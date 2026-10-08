Colombia

Opositores reaccionaron a la decisión del CNE de oficializar la desaparición jurídica del Partido Comunes: “Nunca debió existir”

El Consejo Nacional Electoral retiró la personería jurídica al partido porque, según la institución, la corporación no cumplió con los requisitos electorales consignados en la Constitución Política de Colombia

El partido Comunes perdió personería jurídica, según el CNE - crédito
El partido Comunes perdió personería jurídica, según el CNE - crédito (@alejodebedout/X - CNE)
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Luego de que se conociera la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró que el Partido Comunes perdió su personería jurídica, emergieron reacciones de distintos dirigentes políticos colombianos.

La resolución, aprobada por la Sala Plena el 23 de septiembre de 2026, señala que la colectividad no acreditó las condiciones previstas en el artículo 108 de la Constitución —que reconoce la personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos— después de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

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La medida afecta al partido que surgió tras la desmovilización de las extintas Farc- EP en virtud del Acuerdo de Paz de 2016, suscrito durante la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Las reacciones

Una de las voces más férreas —no solo en contra del proceso de paz con el grupo guerrillero, sino de los efectos de los acuerdos— en oposición al partido es la líder política y ahora integrante del Partido Republicano, María Fernanda Cabal, que celebró la decisión y cuestionó el origen de la organización política.

En buena hora se declara la pérdida de personería de un partido que nunca debió existir y que nos obligó a sentarnos de frente con quienes secuestraron, torturaron y asesinaron, convertidos en congresistas por el acuerdo de Santos”, escribió.

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En el mismo mensaje, Cabal añadió que “poco a poco, Colombia recupera el sentido común y vuelve a la normalidad”.

María Fernanda Cabal reaccionó a la desaparició jurídica del Partido Comunes - crédito
María Fernanda Cabal reaccionó a la desaparició jurídica del Partido Comunes - crédito (@MariaFdaCabal/X)

De la misma manera, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, la firma “del acta de defunción de Comunes” es una respuesta al “regalo” de curules que tuvo durante el partido durante dos períodos legislativos.

El partido que @JuanManSantos le armó a las Farc pierde la personería jurídica. Les regalaron diez curules durante ocho años. De la selva al Congreso, y del Congreso al fracaso. El experimento de La Habana se quedó sin partido”, dijo.

El cabildante cuestionó además la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el proceso de La Habana, y aseguró que los exintegrantes de las Farc no cumplieron con el país ni con las víctimas.

La JEP fracasó, el partido comunes fracasó y La Paz de la Habana fracasó (...) Solo se beneficiaron de prebendas, cargos, esquemas de seguridad y viajes internacionales. Una vergüenza absoluta”.

De Bedout aseguró que la JEP, el Acuerdo de Paz y el Partido Comunes fracasaron - crédito
De Bedout aseguró que la JEP, el Acuerdo de Paz y el Partido Comunes fracasaron - crédito (@alejodebedout/X)

De la misma manera, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza hizo relieve sobre el hecho de que Comunes no alcanzó el umbral exigido en las elecciones legislativas, y explicó la decisión del CNE, contenida en la reolución ya publicada.

Aunque pretendían ser EP (Ejército del Pueblo), en realidad el pueblo los repudia. El CNE le retiró la personería jurídica porque no alcanzó el 3% de los sufragios en las últimas elecciones legislativas. Apenas obtuvo el 0,59%. Algo más de cien mil votos”, escribió.

El senador del Centro Democrático cuestionó la asignación de las curules del partido del grupo extinto de las Farc - crédito
El senador del Centro Democrático cuestionó la asignación de las curules del partido del grupo extinto de las Farc - crédito (@RafaNietoLoaiza/X)

Nieto Loaiza también indicó que sin las curules asignadas tras el Acuerdo de Paz las extintas Farc no habrían llegado al Congreso, y aseveró que “la paz no se hace dándole privilegios políticos a los bandidos”, afirmó.

Las víctimas también se pronunciaron

En ese mismo sentir, voceros de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia se mostraron satisfechos por la pérdida de personería del grupo político que resultó del grupo armado. De hecho, desde la asociación indicaron que organizar a los exsecretarios como grupo político fue una excusa de financiación estatal para la colectividad de orientación comunista.

“Se acaba el partido @ComunesCoL y con ello la financiación del partido que en 2025 fue de 6.122 millones de pesos”, señalaron en una publicación. Los voceros también aludieron al centro de pensamiento vinculado al partido: “Se acaba el centro de pensamiento de las Farc que nos costó en 2025 430 millones de pesos. Ahorro para todos los colombianos, gracias @CNE_COLOMBIA”, escribieron.

Representantes de las víctimas celebraron decisión del CNE sobre el Partido Comunes - crédito
Representantes de las víctimas celebraron decisión del CNE sobre el Partido Comunes - crédito (@sebasvelas/X - @FevcolFed/X)

La resolución 4006 de 2026 indica en su artículo primero que el partido Comunes no acreditó los presupuestos constitucionales para conservar su personería jurídica, luego de las elecciones de marzo:

“Una vez culminado el escrutinio nacional y expedidos los correspondientes Formularios E-26, se procedió a declarar la elección de los Senadores de la República y de los Representantes a la Cámara para el período constitucional 2026-2030 (...)”.

Como consecuencia de la culminación del proceso electoral y de la declaratoria de elección de los integrantes del Congreso de la República, corresponde al CNE verificar el cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales que determinan la adquisición, conservación o pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, para lo cual debe examinar los resultados oficiales contenidos en los Formularios E-26 y constatar el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 108 de la Constitución Política”, dice la resolución.

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