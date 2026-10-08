Colombia

Peste neumónica en Colombia: qué tan probable es su llegada y medidas de prevención recomendadas por una especialista

Una docente de salud pública advirtió que el deterioro respiratorio se produce en menos de tres días. Hay síntomas iniciales que engañan y uno en particular que no aparece en otras infecciones comunes

Los expertos continúan evaluando el contagio de la peste alrededor del mundo - crédito Toby Melville/REUTERS
Los expertos continúan evaluando el contagio de la peste alrededor del mundo - crédito Toby Melville/REUTERS
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La peste neumónica, también llamada pulmonar, es una de las tres formas de peste existentes, junto con la bubónica y la séptica. “La peste neumónica es generada por una bacteria llamada Yersinia Pestis que ataca directamente los pulmones”, explicó Nohora Benavidez Velandia, docente de la maestría en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

La bacteria puede transmitirse de animales a personas y entre personas mediante secreciones respiratorias o gotas de saliva contaminadas. También se encuentra en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan, por lo que estos insectos pueden participar en la transmisión a humanos.

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De acuerdo con la experta, la peste neumónica tiene una posibilidad muy reducida de llegar a Colombia, aunque no puede descartarse por completo, debido a que no hay endemicidad ni casos confirmados en el continente,

La principal alerta sanitaria radica en que la enfermedad puede deteriorar la función respiratoria entre 24 y 72 horas después de los primeros síntomas.

Benavidez indicó que las autoridades aeroportuarias deberían elevar los controles sobre aquellos que ingresan al país desde zonas endémicas, ante el aumento de casos en esos territorios. La recomendación apunta a detectar antecedentes de viaje y posibles exposiciones antes de que una infección respiratoria se propague por el territorio nacional y desate una emergencia sanitaria.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los síntomas de la peste neumónica son similares a los del COVID-19 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El deterioro respiratorio rápido distingue a la peste neumónica de la gripe y el COVID-19

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y es que entre los más comunes se encuentra la fiebre alta, los escalofríos, la debilidad muscular, el dolor de cabeza, las náuseas y hasta vómitos, que pueden aparecer al comienzo del cuadro.

La diferencia se vuelve más visible con la evolución respiratoria. Benavidez indicó que la enfermedad se distingue por “su rápido deterioro respiratorio” y por signos como tos, dolor torácico, dificultad para respirar, insuficiencia respiratoria y expectoración con sangre.

La presencia de sangre al toser es uno de los elementos que separan este cuadro de una gripe común o del covid-19, donde ese síntoma es muy poco frecuente o prácticamente nulo. La docente recomendó acudir con urgencia a un servicio médico ante fiebre alta de aparición súbita acompañada de tos, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, expectoración con sangre o deterioro acelerado del estado general.

El antecedente de contacto con una persona que haya viajado recientemente a una zona donde circula el microorganismo también debe evaluarse. Mientras se confirma o descarta la enfermedad, Benavidez aconsejó un aislamiento restrictivo, uso de tapabocas, lavado frecuente de manos e higiene de la tos.

Infografía con el título Peste neumónica e ilustraciones de bacterias, un par de pulmones, un globo terráqueo, una píldora y un microscopio.
Aspectos principales de la peste neumónica tras la investigación de un fallecimiento en un laboratorio de Rusia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tratamiento antibiótico depende de una detección temprana

La peste es una enfermedad curable si se identifica a tiempo y recibe tratamiento antibiótico, de acuerdo con los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La valoración clínica y los protocolos de cada país determinan el medicamento indicado para los pacientes, por lo que es indispensable reportar la situación a su médico.

Entre los antibióticos utilizados figuran la gentamicina y las fluoroquinolonas, de acuerdo con la especialista, que además precisó que la elección también depende de las condiciones y la fase de contagio en la que se encuentre cada paciente.

Una científica con gafas de protección observa secuencias genéticas en un monitor junto a un gráfico de virus.
La bacteria Yersinia Pestis no tiene registro de circulación en el continente, pero una experta señala en qué condiciones los aeropuertos deberían reforzar la vigilancia sanitaria de inmediato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por otro lado, la docente de la maestría en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas recordó que para la prevención en zonas donde se haya detectado circulación del microorganismo en animales, es indispensable evitar el contacto con roedores silvestres, mantener las viviendas libres de infestaciones y controlar de forma frecuente las pulgas en mascotas.

Del mismo modo recordó no manipular animales salvajes enfermos y usar guantes si ese contacto resulta necesario.

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