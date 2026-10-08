Colombia

Ricardo Orrego irá a audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual: la Fiscalía fijó el día y la hora

El proceso contra el periodista deportivo involucra preliminarmente a cinco comunicadoras que compartieron espacio laboral con él y que lo señalan ante la justicia

- crédito Uniautonoma
La Fiscalía General de la Nación citó a Ricardo Orrego para la imputación de cargos por presunta violencia sexual contra sus colegas - crédito Uniautonoma
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Luego de los escándalos por presunto acoso sexual que provocaron su salida de Caracol Televisión, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la audiencia para la imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, diligencia cuya fecha, según se conoció, quedó programada para el lunes 19 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m.

La decisión de avanzar en la judicialización del comunicador se da tras la recolección de pruebas por parte del organismo de control penal, que acudirá ante un juez de control de garantías del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, para imputarle formalmente los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, según conoció e informó Caracol Radio.

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La actuación judicial procesal comprende de manera preliminar a cinco presuntas víctimas, todas comunicadoras y trabajadoras de prensa que compartieron espacio laboral con Orrego Arboleda en el canal citado, lugar donde se habrían registrado las conductas bajo investigación.

La Fiscalía solicitó formalmente la audiencia de imputación contra el periodista deportivo Ricardo Orrego - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía solicitó formalmente la audiencia de imputación contra el periodista deportivo Ricardo Orrego - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Según la radicación del expediente en la Fiscalía, las denuncias abarcan un periodo continuado de 12 años, con hechos ocurridos entre 2012 y 2024, los cuales están siendo detallados por el Grupo de Tareas Especiales del ente acusador dedicado exclusivamente a investigar violencias basadas en género en medios de comunicación.

El desarrollo de las denuncias y la desvinculación del medio

El caso penal que llegará a las salas de audiencias el 19 de octubre comenzó a hacerse público el 26 de marzo de 2026, fecha en la que se confirmó la desvinculación de Ricardo Orrego de la cadena televisiva junto a la del presentador Jorge Alfredo Vargas, tras conocerse las denuncias internas interpuestas por varias trabajadoras.

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Cinco días después de la notificación inicial, la empresa de medios confirmó la terminación definitiva de los vínculos laborales y el inicio de un proceso de investigación respaldado por una veeduría externa e independiente para esclarecer las conductas señaladas dentro del canal.

Ricardo Orrego
El caso que provocó la salida de Ricardo Orrego de Caracol Televisión llegará a los estrados judiciales - crédito @orregoricardo/Instagram

Al momento de su salida, Ricardo Orrego ejercía como subdirector de deportes de la compañía y era una de las figuras centrales en la conducción de las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia y los Juegos Olímpicos.

Ante la decisión de la empresa, la abogada defensora del periodista, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, emitió un comunicado argumentando que la finalización del contrato obedeció a una determinación unilateral del empleador y no al cierre de un proceso disciplinario sancionatorio.

“Esta decisión no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”, expresó en su momento la jurista Fiallo Gualdrón, al señalar la disposición de su cliente para comparecer ante las autoridades y pidiendo el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Este es el pronunciamiento de la abogada del periodista deportivo Ricaro Orrego - crédito Rojas Fiallo Consultores y Abogados
Este es el pronunciamiento de la abogada del periodista deportivo Ricaro Orrego - crédito Rojas Fiallo Consultores y Abogados

La reacción del gremio periodístico y el colectivo de víctimas

El avance de las investigaciones contra el exsubdirector de deportes impulsó la organización del colectivo de trabajadoras de prensa Yo te creo, colega, un grupo de comunicadoras que sistematizó las denuncias por violencia de género y abuso de poder en el sector mediático nacional.

El informe presentado por la agrupación —liderado por Catalina Botero, Paila Bolívar, Laura Palomino, Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, entre otras— documentó reportes de 260 trabajadoras de prensa, quienes expusieron patrones de conducta inapropiada comúnmente cometidos por profesionales que ocupaban cargos directivos o de alta visibilidad en las salas de redacción.

Paralelamente a la recolección de testimonios, varias periodistas difundieron en plataformas digitales capturas de pantalla y conversaciones donde se relacionaba a Orrego Arboleda con presuntos episodios de acoso laboral y sexual en el ambiente de trabajo.

Esto le escribía Ricardo Orrego a la periodista Daniela Díaz - crédito @danieladiaz0479/tiktok
Esto le habría escrito Ricardo Orrego a la periodista Daniela Díaz - crédito @danieladiaz0479/tiktok

Como respuesta a la presión pública e institucional, Caracol Televisión ratificó en comunicados oficiales el respaldo a las personas que alzaron la voz para denunciar, comprometiéndose a aportar la información requerida por los jueces para el desarrollo de la audiencia de imputación, que se conoció fue programada para el 19 de octubre.

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