Abelardo de la Espriella habría designado a Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar, como embajador de Colombia en Francia

El exmandatario departamental no ha confirmado oficialmente la designación, pero se le ha visto cercano al Gobierno De la Espriella

Gossaín Rognini y Abelardo de la Espriella son cercanos y han sido socios en el pasado - crédito @JCGossain/X
Gossaín Rognini y Abelardo de la Espriella son cercanos y han sido socios en el pasado - crédito @JCGossain/X
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La Cancillería de Colombia estaría adelantando los trámites para designar a Juan Carlos Gossaín Rognini como embajador de Colombia en Francia.

El proceso incluye las gestiones previas para solicitar el beneplácito de las autoridades francesas, requisito necesario antes de formalizar la designación diplomática, aunque no se ha informado una fecha para el eventual nombramiento ni para la llegada de Gossaín Rognini a París, de acuerdo con la información publicada por Caracol Radio el miércoles 8 de octubre de 2026.

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El exgobernador de Bolívar ha sido conocido por su labor política y su cercanía con el jefe de Estado, de acuerdo con las publicaciones de Gossaín Rognini en sus redes sociales.

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