Camilo Durán, novedad en la última convocatoria de la selección Colombia, se cotizó en el mercado: pasó de valer 6 a 16 millones de euros

Camilo Durán, jugador del Celtic de Escocia, fue el último en unirse a la concentración - crédito FCF

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El delantero colombiano Camilo Durán, del Celtic, elevó su valoración estimada a 16,7 millones de euros tras sus primeras apariciones con la Selección Colombia en las fechas FIFA de septiembre y octubre, un crecimiento que lo ubicó entre los principales activos de la liga de Escocia.

El observatorio Cies Football lo situó en el sexto puesto de la Premiership de Escocia y como el tercer jugador del Celtic dentro de los 10 más cotizados. La estimación superó ampliamente los 6 millones de euros que Transfermarkt le había asignado el 30 de septiembre de 2026.

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La clasificación está liderada por el sueco Benjamin Nygren, compañero de Durán en el equipo de Glasgow, con 30,5 millones de euros. El danés Kasper Høgh, también de The Bhoys, figura segundo con 27,7 millones, mientras que el surcoreano HyunJun Yang completa los tres primeros lugares con 21,2 millones.

El jugador registra tres goles y tres asistencias en sus primeros siete partidos en la liga escocesa - crédito Jason Cairnduff/Reuters

El mediocampista belga Nicolas Raskin, de Rangers, ocupa el cuarto lugar con 18,2 millones de euros, seguido por el delantero Youssef Chermiti, con 17,1 millones. Detrás de Durán aparecen Djeidi Gassama, tasado en 15,9 millones; Kevin Kelsy, en 15,6 millones; Olwethu Makhanya, en 14,7 millones, y Emmanuel Fernández, en 14,6 millones.

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Celtic aporta tres futbolistas entre los seis primeros de la clasificación, mientras Rangers tiene siete representantes en el listado general difundido por el Cies. La presencia del colombiano por delante de varios jugadores de Rangers refleja el lugar que ganó dentro de una liga utilizada históricamente como plataforma hacia campeonatos europeos de mayor alcance.

El goleador del Celtic ya se encuentra en los trabajos de entrenamiento en la sede del Philadelphia Union de la MLS-crédito @FCFSeleccionCol/X

Durán tiene 24 años, contrato con el Celtic hasta junio de 2031 y fue elegido mejor jugador de la liga escocesa en agosto. Su rendimiento en el inicio de la temporada le permitió consolidarse en el equipo y entrar en consideración de Néstor Lorenzo para la renovación de Colombia.

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El atacante no participó en el empate 1-1 ante México, pero ingresó a los 87 minutos en la derrota 1-0 frente a Paraguay. También tuvo acción contra Perú desde los 60 minutos y celebró dentro del campo el triunfo colombiano por 2-0.

El próximo ciclo de selección Colombia será en la fecha FIFA de noviembre, en donde la Tricolor volverá a ser local en el país, esta vez en la ciudad de Cali, en donde se medirá a Chile y lo recaudado en taquilla será donado en su totalidad a las víctimas del terremoto en la capital del Valle del Cauca. El partido será el 13 de noviembre y volverá a medirse a la Roja el martes 17 de noviembre en Santiago de Chile.

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Así ha sido la temporada de Camilo Durán con el Celtic de Escocia

El futbolista colombiano llegó al Celtic de Escocia tras su paso por el Qarabag FK en la UEFA Champions League - crédito Russell Cheyne/REUTERS

Luego de ser el jugador más importante del Qarabag FK en la UEFA Champions League 2025-2026, el jugador fue comprado por el Celtic de Escocia, en donde desde el primer momento demostró su calidad.

Su debut fue en un partido amistoso jugado el 14 de julio ante Sporting CP de Portugal y aunque fue derrota 4-1, el colombiano marcó el gol del descuento para el cuadro escocés. Durán en la pretemporada se reportaría con goles ante Middlesbrough y ante el AC Milán de Italia, ambos partidos culminaron en empate.

Su debut en la Premier League de Escocia fue como titular desde la primera fecha y al momento ha jugado siete partidos en donde ha marcado tres goles y ha dado la misma cantidad de asistencias. Los verdiblancos son líderes con 18 puntos y solo han perdido un partido.

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Durán jugó la fase previa de la Uefa Champions League con el Celtic y se reportó con dos goles en la victoria 3-0 en la ida ante Lask de Austria. Sin embargo, en la vuelta los austriacos ganaron 5-1 dejando al equipo del Trébol en la Uefa Europa League.