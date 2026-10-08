Puente festivo de octubre: Bogotá activó Plan éxodo y Retorno ante salida de 1.181.208 vehículos, habrán cambios en la movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad proyectó la salida de más de 1,1 millones de vehículos de Bogotá durante el puente festivo - crédito @ClaudiaDiazAco1/X

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La Secretaría Distrital de Movilidad activará el Plan Éxodo y Retorno durante el puente festivo del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, cuando se estima que 1.181.208 vehículos saldrán de Bogotá y 1.071.145 ingresarán a la ciudad.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, más de 150 personas estarán desplegadas en los principales corredores para atender la movilidad, mientras el lunes 12 de octubre regirá el pico y placa regional para el ingreso a la capital.

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La operación comienza con las medidas para la salida de viajeros, continúa con los controles y reversibles previstos para el retorno y concluye con las franjas del pico y placa regional. La Secretaría de Movilidad recomendó a quienes viajen por carretera revisar el estado técnico-mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol.

La carrera Séptima operará el sábado 10 de octubre como alternativa de salida de la capital entre las calles 193 y 245 - crédito Secretaría de Movilidad

El Plan Éxodo habilitará una alternativa de salida por la carrera Séptima

El sábado 10 de octubre continuará el piloto de circulación por la carrera Séptima hacia el norte, entre las calles 193 y 245. La vía operará como alternativa de salida de Bogotá entre las 7:30 a. m. y la 1:00 p. m. para distribuir los viajes de quienes se dirigen al norte de la ciudad, a municipios cercanos y a otras ciudades.

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Esta medida busca reducir la presión sobre la Autopista Norte durante las horas de mayor demanda. En Cundinamarca también habrá manejo especial del tránsito en sentido éxodo los días 9 y 10 de octubre, entre La Mesa, en el kilómetro 66+300, y La Vara, en el kilómetro 85+000.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea calcula que cerca de 3,8 millones de vehículos circularán por los principales corredores de Cundinamarca durante la Semana de Receso Escolar y el puente festivo. La entidad tendrá agentes y equipos operativos en carretera para orientar a los conductores y atender las situaciones que se presenten.

Las autoridades calculan que 3,8 millones de vehículos transitarán por las vías de Cundinamarca durante el receso escolar - crédito Secretaría de Movilidad

El Plan Retorno tendrá reversibles y monitoreo permanente en las vías

Para el regreso a Bogotá, más de 150 integrantes de los Agentes Civiles de Tránsito, el Grupo Guía y la Policía de Tránsito estarán en los corredores de entrada y salida. Desde el Centro Estratégico de Movilidad (CEM) se realizará monitoreo continuo de las vías con mayor demanda y se activarán medidas según el comportamiento del tráfico.

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Entre las acciones previstas por la Secretaría Distrital de Movilidad está un reversible de ingreso por la carrera Séptima los domingos y lunes desde las 4:00 p. m. También habrá coordinación con las autoridades de municipios aledaños y podrá aplicarse intermitencia semafórica en la Autopista Sur, según las condiciones de movilidad durante el retorno.

En Cundinamarca funcionará un reversible continuo entre Apulo, en el kilómetro 32+000, y el puente de Balsillas, en Mosquera. El domingo 11 de octubre estará habilitado de 2:00 p. m. a 11:59 p. m.; el lunes 12 de octubre operará de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

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La carrera Séptima contará con un reversible de ingreso a Bogotá los domingos y lunes a partir de las 4:00 p. m. - crédito Secretaría de Movilidad

Ese lunes también habrá un reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en Soacha, en sentido Mondoñedo-Soacha, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. El secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, recomendó que, si el destino lo permite, los viajeros eviten pasar por Soacha y usen como alternativas las vías Canoas y Mondoñedo, la calle 13 o la calle 80.

Durante el puente también se realizarán el Reinado Nacional del Turismo en Girardot, el Festival Floral y de la Rumba Criolla en Fusagasugá y el Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio en Gachalá. Estos eventos aumentarán los desplazamientos hacia esos municipios.

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El pico y placa regional ordenará el ingreso a Bogotá el lunes 12 de octubre

El lunes 12 de octubre, todos los vehículos que ingresen por los nueve corredores de acceso a la capital deberán cumplir el pico y placa regional. La restricción operará entre las 12:00 p. m., y las 8:00 p. m., dividida por el último número de la placa:

De 12:00 p. m., a 4:00 p. m., podrán entrar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Un reversible continuo funcionará entre Apulo y Mosquera los días domingo 11 y lunes 12 de octubre para facilitar el retorno - Secretaría de Movilidad de Bogotá

La medida se aplicará en los tramos de ingreso de la Autopista Norte, Autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá por la vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. Los conductores deben programar la hora de llegada a Bogotá de acuerdo con la terminación de su placa.

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Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricciones en el corredor Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot y el ramal hacia Soacha. El lunes 12 de octubre no podrán circular por esas rutas de 10:00 a. m., a 11:00 p. m. En el corredor Los Alpes-Villeta, la restricción regirá entre las 10:00 a. m., y las 10:00 p. m.