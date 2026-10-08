Petro salió en defensa del exministro de salud Guillermo Jaramillo por polémica en ceremonia de ascensos de la Policía: “De extrema grosería la actitud”

El senador Germán Rodríguez exigió al exministro de Salud respetar la ceremonia de ascensos de la Policía. Lo señaló de haber lastimado a la fuerza pública - crédito @GermanRSenador/X y @GA_Jaramillo/X

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El senador Germán Rodríguez (Salvación Nacional) increpó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional realizada el 7 de octubre de 2026 en el Congreso de la República, señalando que no debía participar por haber “lastimado” a las Fuerzas Militares durante el gobierno de Gustavo Petro. Jaramillo respondió que asistió por invitación formal, negó las acusaciones y permaneció hasta el final del acto.

El cruce ocurrió en la ceremonia de ascensos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Germán Rodríguez, senador y mayor retirado de la Infantería de Marina, pidió al exjefe de la cartera de Salud que abandonara el recinto.

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“Usted no tiene que estar aquí (...). Usted lastimó a las Fuerzas Militares en Colombia. Haga el favor, se retira. Eso no se hace. Respete esta ceremonia, haga el favor”, le dijo Rodríguez a Jaramillo.

Tras el episodio, el expresidente Gustavo Petro defendió a su exministro, vía X, argumentando que los cuestionamientos al exministro desconocen medidas que, según afirmó, alejaron a la institución de violaciones de derechos y mejoraron las condiciones de sus integrantes.

El expresidente señaló que los cuestionamientos al exjefe de la cartera desconocen medidas que, según afirmó, alejaron a la institución de violaciones de derechos y mejoraron las condiciones de sus integrantes - crédito @petrogustavo/X

En el mismo mensaje, Petro dirigió acusaciones contra su sucesor en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, y aseguró que habría entregado 16 cargos estratégicos en distintas instancias del Gobierno a personas a las que describió como defensores de narcotraficantes. Conforme a su planteamiento, esa decisión buscaría facilitar la devolución masiva de bienes incautados mediante extinción de dominio.

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A la par, vinculó la defensa de Jaramillo con una lista de acciones atribuidas a su administración, entre ellas el ascenso de 17.000 patrulleros al grado de subintendentes. Afirmó que esa medida elevó los salarios de los uniformados y buscó reforzar su capacidad de resistir sobornos de bandas delincuenciales.

El exmandatario colombiano sostuvo que su gobierno apartó de la Policía a oficiales relacionados con alias Pitufo. Petro aseguró que la institución obtuvo sus mejores calificaciones de parte de la población al distanciarse de vulneraciones de derechos y libertades.

Petro vinculó los ascensos policiales con salarios y prevención de sobornos

Petro dirigió acusaciones contra su sucesor en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella y aseguró que habría entregado 16 cargos estratégicos en distintas instancias del Gobierno a personas a las que describió como defensores de narcotraficantes - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro, al referirse a la intervención del legislador durante el acto al que asistió Jaramillo, cuestionó el tono del reclamo: “De extrema grosería la actitud del senador que increpa a Guillermo Alfonso Jaramillo en un acto de ascenso a la Policía al que ha sido invitado”.

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En su extenso mensaje afirmó que el extitular de la cartera de Salud trabajó en mejoras para la atención sanitaria de los integrantes de la institución y de sus familias. Sobre ese punto, escribió: “Guillermo Alfonso buscó mejorar los servicios de salud a la Policía y su familia, ayudó a construir el hospital del sur en Bogotá”.

Al mismo tiempo, contrastó esas acciones con una acusación sobre la administración de los medicamentos de la Policía. “Hoy Abelardo le entrega de nuevo las medicinas de la Policía al clan Char”, señaló Petro, sin aportar detalles adicionales sobre esa afirmación.

En su criterio, el exministro merecía un reconocimiento, en lugar de que se le pidiera abandonar el recinto del Senado. “El ministro de Salud debería ser condecorado como yo lo condecoré con la Cruz de Boyacá”, afirmó en las declaraciones orientadas a defender la gestión de Jaramillo.

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Petro atribuyó a su Gobierno la reducción de delitos a la caída de la pobreza y el hambre

El expresidente Gustavo Petro sostuvo que su gobierno redujo los delitos de mayor incidencia entre la ciudadanía. En particular, vinculó la baja de hurtos y de casos de violencia intrafamiliar con medidas económicas dirigidas a reducir la pobreza, el hambre y la desigualdad.

“Menos pobreza y desigualdad es menos hurto y se fortalecen las familias”, escribió en X. A partir de esa premisa, cuestionó los discursos de la derecha sobre la familia y sostuvo que el progresismo la fortalece al mejorar sus condiciones económicas.

Petro también defendió una estrategia de cooperación entre la Policía y campesinos en zonas de cultivos de coca. “¿Cuándo acaso habían visto policías y campesinos juntos desenterrar de raíz matas de hoja de coca en miles de hectáreas sembradas en el gobierno de Duque?”, planteó.

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Según el exmandatario, la confianza entre ambos sectores constituye la base para apartar a Colombia del narcotráfico. “Es en esa confianza entre policías y campesinos que sembramos donde está la verdadera clave de sacar a Colombia del narcotráfico”, sostuvo.

Al cerrar su mensaje, Petro elevó el tono de sus cuestionamientos sobre la entrega de cargos y la devolución de bienes a estructuras criminales. “Estamos ante la construcción del estado mafioso capaz de desencadenar otro holocausto colombiano”, afirmó.

La defensa de Jaramillo y su salida del Congreso

El exministro Guillermo Jaramillo se defendió y respaldó las acciones del gobierno anterior en favor de la fuerza pública - crédito @GA_Jaramillo/X

El exministro Jaramillo negó que el gobierno de Petro hubiera afectado a los integrantes de la fuerza pública. Por el contrario, aseguró que esa administración aumentó el presupuesto de la Policía, promovió ascensos y avanzó en mejores condiciones salariales y de bienestar para los uniformados.

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“El gobierno del (ex)presidente @petrogustavo no ‘lastimó’ a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados”, afirmó Jaramillo en su intervención.

“No, senador: no ‘salí corriendo’”, precisó el exfuncionario. El encuentro con el colectivo buscó avanzar en la documentación de actos intimidatorios y hostigamientos que se estarían presentando contra integrantes del Gabinete por la Vida, situaciones que serán puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.