Del Autódromo de Tocancipá a las pistas de Europa: la historia de Alfonso Linares, el piloto que busca seguirle los pasos a David Alonso

El corredor de la escuadra Ducati habló sobre todo lo que ha vivido en su corta carrera deportiva como piloto de motociclismo-crédito Carlos Pulido y Paula Useche/Infobae Colombia

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En los últimos años, el motociclismo se ha venido consolidado como uno de los deportes en crecimiento en Colombia. El caso del colombo-español David Alonso con su crecimiento a los 20 años en la categoría del Moto2 desde la parte deportiva ha hecho que en nuestro país comiencen a conocerse nuevas esperanzas en este deporte de motor, así como ocurre con el caso del motociclista Alfonso Linares.

En el fin de semana del 12 al 13 de septiembre de 2026 se realizó en el Autódromo de Tocancipá (Cundinamarca) el MotoGP Colombia, una feria y serie de carreras que reunió a los mejores talentos en el motociclismo, y en la cual estuvo presente el corredor de 22 años, y que ha sido uno de los principales protagonistas en este evento en los últimos tres años.

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En dicho evento, Alfonso Linares se viene consolidando como uno de los mejores en la competencia y en charla con Infobae Colombia habló sobre los récords que logró a nivel profesional, el accidente que casi lo retira de la carrera deportiva y sus próximos retos a nivel deportivo.

Linares bajó el récord de Superbike en Tocancipá

El ciclista explicó los motivos por los cuales lo llevaron también a crear una cuenta de GoFundMe para seguir su carrera deportiva-crédito Jesús Aviles/Infobae

Alfonso Linares construyó una carrera marcada por títulos y récords de pista en Colombia y México, antes de fijar como objetivo su participación en el Campeonato Europeo de Moto2 en 2027.

El piloto de 21 años habló sobre sus marcas en el Autódromo de Tocancipá.

El motociclista explicó que los récords representan una parte de un proceso que comenzó desde niño y que desarrolló junto con su familia, en especial con su padre, que lo acompañó en viajes y competencias dentro y fuera de Colombia.

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Linares fue campeón nacional de SuperSport y SuperBike en 2022, cuando tenía 17 años. En esa temporada ganó las dos categorías principales del GP Colombia y luego sumó el título de SuperSport NG SS1 en Racing Bike México. Además, es el campeón más joven en la historia del motociclismo de velocidad en Colombia.

En 2025, Alfonso Linares estableció un nuevo récord de pista en la categoría Superbike del Autódromo de Tocancipá, durante una fecha del GP Colombia. El piloto registró 1 minuto, 8 segundos y 885 milésimas con una Ducati Panigale V4R.

La marca superó el tiempo de 1 minuto, 9 segundos y 64 milésimas que Tomás Puerta mantenía desde 2016. La diferencia fue de 179 milésimas.

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“Hemos corrido contra los mejores de Colombia y hemos roto los récords del autódromo varias veces. Fui el primero en toda la historia, con el anterior asfalto, en girar por debajo de un minuto y ocho segundos. En algún momento me atreví a decir que era imposible; se veía como algo que no estaba en los planes, incluso para mí, más por el estado del escenario”, dijo Linares a Infobae Colombia.

El corredor también logró un récord de pista en México. En 2022, durante la final doble del Racing Bike México, en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, rebajó su propia marca en la categoría SuperSport.

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Pasó de un minuto, 28 segundos y siete décimas, tiempo que había logrado en 2021, a un minuto, 28 segundos y seis décimas. En ese mismo fin de semana ganó las dos carreras y se consagró campeón de SuperSport NG SS1, ya que marcó un récord importante en Centroamérica:

“Hemos corrido en México, Estados Unidos y Europa. Junto a mi papá hemos recorrido medio planeta corriendo en moto. Hemos dejado récords en México, Panamá, Ecuador y algunos en Estados Unidos”, aseguró el piloto.

Pero no todo ha sido alegría para Linares: en la misma conversación recordó el día que sufrió un accidente en plena competencia y que lo dejó por fuera de las pistas durante varios meses.

