Renta Joven 2026: pagos del quinto cliclo comenzarán el 21 de octubre, así puede reclamar el dinero

La quinta transferencia monetaria de Renta Joven se entregará entre el 21 y el 28 de octubre de 2026 a estudiantes de educación superior y del Servicio Nacional de Aprendizaje - crédito Prosperidad Social

Guardar

La quinta transferencia monetaria de Renta Joven se entregará entre el 21 y el 28 de octubre de 2026 a estudiantes de educación superior y del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que cumplieron con los compromisos académicos exigidos por el programa. Los beneficiarios podrán recibir hasta $600.000, según su permanencia y, en el caso de universitarios, su desempeño académico.

Los participantes pueden revisar los puntos de pago habilitados en cada municipio en Consulta tu subsidio. Quienes tengan dudas sobre su modalidad de entrega también pueden ingresar al gif.prosperidadsocial.gov.co, donde es posible consultar y actualizar el producto financiero registrado.

PUBLICIDAD

Los universitarios podrán recibir hasta $600.000

La transferencia corresponde a los incentivos de permanencia y excelencia del primer semestre de 2026 para estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES). Los jóvenes que cumplieron las condiciones de permanencia recibirán $400.000.

Además, los universitarios que obtuvieron un promedio de 4,0 o superior durante ese semestre tendrán un incentivo adicional de $200.000 por excelencia académica. Por ello, el pago máximo de este ciclo asciende a $600.000.

Los universitarios que alcanzaron un promedio de 4,0 o superior recibirán un incentivo adicional de $200.000 por excelencia académica - crédito Prosperidad Social

En el caso de los aprendices del Sena, el quinto ciclo contempla los incentivos de permanencia correspondientes a junio y julio de 2026. La entidad realiza previamente una verificación de la información académica que reportan las instituciones en las que estudian los participantes.

PUBLICIDAD

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, indicó que el ciclo busca reconocer la continuidad de los jóvenes en su formación. “En la Patria Milagro queremos reconocer este esfuerzo, el de permanecer, cumplir y seguir apostándole a la educación como una oportunidad para construir un futuro distinto”, afirmó.

El pago se hará por abono en cuenta o mediante giro

Renta Joven dispone de dos mecanismos para entregar las transferencias monetarias condicionadas: la modalidad Siif y el giro. La forma de pago depende de si el participante tiene un producto financiero activo y registrado ante el programa.

Los jóvenes con una cuenta bancaria, cuenta de ahorros o billetera electrónica vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) recibirán el dinero por abono directo. El producto debe estar a nombre del beneficiario y cumplir los límites establecidos para recibir transferencias.

PUBLICIDAD

Los beneficiarios con un producto financiero activo en el Sistema Integrado de Información Financiera recibirán el dinero por abono directo - crédito Prosperidad Social

Para esta modalidad, los datos consignados en el Gestor de Información Financiera deben coincidir de forma exacta con la certificación bancaria. El sistema permite actualizar de manera permanente la información de la cuenta o depósito electrónico.

Quienes no hayan informado un producto financiero recibirán el incentivo mediante giro en los puntos de SuRed, SuperGIROS y su red aliada. El retiro debe efectuarse dentro del periodo fijado para el ciclo, entre el 21 y el 28 de octubre.

Desde el primer ciclo de 2026, estas entidades operan la dispersión de los pagos por giro en virtud del contrato suscrito por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con la Unión Temporal de Pago Postal.

PUBLICIDAD

Estos son los requisitos para ingresar a Renta Joven

El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 28 años que estudian programas técnicos, tecnológicos o universitarios y se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Para una eventual inscripción, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Quienes carecen de cuenta bancaria registrada deberán retirar el incentivo mediante giro en los puntos de SuRed y SuperGiros - crédito Prosperidad Social

Tener entre 14 y 28 años.

Figurar como graduado de educación media, equivalente a grado 11, en los sistemas oficiales de matrícula.

Estar clasificado en el Sisbén vigente, o en el instrumento que lo reemplace, como población en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.

También pueden aplicar quienes estén incluidos en los listados censales de población indígena del Ministerio del Interior o en los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para jóvenes con medidas de restablecimiento de derechos.

Estar matriculado en formación complementaria o educación superior técnica, tecnológica o universitaria, en modalidad presencial, a distancia tradicional o virtual.

No contar con un título universitario profesional ni con estudios de posgrado registrados en los sistemas oficiales de educación superior.

No tener una inscripción activa en Jóvenes en Paz ni en la estrategia que la sustituya.