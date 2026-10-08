Colombia

Una bandera y un cilindro del ELN causó temor en Barranquilla: autoridades descartaron presencia de explosivos

Las personas que transitaban por la Avenida Murillo alertaron a una patrulla de la Policía. Tras revisar la situación, los uniformados resolvieron cerrar preventivamente el paso de vehículos

Alerta en Barranquilla por instalación de bandera del ELN y cilindro sospechoso en vía pública - crédito redes sociales
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La aparición de una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligó a suspender el tránsito vehicular durante la madrugada de este jueves 8 de octubre de 2026 en el puente de la avenida Murillo, en el sur de Barranquilla, en un punto que conecta con el municipio de Soledad.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:00 a. m., donde la Policía acordonó el sector y activó verificaciones para descartar la presencia de explosivos.

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Las personas que transitaban por el lugar alertaron a una patrulla del cuadrante. Tras revisar la situación, los uniformados resolvieron cerrar preventivamente el paso de vehículos.

La medida se mantuvo mientras las autoridades revisaron el objeto y reunieron elementos que permitan establecer si existía algún riesgo adicional para conductores y peatones.

“La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área”, señaló de manera preliminar la Policía Metropolitana de Barranquilla en un comunicado.

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Instalan bandera del ELN en puente de Barranquilla - crédito rede sociales
Instalan bandera del ELN en puente de Barranquilla - crédito Captura de Video redes sociales

La institución explicó que el objetivo del operativo es “garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”.

El comunicado también indicó que los agentes recopilan información sobre lo sucedido durante la mañana. Esa revisión definirá el reporte oficial sobre las circunstancias en que fue instalada la bandera.

“Una vez se cuente con información oficial y verificada, se darán a conocer mayores detalles a los medios de comunicación y a la ciudadanía”, concluyó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Policía confirma que no hay presencia de explosivos

La Policía Nacional informó que una patrulla encontró en el puente de la circunvalar de Barranquilla una bandera y un cilindro con características del ELN y que, tras revisarlos, “no poseen ningún tipo de artefacto explosivo”, según la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana.

La oficial indicó que el hallazgo ocurrió hacia las cinco horas. Rodríguez Castro pidió colaboración a los habitantes: “Invitamos a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que nos permita la identificación de estos responsables”.

La Brigadier General de la Policía Nacional, Liliana Rodríguez, descarta explosivos tras hallazgo de cilindro y bandera del ELN - crédito Policía de Barranquilla

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