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El accidente en Road America lo llevó a considerar el retiro

El corredor relató que estuvo a más de 300 kilómetros cuando chocó en Estados Unidos-crédito Cortesía Alfonso Linares

El motociclista colombiano Alfonso Linares relató que sufrió un accidente a casi 300 kilómetros por hora (según su testimonio) durante una competencia disputada en mayo de 2024 en Road America, Wisconsin, Estados Unidos. El impacto contra un muro de concreto lo dejó inconsciente de inmediato y obligó a su traslado urgente a un hospital.

“Yo quedé inconsciente prácticamente instantáneamente. No me movía, nada. Era una escena muy fea”, recordó Linares.

El piloto explicó que los médicos detectaron inflamación cerebral tras realizarle una tomografía computarizada. Según su relato, un nuevo estudio efectuado entre 40 minutos y una hora después mostró una evolución que sorprendió al equipo médico.

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“Mostraron que tenía el cerebro inflamado, estaba muy golpeado todo. Después me volvieron a hacer otro TAC y ya se veía como que mi cerebro y mi cabeza habían vuelto al estado normal”, aseguró.

Linares también sufrió heridas en el cuello y una dislocación en el hombro. Afirmó que, a causa del golpe en la cabeza, tenía el pulso muy bajo y que, durante el traslado, existía preocupación por su estado.

“Decían que no creían que alcanzara a llegar al hospital porque estaba muy mal”, contó.

Aunque despertó consciente y dijo sentirse estable, el motociclista atravesó días de recuperación con lesiones físicas y un fuerte impacto emocional.

“Estaba golpeado por todos lados, pero me sentía bien”, señaló sobre las primeras horas posteriores al accidente.

Una semana después, debía afrontar una fecha del campeonato nacional de GP, aunque inicialmente consideró alejarse de las pistas. “Yo no quería correrla. Le había dicho a mi mamá que quizás era mejor parar y ya”, relató.

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El piloto explicó que la decisión no respondía solo a su estado físico.

“Me había dislocado también el hombro, lo tenía muy golpeado. No me sentía bien y, aparte, emocionalmente estaba destrozado”, afirmó.

Linares reconoció que lloró durante varias noches después del accidente y que llegó a cuestionar su vínculo con el motociclismo. “No entiendo cómo puedo amar algo que me está destruyendo la vida en semanas”, pensaba en ese momento.

El proceso de recuperación tuvo un punto de inflexión cuando uno de sus amigos lo invitó a acompañarlo a un entrenamiento. Linares aceptó subirse nuevamente a la moto para dar algunas vueltas y tratar de dejar atrás el temor que le había dejado el choque.

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“Me dijo que entrenara y que tratara de quitarme eso de la cabeza. Al final decidí correr”, explicó el colombiano. Una semana después del accidente, participó en la competencia que había considerado abandonar y consiguió la victoria.

“Gané, me fue muy bien, todo excelente”, resumió. Para Linares, el accidente modificó su manera de vivir el deporte: “Fue la prueba más cercana de que estás en un momento y al otro puedes no estar. Entonces es mejor disfrutarlo y llevarlo con calma”.

El GoFundMe, una alternativa después del esfuerzo familiar

Una de las promesas del motociclismo colombiano, que rompió récords en el Autódromo de Tocancipá y a nivel internacional, habló sobre la cuenta de GoFundMe que creó-crédito @alfonsito272/Instagram

Tras el accidente, Linares volvió a las pistas de motociclismo y uno de los campeonatos que disfrutó de su talento fue el Campeonato Europeo de Moto2, aunque con las dificultades que representa correr en este deporte, ya que según él, un piloto puede gastar 300 millones de pesos en la preparación para competir anualmente.

Por esta razón, Linares creó una campaña en GoFundMe para asumir los costos de su carrera, después de tener el apoyo de su familia, a tal punto de que sus padres vendieron bienes y contrajeron deudas para acompañar su proceso deportivo desde niño. Por esa razón, dijo que no quiere que continúen asumiendo el costo de una temporada internacional.

