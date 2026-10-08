Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón: “Estábamos en épocas de universidad”

Martha Restrepo recordó cómo le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón - crédito cortesía Canal RCN

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La actriz Martha Restrepo, eliminada de MasterChef Celebrity 2026, recordó en una entrevista con Infobae Colombia que fue quien le dio el primer trabajo a Claudia Bahamón, actual presentadora del programa. Ambas se conocieron durante sus años universitarios, cuando Restrepo tenía una agencia de eventos que también contrataba modelos.

Restrepo abandonó la competencia tras una prueba de eliminación que reunió a tres participantes. La actriz aseguró a Infobae Colombia que dejó el reality satisfecha con su recorrido, los aprendizajes que obtuvo en la cocina y el vínculo que construyó con varios de sus compañeros.

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En diálogo con el medio, la intérprete describió su paso por el formato como una experiencia exigente, tanto en lo gastronómico como en lo personal. También destacó el afecto que recibió de sus compañeros y de los jurados al momento de abandonar la competencia.

La actriz dejó MasterChef Celebrity 2026 satisfecha con su desempeño y los aprendizajes que obtuvo - crédito cortesía Canal RCN

Martha Restrepo contó cómo abrió la primera puerta laboral para Claudia Bahamón

Durante la conversación con Infobae Colombia, Martha Restrepo se refirió a una escena que ocurrió tras su eliminación. Mientras Emiro Navarro se emocionaba por su salida, Claudia Bahamón explicó que la actriz tiene una personalidad maternal y recordó que ella le había dado su primer empleo.

La participante confirmó esa versión ante Infobae Colombia. “Sí, yo le di el primer trabajo”, afirmó Restrepo al ser consultada por la historia. Según relató en la entrevista, ambas atravesaban su etapa universitaria cuando se conocieron. Restrepo tenía una agencia de eventos y parte de ese trabajo incluía la contratación de modelos para distintas actividades.

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“Estábamos las dos en épocas de universidad y yo tenía una agencia de eventos. Dentro de los eventos teníamos muchas modelos y yo le di el primer trabajo a Clau”, contó la actriz a Infobae Colombia. Restrepo agregó que conoce a Bahamón desde hace años y que también tuvo cercanía con su familia. Para ella, el reencuentro en MasterChef Celebrity tuvo un significado particular por la trayectoria que siguió la presentadora después de aquella primera oportunidad laboral.

La actriz confirmó a Infobae Colombia que contrató a la presentadora para su agencia de eventos como modelo - crédito cortesía Canal RCN

“Dios me dio como esa bendición de abrir esa puerta, que después de esa puerta siguió un camino enorme, larguísimo”, expresó Restrepo sobre la carrera de Bahamón en diálogo con Infobae Colombia. La actriz añadió que haber coincidido con ella en el set del reality fue motivo de alegría.

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El vínculo maternal que construyó con Emiro Navarro

La salida de Martha Restrepo también afectó a Emiro Navarro, quien se quebró durante la despedida. El creador de contenido explicó en el programa que la actriz había asumido con él una actitud maternal, una percepción que ella validó en su entrevista con Infobae Colombia.

Restrepo contó que no conocía a Navarro antes de entrar al reality y que inicialmente tuvo dudas sobre cómo sería la convivencia. Sin embargo, aseguró que la conexión fue inmediata. “Me enamoré de Emiro en tres, dos, uno. Nos hicimos amigos, siempre estuve muy pendiente de él”, dijo la actriz, que lo definió como una persona cariñosa, divertida y cercana.

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La participante de MasterChef Celebrity también reveló a Infobae Colombia que se comunicó con Navarro apenas conoció que enfrentaría a Valentino Lázaro en Stream Fighters. Incluso su hijo le envió un video para manifestarle su respaldo antes del combate. “Tiene todo mi apoyo, el de mi familia. Sé que va a ganar”, afirmó Restrepo. La actriz dijo que espera que el enfrentamiento sea breve y que Navarro pueda imponerse sin complicaciones.

La actriz explicó que construyó una relación cercana con Emiro Navarro desde el inicio de las grabaciones - crédito corteria Canal RCN

También celebró que el creador de contenido fuera convocado como jurado de Miss Universe. Según indicó, ese espacio conecta con el interés que él ha mostrado por los certámenes de belleza. Restrepo no descartó compartir nuevos proyectos con Navarro: “Ojalá estemos juntos en muchos proyectos”.

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La invitación a ‘MasterChef’ la llevó a cocinar desde antes de las grabaciones

Martha Restrepo aseguró a Infobae Colombia que aceptó la propuesta de MasterChef Celebrity con una preparación previa que comenzó desde el momento en que confirmó su participación. Contó que en su casa empezó a probar desayunos, almuerzos y recetas, además de buscar la guía de chefs.

“Yo empecé a cocinar como loca en mi casa”, recordó. La actriz explicó que tuvo profesores y amigos del mundo gastronómico que la ayudaron a prepararse antes de ingresar al programa. Aunque reconoció que el reality la llevó al límite en varias pruebas, sostuvo que se quedó con herramientas que podrá aplicar fuera de la competencia. Desde que terminaron las grabaciones, dijo que ha participado en actividades culinarias, eventos y experiencias en restaurantes.

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Restrepo afirmó que la cocina se convirtió en un interés que mantendrá en su vida profesional. Por ahora, descartó abrir un restaurante, aunque dejó abierta la posibilidad de desarrollar una propuesta de repostería, en línea con los postres que presentó en el programa. Además, anticipó que prepara un anuncio relacionado con su receta de postre de coco.

La actriz también confirmó a Infobae Colombia que trabaja en una serie musical que se estrenará el próximo año, mientras evalúa las oportunidades que surgieron tras su paso por MasterChef Celebrity.