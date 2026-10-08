Subirán de precio el pollo, el huevo, el cerdo y el pescado en Colombia por la tasa portuaria de Buenaventura: “El primer efecto llega a los hogares”

El puerto de Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia sobre el océano Pacífico y el motor más importante de su comercio exterior - crédito Ever Andrés Mercado/Reuters

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La Alcaldía Distrital de Buenaventura expidió el Decreto Distrital 0338 el 26 de agosto de 2026 y fijó un “precio público por circulación” de $4.235 por tonelada de carga que entre o salga de los terminales portuarios del distrito, hecho que no cayó bien en diferentes gremios.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) cuestionó los efectos de la medida sobre el comercio exterior y el aparato productivo, y pidió suspender su aplicación.

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Analdex calcula que el cobro trasladaría más de $90.000 millones anuales a importadores y exportadores, sin que se haya publicado el estudio técnico, financiero y de movilidad que lo respalda ni las obras concretas que financiaría. El gremio también solicita aclarar la base jurídica y evaluar la proporcionalidad del recaudo.

Aunque la polémica se concentra en el transporte, la Asociación sostiene que el pago no recaería de manera exclusiva sobre los transportadores. El artículo 6 del decreto ordena facturar el cobro al propietario de la mercancía junto con los servicios portuarios, por lo que, según el gremio, “este monto será asumido por la carga —no solo por el transportador— y terminará trasladándose al consumidor final”.

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Analdex dice que están en riesgo casi USD27.000 millones en importaciones y exportaciones por sobretasa a la carga en Buenaventura - crédito Analdex

Y es que el recaudo equivale a $127.050 para un tractocamión que movilice 30 toneladas y a $93.170 para un contenedor de 40 pies con 22 toneladas. Además, el decreto contempla una indexación anual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elevaría el valor a cerca de $4.500 por tonelada en 2027.

Costo de un cobro que recaería sobre la carga

La dimensión de la medida se relaciona con el volumen que mueve la zona portuaria:

En 2025, Buenaventura movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior.

De ese total, 17,4 millones correspondieron a importaciones y 4 millones a exportaciones, operaciones valoradas en aproximadamente USD27.000 millones.

Buenaventura concentró el 36,8% de las toneladas importadas por las zonas portuarias del país.

El gremio estimó que el cobro:

Supondría un costo anual de entre $86.000 millones y $91.000 millones, equivalentes a entre USD27 millones y USD28 millones.

El recaudo se añade a costos logísticos que ya oscilan entre el 17% y el 18% en el segundo corredor más relevante para el comercio exterior colombiano.

Además, recordó que el corredor acumula al menos 20 bloqueos en 2026 y que mayores costos podrían dificultar el aprovechamiento de preferencias arancelarias con 65 países, cubiertas por 17 tratados de libre comercio. Para Analdex, el cobro encarecería la entrada de materias primas, insumos y bienes de capital que utiliza la producción nacional, así como el abastecimiento y la distribución de bienes terminados importados.

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Dichos incrementos podrían trasladarse a empresas y consumidores, mientras que las exportaciones colombianas llegarían a los mercados externos con mayores costos.

El Consejo Gremial hizo un llamado a la Alcaldía distrital de Buenaventura a reconsiderar el cobro por tonelada de carga, que resta competitividad al principal puerto del país - crédito Consejo Gremial

Reconoció las necesidades de mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial urbana de Buenaventura, pero cuestionó la capacidad del instrumento para resolver la congestión. “Una tarifa uniforme por tonelada no distingue entre operaciones que generan diferentes tiempos de ocupación de la vía ni establece, por sí misma, incentivos directos para disminuir la congestión”, planteó al advertir sobre un eventual desvío de carga hacia puertos del litoral Caribe.

Alimentos y exportaciones entre los sectores expuestos

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN) apuntó que el cobro elevará el costo de productos alimentarios y recordó que Buenaventura concentra una parte sustancial de la entrada de insumos para esa cadena. Indicó que entre enero y septiembre de 2026 ingresaron importados por ese puerto:

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53% del trigo.