“Mis papás ya no pueden hacer más porque ya lo entregaron todo. Vendieron todo y se endeudaron hasta arriba solamente porque yo cumpliera un sueño. No estoy dispuesto a que mis papás sigan sacrificando su estabilidad por un sueño mío”.

El corredor explicó que la campaña fue una opción de última instancia para sostener su calendario. Según relató, recibió aportes de cerca de 1.000 personas, con donaciones desde $1.000.

“Fue una forma bonita de darme cuenta de la cantidad de personas que están detrás, esperando que logres un sueño y que también están soñando contigo. Más allá de si llegamos a la meta o no, fue ver que hay mucha gente que te está apoyando y haciendo fuerza para que cumplas tus cosas”.

Linares también sostuvo que los resultados deportivos no siempre bastan para conseguir patrocinadores en una disciplina con menor exposición que el fútbol. Por ello, explicó, busca consolidar una comunidad en redes sociales que le permita atraer aliados para financiar su carrera.

“A las empresas quizá no les importa tanto si eres deportista o si estás entre los mejores de Colombia. Las redes sociales hoy mueven el mundo. Tener una comunidad y buenos números puede ayudar a conseguir las marcas que necesito”.

Qué es la telemetría: la herramienta proveniente de Europa que permite a los motociclistas tener un panorama amplio de cómo compiten

Fotografía de archivo del 13 de abril, en la que puede verse al piloto tailandés Somkiat Chantra, durante una carrera. EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

La experiencia en México, Estados Unidos y Europa le permitió identificar diferencias en la preparación de los equipos. Para Linares, una de las principales está en el uso de la telemetría, una herramienta que registra datos del comportamiento de la moto y de las decisiones del piloto sobre la pista.

El sistema recopila información sobre frenadas, aceleraciones, trazadas, cambios, recorrido de las suspensiones, presión sobre los frenos, freno motor y control de tracción. Después de cada sesión, los equipos descargan esos registros para ajustar la configuración de la motocicleta.

“La telemetría es una ayuda gigantesca. Tú puedes decir una cosa, pero la telemetría te va a mostrar la verdad de todo lo que hiciste o no hiciste en el circuito. Registra el comportamiento de la moto, las frenadas, la aceleración, los cambios, el recorrido de la suspensión y el trazado. Después, el equipo descarga la información y analiza qué se debe corregir”, explicó.

Para Linares, el acceso a ese análisis técnico y a profesionales capaces de interpretarlo es una de las diferencias entre las estructuras europeas y las condiciones con las que trabajan muchos pilotos latinoamericanos.

“Acá estamos más acostumbrados a tratar de dar un poco más en todos lados y ver de dónde recogemos tiempo. Allá los datos te muestran que quizá estás arriesgando en una parte donde no hace falta y que la pérdida está en otra curva. Eso te da un panorama mucho más claro sobre hacia dónde avanzar”, afirmó.

El proyecto para 2027 apunta al Campeonato Europeo de Moto2

Alfonso Linares competirá en el campeonato europeo de Stock de Motociclismo-crédito @alfonsito272/Instagram

Linares prevé cerrar 2026 con las últimas carreras del Campeonato Europeo, la fecha final del Campeonato Nacional y competencias en Ecuador y México. Su meta para 2027 es competir en el Campeonato Europeo de Moto2.

“Para lo que queda de 2026 tenemos varias carreras. Estamos haciendo el esfuerzo para disputar las dos últimas fechas del Campeonato Europeo, cerrar el Campeonato Nacional y competir en Ecuador y México”, detalló.

El siguiente paso dependerá de la financiación del proyecto y del respaldo de empresas que le permitan sostener una temporada en Europa.

“Para 2027 ya estamos construyendo el proyecto para correr el Campeonato Europeo de Moto2. Es un proyecto costoso, por eso buscamos empresas y marcas que quieran unirse para llevar la bandera de Colombia a los campeonatos internacionales”, concluyó Linares.