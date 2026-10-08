Olmedo López buscará regresar a una guarnición militar a través de una tutela: la defensa cuestionó su traslado a cárcel La Picota en Bogotá

El Inpec ordenó el 6 de octubre de 2026 el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá - crédito Colprensa

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El 6 de octubre de 2026, el Inpec ordenó trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desde los lugares especiales de reclusión de la fuerza pública hacia la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.

La decisión quedó consignada en la Resolución 008041, suscrita por el director general del instituto, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

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López, quien se encontraba recluido en el Cantón Militar Caldas, será objeto de una acción de tutela que su defensa presentará ante un juez de Bogotá. El propósito de la actuación judicial es solicitar que sea nuevamente recluido en una guarnición militar, al considerar que existía una orden judicial relacionada con su permanencia en ese tipo de establecimiento.

La defensa de López sostiene que esa determinación debe ser revisada por las autoridades judiciales, particularmente por las condiciones de seguridad que, según el abogado José Luis Moreno, deben garantizarse debido a la participación de su representado como testigo dentro del proceso por el manejo irregular de recursos de la Ungrd.

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