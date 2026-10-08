Quién es ‘Toto’, acusado de asesinar a un agente de la DEA y que fue extraditado hacia EE.UU.: tenía vínculos con la mafia israelí

La Justicia de Estados Unidos vincula alias Toto con el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa entre 2020 y 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación

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Jorge Enrique Figueroa Monroy, conocido como alias Toto, recibió una orden de captura con fines de extradición por el asesinato de un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), ocurrido hace más de dos décadas.

El colombiano cumplía una condena de 21 años por porte de estupefacientes en la cárcel de Guaduas, en Cundinamarca, cuando integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación le notificaron la decisión el viernes 2 de octubre de 2026.

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El requerimiento de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia también lo relaciona con una organización criminal transnacional que habría enviado cocaína a Estados Unidos y Europa entre 2020 y 2025. El ente investigativo realizó el procedimiento dentro del penal, donde Figueroa Monroy cumplía una condena por homicidio.

En el operativo participaron el CTI, el grupo SIU y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Los funcionarios llegaron a Guaduas para notificarle la orden de captura y comunicarle que enfrentará cargos en territorio estadounidense por su presunta participación en el crimen y por narcotráfico.

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La solicitud de Estados Unidos también está vinculada con una investigación sobre una red transnacional de narcotráfico. Según informó El Tiempo, el expediente contempla presuntos vínculos con organizaciones israelíes y la posible participación de un exoficial del Ejército colombiano.

El caso se originó con el homicidio de un agente de la DEA en Bogotá

Jorge Enrique Figueroa Monroy se presentó ante las autoridades colombianas cinco días después de los hechos - crédito Fiscalía General de la Nación

Figueroa Monroy disparó contra Francisco Arnoldo Moreno Aguilar en 1998 durante una pelea en una discoteca de la zona rosa de Bogotá. El impacto fue en la yugular del agente de la DEA, conforme a los registros consultados por el diario.

El procesado confesó el homicidio cinco días después. Un juez penal lo condenó a 30 años de prisión, aunque obtuvo reducciones en la pena y alcanzó a cumplir cinco años de cárcel por ese crimen. Esas rebajas son ahora objeto de revisión.

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En el momento de los hechos, alias Toto era presentado como empresario del sector de manufactura de cuero. Con posterioridad, su nombre apareció en expedientes del denominado cartel de Bogotá, una estructura que habría enviado cocaína a Estados Unidos y Europa junto con narcotraficantes israelíes.

Una captura por seis kilos de cocaína derivó en una condena de 21 años

La Corte Distrital del Distrito de Columbia atribuye a una red criminal transnacional la operación investigada y prevé que el procesado responda por cargos relacionados con estupefacientes y el crimen de 1998 - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación del medio citado señala que alias Toto volvió a ser capturado en 2011, cuando las autoridades encontraron seis kilogramos de cocaína en un maletín que llevaba durante una reunión en las afueras de una panadería de Bogotá.

Ese proceso terminó con una condena de 21 años por porte de estupefacientes. Jorge Enrique Figueroa Monroy permanecía recluido en el establecimiento penitenciario de Guaduas cuando el CTI ejecutó la orden relacionada con el requerimiento estadounidense.

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Interceptaciones mencionaron armas antes de un posible allanamiento

Durante las pesquisas por la muerte de Moreno Aguilar, los investigadores obtuvieron interceptaciones con un excoronel del Ejército, según estableció el medio. En esas comunicaciones, el exoficial afirmó que aceptó guardar armas de una familia, incluidas ametralladoras, ante la posibilidad de un allanamiento de la Fiscalía.

Jorge Enrique Figueroa Monroy cumplía una condena de 21 años por porte de estupefacientes en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca cuando fue notificado - crédito Marco Bello/Reuters

El excoronel sostuvo entonces que actuó por ingenuidad y negó vínculos con el responsable del homicidio del funcionario de la DEA. La Justicia Penal Militar lo absolvió, pero las autoridades estadounidenses consideran que el caso puede estar relacionado con una red de narcotráfico que seguiría activa.

Uno de los investigadores recordó al diario que alias Toto era yerno de Edgar Marroquín, un hombre citado en documentos oficiales como exjefe narcotraficante del cartel del Norte del Valle, asesinado en Venezuela.

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Figueroa Monroy fue trasladado a Bogotá para avanzar en el trámite de extradición. Las autoridades esperan determinar si puede aportar información sobre la presunta operación de organizaciones israelíes en Colombia.