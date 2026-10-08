Abelardo de la Espriella dio detalles del Plan Nacional de Desarrollo para su cuatrienio: convocó participación de alcaldes y gobernadores

El presidente Abelardo De la Espriella presentó en Pereira las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 - crédito Joel González/Presidencia

Guardar

El presidente Abelardo De la Espriella presentó el martes 6 de octubre en la ciudad de Pereira las bases del que será el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 “Colombia, La Patria Milagro”, una estrategia que, según afirmó, definirá las prioridades de inversión del próximo cuatrienio a partir de propuestas recogidas en los territorios.

El mandatario señaló que la seguridad será el primer eje del proyecto, por lo que reforzará proyectos y estrategias para garantizar el pleno desarrollo de las comunidades, en compañía de alcaldes y gobernadores.

PUBLICIDAD

El evento en la capital de Risaralda hizo parte de los Encuentros Regionales para la Construcción del plan y reunió a autoridades departamentales y municipales, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a representantes del Eje Cafetero.

De la Espriella aseguró que el proceso debe dar a los departamentos y municipios participación efectiva en las decisiones sobre las inversiones que definirán su futuro.

El Gobierno definió que los departamentos y municipios participarán de forma efectiva en la decisión de las inversiones - crédito Colprensa

“Gobernar desde las regiones tampoco consiste en trasladar durante unas horas una reunión de Bogotá a Pereira, Manizales o Armenia; consiste en permitir que los departamentos y municipios participen verdaderamente de las decisiones que van a determinar el devenir de estas ciudades y de esta región”, sostuvo el presidente durante su intervención.

PUBLICIDAD

El DNP reportó 334 proyectos por $535,1 billones

El mandatario indicó que el DNP consolidó un portafolio nacional de 334 grandes proyectos, cuyo valor estimado asciende a 535,1 billones de pesos. Además, De la Espriella precisó que su inclusión en ese listado no equivale a que las iniciativas estén aprobadas, contratadas o cuenten ya con recursos asegurados.

“Vamos a ser muy serios aquí, porque este es un gobierno serio, responsable”, dijo De la Espriella al advertir que las restricciones fiscales exigen definir las fuentes de cada inversión. Según explicó, la financiación deberá combinar recursos de la Nación, las entidades territoriales, el sector privado y la cooperación internacional.

PUBLICIDAD

“Aquí no se determina nada sin que haya una fuente clara de financiación. Eso es lo serio, eso es lo responsable”, continuó.

El Departamento Nacional de Planeación reunió un portafolio nacional de 334 proyectos por un total de 535,1 billones de pesos - crédito Colprensa

En el caso del Eje Cafetero, la región cuenta con un portafolio preliminar de 21 proyectos en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, por cerca de 38,7 billones de pesos. Su viabilidad, priorización y esquema de financiación deberán ser evaluados antes de una eventual aprobación.

Además, la reconstrucción de las ciudades de Pereira y Manizales tras el terremoto figura entre las prioridades inmediatas planteadas para la región. El Gobierno busca reponer lo perdido y fortalecer las ciudades frente a nuevos desafíos, según lo expuesto durante la jornada.

PUBLICIDAD

La seguridad fue planteada como condición para el desarrollo

Entre tanto, Abelardo de la Espriella señaló que la seguridad es el primer eje de desarrollo previsto para Colombia. “No hay desarrollo posible o verdadero donde la gente tiene miedo. Recuerden la fórmula, sin miedo, con esperanza”, afirmó.

El presidente vinculó la recuperación del control territorial y la protección de los ciudadanos con las posibilidades de impulsar la economía regional. También relacionó la extorsión, la violencia y la presencia de grupos armados ilegales con las dificultades para atraer inversión y aprovechar el potencial productivo de las regiones.

El Eje Cafetero registra una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes y supera la media nacional de 26 - crédito Pexels

Según las cifras citadas por el mandatario, el Eje Cafetero registra una tasa cercana a 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 26. De la Espriella sostuvo que esa situación tiene efectos directos sobre las actividades económicas y productivas.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que acompañará la ejecución de los recursos para evitar irregularidades y asegurar que las inversiones se traduzcan en obras y no en posibles escándalos por corrupción.

“Yo soy la clase de presidente que entrega recursos para que se vuelvan obras y no se pierda un peso, porque eso es lo que corresponde y esa es mi obligación”, manifestó.