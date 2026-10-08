Primer campanazo de la ONU al gobierno de Abelardo de la Espriella: alertó por la financiación y continuidad del acuerdo de paz de 2016

La Misión informó que ha trasladado al Gobierno de Abelardo de la Espriella sus inquietudes frente al financiamiento de la reincorporación y la incertidumbre sobre la entidad que estará a cargo de estos procesos - crédito AFP

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La implementación del Acuerdo Final de Paz continúa enfrentando desafíos relacionados con la financiación, la seguridad y la continuidad institucional, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026.

El documento, presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres, destaca los avances alcanzados durante los últimos años, pero también advierte sobre factores que podrían afectar la consolidación del proceso de paz. Entre ellos se encuentran las dificultades para garantizar recursos suficientes para la reincorporación de excombatientes, la persistencia de la violencia en territorios afectados por el conflicto y los retrasos en algunos componentes de la Reforma Rural Integral.

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Guterres señaló que los acontecimientos registrados durante el periodo evaluado demostraron tanto la capacidad de resiliencia de las instituciones y de la sociedad colombiana como la importancia que mantiene el acuerdo de paz para avanzar en materia de seguridad, desarrollo y estabilización territorial.

ONU pide continuidad en la implementación del acuerdo de paz

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que garantizar una financiación adecuada y sostenible de la reincorporación es fundamental para prevenir la reproducción de la violencia, evitar el reclutamiento por parte de grupos armados y mantener la confianza en el proceso de paz - crédito Colprensa

El secretario general destacó que Colombia atraviesa una nueva etapa política después de una transición democrática pacífica y recordó que el actual Gobierno es el tercero que recibe las instituciones, compromisos y avances derivados del Acuerdo Final de Paz. Aunque el nuevo Gobierno todavía no ha detallado completamente su enfoque para la implementación, el informe señala que manifestó su intención de cumplir con la Constitución y con las obligaciones jurídicas derivadas del acuerdo.

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En este contexto, Guterres resaltó la necesidad de mantener la continuidad de la implementación y de la arquitectura institucional construida a partir del acuerdo. “Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”, afirmó.

El secretario general también consideró que la implementación del Acuerdo puede contribuir a algunas de las prioridades del Gobierno, entre ellas la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado en los territorios.

Asimismo, valoró la disposición del Ejecutivo para mantener un diálogo con las Naciones Unidas y manifestó su confianza en que la cooperación entre el Gobierno y la Misión de Verificación permita complementar los esfuerzos de ambas partes, respetando la soberanía de Colombia y el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad.

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Reforma rural enfrenta retrasos y problemas de seguridad

Entre los principales retos de la reforma rural, Naciones Unidas identificó los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y la inseguridad que enfrentan los beneficiarios de tierras - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Uno de los componentes destacados en el informe es la Reforma Rural Integral. Para Guterres, este punto del acuerdo tiene un potencial importante para contribuir a la paz y la seguridad del país mediante el fortalecimiento de la presencia estatal, el desarrollo económico y el abordaje de las condiciones que favorecen las economías ilícitas.

La ONU resaltó especialmente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET, que ofrecen un marco para desarrollar intervenciones en municipios que han sido particularmente afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional. El informe también mencionó la iniciativa de Obras por Impuestos, creada después de la firma del acuerdo de paz, como un mecanismo que ha permitido promover inversión privada en regiones afectadas por el conflicto.

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Durante el periodo analizado, el Gobierno anunció una revisión de las iniciativas relacionadas con la entrega, restitución y formalización de tierras. A su vez, organizaciones campesinas y sectores de la sociedad civil destacaron la importancia de consolidar los avances en materia de acceso a la tierra y solicitaron mantener el diálogo con las nuevas autoridades.

Sin embargo, la ONU identificó varios desafíos. Entre ellos se encuentran los retrasos en la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y la inseguridad que continúa afectando a personas beneficiarias de procesos de acceso a tierras.

Preocupación por la financiación de la reincorporación

La Misión de Verificación de la ONU expresó preocupación por la financiación y sostenibilidad de los procesos de reincorporación de los excombatientes de las Farc - crédito ARN

La reincorporación de los excombatientes continúa siendo otro de los principales componentes del proceso de paz. El informe destaca que más de 11.000 excombatientes permanecen vinculados a este proceso, situación que la ONU considera uno de los logros más significativos alcanzados desde la firma del Acuerdo.

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Para Naciones Unidas, la permanencia de estas personas en el proceso refleja los esfuerzos sostenidos de las instituciones nacionales y locales, así como de las comunidades. No obstante, el organismo considera que las garantías de seguridad y las oportunidades socioeconómicas son fundamentales para asegurar la continuidad de la reincorporación.

En ese sentido, Guterres advirtió que garantizar una financiación adecuada y sostenible resulta fundamental para evitar la reproducción de la violencia, disuadir el reclutamiento de excombatientes por parte de grupos armados y mantener la confianza en el proceso de paz.

La Misión de Verificación informó además que ha transmitido al Gobierno su preocupación por el financiamiento de los procesos de reincorporación y por la incertidumbre relacionada con la entidad que estará a cargo de estos programas. La ONU destacó que la arquitectura institucional creada y fortalecida a partir del acuerdo constituye un activo para Colombia, debido a la experiencia acumulada y al marco institucional desarrollado para proteger los avances alcanzados, responder a los nuevos desafíos y mantener la confianza de los excombatientes.

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ONU alerta por asesinatos y amenazas

Desde la firma del acuerdo de paz, la Misión ha verificado 501 asesinatos de excombatientes, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas - crédito REUTERS/Jeenah Moon/REUTERS

La situación de seguridad en las regiones afectadas por el conflicto continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación para Naciones Unidas. Durante el periodo comprendido en el informe, la Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes de las Farc, seis de ellos durante agosto. Con estos casos, el número de excombatientes asesinados en 2026 llegó a 13.

Aunque el nivel de violencia letal contra esta población permanece por debajo de los registros de años anteriores, la ONU reportó un aumento en los intentos de homicidio. En lo corrido de 2026 se han registrado 15 casos, frente a cinco documentados durante 2025.

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Desde la firma del acuerdo de paz, la Misión de Verificación ha confirmado 501 asesinatos de excombatientes, además de 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.

El informe también recoge cifras relacionadas con la violencia contra otras poblaciones. La Defensoría del Pueblo documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026.

Por otra parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas reportó que, entre el 27 de junio y el 30 de agosto, alrededor de 5.600 personas fueron desplazadas y otras 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos. A esto se suman 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, en 17 departamentos.

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La situación de las mujeres en las zonas afectadas por el conflicto también permanece entre las preocupaciones de la misión. El informe señala particularmente los riesgos que enfrentan lideresas, defensoras de derechos humanos y excombatientes.

En este ámbito, Naciones Unidas destacó la reciente adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos como política pública, al considerar que fortalece el marco institucional destinado a su protección.

Finalmente, el secretario general sostuvo que será necesario mantener un compromiso internacional para acompañar los esfuerzos liderados por Colombia, superar los obstáculos que persisten y consolidar los avances alcanzados con el Acuerdo de Paz.

La Misión de Verificación manifestó su disposición a continuar apoyando este proceso en coordinación con las instituciones colombianas y los socios nacionales e internacionales, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo de Seguridad.

El informe será presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, el 12 de octubre de 2026, por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.