Colombia

Rescatan a un adolescente secuestrado durante 20 días en El Tambo, Cauca: así fue el operativo

La Operación Esmirna ubicó al joven de 16 años en una vivienda de Los Anayes, luego de que hombres armados de las disidencias de las Farc lo interceptaran en área campestre de Popayán previamente

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea ratificó el despliegue de las capacidades de la fuerza pública contra las estructuras criminales de la región - crédito Policía
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La Policía Nacional rescató a un adolescente de 16 años que permanecía secuestrado desde el 18 de septiembre en el departamento del Cauca. La intervención, denominada Operación Esmirna, permitió encontrar al joven sano y salvo en una zona rural de El Tambo.

El caso comenzó en la vereda La Rejoya, en el área rural de Popayán. Allí, varios hombres armados abordaron al menor y lo obligaron a subir a una camioneta, con la que huyeron hacia la cordillera.

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La investigación se extendió durante 20 días. El Gaula de la Policía Nacional coordinó el operativo con comandos de operaciones especiales, Inteligencia Policial, Aviación Policial y el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Los investigadores ubicaron al adolescente en una vivienda de la vereda Los Anayes, bajo jurisdicción de El Tambo. En ese lugar se desarrolló la incursión que permitió liberarlo.

Un gestor de diálogo de la Secretaría Distrital de Gobierno resultó herido durante las movilizaciones en Bogotá - crédito Policía
Un gestor de diálogo de la Secretaría Distrital de Gobierno resultó herido durante las movilizaciones en Bogotá - crédito Policía

La exigencia de 15.000 millones de pesos surgió durante el secuestro de un adolescente de 16 años en el Cauca, según informó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Región 4 de la Policía Nacional.

Detalles del secuestro

El adolescente fue interceptado el 18 de septiembre en la vereda La Rejoya, zona rural de Popayán. Varios hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta y huyeron hacia la cordillera.

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La investigación permitió establecer que los captores lo trasladaron hasta el área rural de El Tambo. Allí, los grupos especiales de la institución desplegaron el operativo de rescate.

“Luego de veinte días de investigación, se pudo establecer que los delincuentes trasladaron al joven en una camioneta a zona rural del municipio del Tambo, donde se encontraba retenido en contra de su voluntad y hasta donde llegaron nuestros grupos de operaciones especiales de la Policía Nacional”, sostuvo el brigadier general Oviedo Lamprea.

La estructura criminal Jaime Martínez pretendía exigir 15.000 millones de pesos a la familia del joven a cambio de su liberación- crédito Policía
La estructura criminal Jaime Martínez pretendía exigir 15.000 millones de pesos a la familia del joven a cambio de su liberación- crédito Policía

El comandante precisó que la víctima había sido secuestrada en el área rural de Popayán y que la intervención permitió poner fin a la retención.

Además, el alto oficial afirmó que los responsables estarían relacionados, de manera preliminar, con la estructura Jaime Martínez. También señaló que el grupo buscaba obtener dinero de la familia del menor a cambio de su liberación.

El general agregó que el adolescente estaba retenido en contra de su voluntad cuando llegaron los equipos de operaciones especiales de la Policía Nacional.

“Los responsables de este hecho, al parecer, estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez, quienes pretendían exigir a los familiares la suma de 15.000 millones de pesos a cambio de su liberación”, precisó el comandante.

El Gaula de la Policía Nacional ejecutó la Operación Esmirna en la vereda Los Anayes del municipio de El Tambo con apoyo de la Fuerza Aérea - crédito Policía
El Gaula de la Policía Nacional ejecutó la Operación Esmirna en la vereda Los Anayes del municipio de El Tambo con apoyo de la Fuerza Aérea - crédito Policía

Tras el rescate, Oviedo Lamprea sostuvo que la institución mantendrá sus capacidades dirigidas a enfrentar el secuestro y a las estructuras criminales que afectan la seguridad en el territorio.

“Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la integridad y la libertad de todos los ciudadanos, empleando sus capacidades para enfrentar de manera contundente el secuestro y las estructuras criminales que afectan la seguridad en el territorio”, concluyó el oficial.

En el video divulgado por las autoridades se escuchó a la madre del adolescente durante el reencuentro: “Mi amor, estás bien. Mi amor, estás bien, estás bien, mi amor. Estás con nosotros. Te amo mucho. Mi amor, ya estás con nosotros, ya estás con nosotros, mi amor”.

Ofrecen hasta 30 millones de pesos por Emmanuel Cardona Bedoya

En un hecho distinto, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a Emmanuel Cardona Bedoya, un joven de 18 años visto por última vez el sábado 3 de octubre.

Cardona salió del municipio de Andalucía con destino a Trujillo. Desde entonces, sus familiares perdieron el contacto con él mientras se desplazaba por la vía que comunica ambos municipios.

La búsqueda se concentra en establecer qué ocurrió durante ese trayecto. Las autoridades departamentales solicitaron a la comunidad que aporte datos verificables por los canales oficiales para facilitar la localización del joven.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció el incentivo económico para quienes entreguen información precisa que conduzca al paradero de Cardona Bedoya.

Según el reporte de sus familiares, el joven viajaba en una motocicleta Honda XR 150 de colores rojo y negro cuando se perdió la comunicación con él.

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