48% de las habas de soya.

33% del maíz amarillo.

32% de la torta de soya.

44% de los fertilizantes.

Esos productos son materias primas para pollo, huevo, cerdo, pescado, ganado estabulado, pan y alimentos para mascotas. El CGN sostuvo que “el primer efecto llega a la mesa de los hogares”, ante la posibilidad de que el valor se acumule a lo largo de la cadena hasta alcanzar al consumidor.

Solo para el maíz amarillo, la soya y la torta de soya, el sobrecosto habría superado $13.000 millones en 2025, según el Consejo Gremial. En el primer semestre de 2026, la cifra llegó a $6.600 millones para esos mismos productos, de acuerdo con sus estimaciones.

El Ciev solicitó a la Alcaldía Distrital de Buenaventura derogar el Decreto 0338 de 2026, que establece un cobro de $4.235 por tonelada de carga, por sus riesgos jurídicos y efectos sobre la competitividad del país - crédito Ciev

Además, las cadenas exportadoras enfrentarían una presión distinta, ya que los precios suelen fijarse en dólares y el productor colombiano no siempre puede trasladar el incremento al comprador externo. Por Buenaventura sale el 60,2% de las exportaciones de café y el 86% de las de azúcar; para el café, el CGN calculó un cobro de $422 por carga y una afectación proyectada de $ 1.779 millones al cierre de 2026.

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También alertó sobre el efecto regional para el Valle del Cauca y Cauca. En 2025, Buenaventura concentró el 74,3% de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya con destino a esos departamentos, aunque su participación en esas cargas pasó de 53% en 2011 a 32% en 2025.

Solicitud de suspender el recaudo y abrir una mesa técnica

Analdex solicitó detener la aplicación del recaudo hasta que la alcaldía publique de manera íntegra el estudio técnico, financiero y de movilidad, aclare los fundamentos jurídicos y convoque una mesa técnica. El gremio propone que participen la administración distrital, sectores productivos, importadores, exportadores, operadores portuarios y transportadores para discutir alternativas de financiación.

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Otro que se pronunció sobre la situación fue el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), que pidió derogar el Decreto Distrital 0338 y cuestionó que el pago obligatorio pueda tener naturaleza tributaria sin habilitación legal. También objetó una posible interferencia en competencias nacionales y las cargas de recaudo que la medida impone a las sociedades portuarias.

Indicó que más de 17.700 empresas de 31 departamentos utilizan Buenaventura para importar materias primas y exportar productos agroindustriales y manufactureros. Dentro de las prioridades que planteó para el distrito figuran:

Dragado del canal de acceso.

Proyecto Mulaló-Loboguerrero.

Acueducto.

Intervenciones en el corredor Buga-Buenaventura.

Mejoras en seguridad y eficiencia operativa.

Santiago Castro, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, dijo que "convocamos a una mesa técnica con el Distrito, la Gobernación del Valle, el Ministerio de Transporte, los empresarios y el bloque parlamentario del Valle para encontrar soluciones a las afectaciones en la malla vial que ha señalado esa administración" - crédito @SantiCastrogo/X

Mesa técnica con empresarios

A su vez, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Santiago Castro pidió retirar el cobro y convocar una mesa técnica con empresarios.

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“Apelamos a la sensatez de la Administración del distrito de Buenaventura para que eche atrás esa medida de cobrar $4.235 por tonelada de carga”, afirmó, al mencionar además el dragado inconcluso del canal de acceso.

Los gremios coinciden en que Buenaventura requiere inversiones en infraestructura y movilidad, pero plantean que su financiación debe evitar nuevas barreras para la operación portuaria. La discusión propuesta busca definir mecanismos verificables que atiendan las necesidades del distrito sin deteriorar la competitividad del comercio exterior colombiano.