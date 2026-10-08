Murió estudiante de Medicina becado por obtener el mejor puntaje en el Icfes tras sufrir un accidente en motocicleta en Santa Marta

El joven de 17 años, becado por su resultado en Saber 11, falleció luego de sufrir heridas graves durante el siniestro ocurrido el miércoles en el barrio Jardín de la capital departamental - crédito Colegio Médico Colombiano/Imagen Ilustrativa Infobae

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Andrés Sebastián Tolero Suárez, estudiante de Medicina de 17 años, murió tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a clases a bordo de una motocicleta en Santa Marta. El joven había obtenido el mejor resultado de las pruebas Saber 11 en el Colegio Nuestra Señora de Fátima y recibió una beca para estudiar en la Universidad del Magdalena.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026 en el barrio Jardín, según la información conocida por medios locales. Tolero Suárez cursaba el primer semestre de Medicina y se había trasladado a la capital del Magdalena para avanzar en el proyecto académico que inició tras su desempeño en el colegio.

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Los reportes preliminares señalan que el estudiante se desplazaba en una motocicleta Bws por la carrera 21 con calle 18, cuando chocó con otro vehículo similar. Tras el impacto, cayó sobre la vía y sufrió lesiones de gravedad, entre ellas un golpe en la cabeza.

El choque entre dos motocicletas ocurrió en la intersección de la carrera 21 con calle 18, en el barrio Jardín de Santa Marta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El joven fue llevado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades analizan si hubo omisión de una señal de pare

Las primeras versiones indican que el conductor de la otra motocicleta habría omitido una señal de pare antes de la colisión. Esa hipótesis hace parte de las indagaciones y aún deberá ser determinada por las autoridades competentes.

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Hasta el momento no se han divulgado conclusiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre la condición de los involucrados. La investigación busca precisar la secuencia de los hechos en la intersección donde ocurrió el accidente, así como definir si existieron infracciones a las normas de tránsito.

El caso causó pesar entre familiares, amigos, compañeros de universidad y personas que conocieron la trayectoria escolar del joven. De acuerdo con El Pilón, la familia adelantó los trámites para trasladar el cuerpo a Valledupar, ciudad en la que se realizaron las exequias.

La colisión en el barrio Jardín de Santa Marta, que las autoridades atribuyen preliminarmente a la omisión de una señal de pare, truncó una carrera universitaria que inició como reconocimiento al talento académico de un joven de diecisiete años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mejor puntaje Saber 11 de su colegio le abrió el camino hacia Medicina

Andrés Sebastián Tolero Suárez pasó parte de su infancia y adolescencia en Valledupar, donde estudió en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, institución vinculada a la Policía Nacional. Posteriormente se trasladó a Santa Marta para completar el bachillerato.

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Durante esa etapa consiguió el mejor puntaje de las pruebas Saber 11 de su institución educativa. El resultado le permitió acceder a la beca para estudiar Medicina en la Universidad del Magdalena, carrera que había elegido para orientar su futuro profesional hacia el área de la salud.

Según El Universal, su entorno lo identificaba por la disciplina en los estudios y por el propósito de convertirse en médico. Tras ingresar a la universidad, se encontraba en el inicio de su formación profesional cuando ocurrió el accidente.

La Universidad del Magdalena y el Colegio Médico Colombiano expresaron sus condolencias

La Universidad del Magdalena lamentó el fallecimiento de su alumno de primer semestre a través de un mensaje público - crédito Universidad del Magdalena/X

La Universidad del Magdalena lamentó la muerte del estudiante mediante un mensaje público. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante de Medicina, Andrés Talero Suárez, a quien recordaremos por su calidad humana y compromiso académico”, expresó la institución. En algunos comunicados se registra el apellido como Talero, mientras que los reportes iniciales lo identifican como Tolero Suárez.

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La institución universitaria envió un mensaje de solidaridad a la familia y a los amigos del joven. “Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares y amigos en este doloroso momento”, indicó en su pronunciamiento.

El Colegio Médico Colombiano también se refirió al fallecimiento en sus redes sociales. La entidad lo describió como un estudiante que proyectaba un futuro vinculado a la atención en salud y expresó condolencias a sus seres cercanos.

El estudiante obtuvo el mejor puntaje de las pruebas Saber 11 en su colegio y accedió a una beca para estudiar Medicina - crédito Colegio Médico Colombiano/X

“Que el recuerdo de su alegría, su dedicación y su calidez humana sea el faro que brinde fortaleza y serenidad a sus seres queridos”, manifestó el colegio médico en su publicación.

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Mientras se desarrollan las diligencias por el choque en el barrio Jardín, familiares y allegados despiden al estudiante.