Persecución policial de Envigado a Medellín: Tres hombres fueron capturados tras el robo de una vivienda

El operativo de captura ocurrió luego del robo a una vivienda ubicada en el municipio de Envigado - crédito Policía

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Tres hombres fueron capturados tras una persecución coordinada entre las autoridades de Medellín y Envigado, luego de que fueran señalados como presuntos responsables de un hurto a una vivienda en el sur del Valle de Aburrá.

La intervención concluyó cuando los sospechosos intentaban escapar en un automóvil con los objetos que, según la información oficial, habían sido robados de la residencia.

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La operación permitió recuperar la totalidad del botín. Los uniformados también incautaron el vehículo en el que se movilizaban y las herramientas que, presuntamente, usaron para forzar cerraduras en las viviendas.

El procedimiento comenzó con una alerta transmitida por radio y continuó con el seguimiento conjunto de las centrales de seguridad de ambos municipios. Esa coordinación permitió ubicar e interceptar el automóvil antes de que los ocupantes abandonaran la zona.

Las autoridades recuperaron los objetos hurtados y el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos - crédito Policía

Los detenidos ya figuraban en las indagaciones de las autoridades por su posible relación con otro robo a una casa cometido días antes en la comuna El Poblado, en Medellín.

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La captura en flagrancia abrió una nueva línea de investigación para establecer si los tres hombres integraban una estructura dedicada a los hurtos residenciales en el Valle de Aburrá.

Los investigadores deberán determinar si el vehículo y las herramientas incautadas fueron utilizados en otros hechos denunciados recientemente en la subregión. También buscarán establecer el alcance de los posibles vínculos entre los detenidos y los robos reportados.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos recuperados, las herramientas decomisadas y el automóvil utilizado durante el presunto ilícito.

Persecución por el robo de unos zapatos terminó en balacera en Envigado: un hombre simuló ser comprador e intentó huir

Un hombre fue capturado tras una persecución que derivó en disparos durante la tarde del jueves 6 de agosto en inmediaciones del centro comercial City Plaza, en Envigado, Antioquia. El episodio comenzó por el presunto hurto de unos zapatos y causó temor entre quienes estaban en el sector.

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El sujeto se midió los zapatos y aprovechó un breve descuido del personal para intentar huir con ellos puestos, finalmente no logró escapar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del establecimiento y trasladado a la estación de Policía de Envigado. Allí las autoridades definirán su situación judicial, luego de un operativo que involucró a empleados del local, guardas de seguridad, ciudadanos y uniformados.

El hecho ocurrió cuando el hombre ingresó a un almacén de calzado dentro del centro comercial. De acuerdo con testimonios recogidos por El Colombiano, se habría puesto los zapatos con el argumento de probárselos y aprovechó un descuido de los vendedores para salir corriendo con el producto.

El personal del negocio alertó de inmediato al equipo de seguridad del lugar. Los guardas comenzaron la búsqueda y comunicaron la situación a la Policía Metropolitana, que se sumó al despliegue poco después.

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La captura se produjo en cuestión de minutos, según la reconstrucción divulgada por la Secretaría de Seguridad de Envigado. La entidad sostuvo que la reacción de varias personas permitió a los uniformados localizar e interceptar al presunto responsable.

El operativo se activó después de que los guardias de seguridad del lugar alertaran sobre un robo en un almacén de calzado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La dependencia señaló que entre quienes siguieron al sospechoso había ciudadanos y un escolta. Esa persecución facilitó la respuesta policial en una zona que, a esa hora, tenía circulación de peatones y actividad comercial.

La persecución escaló hasta un intercambio de disparos a plena luz del día, un hecho que generó alarma en los alrededores de City Plaza. El caso quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales, donde se observa a varias personas corriendo por una calle del sector.

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En las grabaciones también se escuchan detonaciones al aire. La situación llevó a que transeúntes y residentes buscaran alejarse del área mientras se desarrollaba el operativo para detener al sospechoso.

La Secretaría de Seguridad atribuyó el resultado a la articulación entre la comunidad y la Policía Nacional. En su comunicado, la entidad indicó que la alerta ciudadana permitió responder con rapidez ante el hurto denunciado en el establecimiento comercial.

El organismo municipal recordó que las denuncias oportunas son un elemento central para activar la reacción de las autoridades. También afirmó que mantiene un trabajo conjunto con la comunidad para responder ante situaciones que alteren la seguridad y la convivencia.

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