Miguel Uribe Turbay fue recordado por su papá y por su prima Paola Turbay con estas emotivas palabras: “Decidió canalizar el dolor en causas sociales”

El primer summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay reunió en Bogotá a familiares y allegados del senador asesinado - crédito @paolaturbay/Instagram - Miguel Uribe Turbay/Facebook

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El Hotel Cosmos 100 de Bogotá fue el escenario del primer summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, un encuentro académico y de reflexión celebrado el miércoles 7 de octubre de 2026 para honrar la memoria del asesinado senador y precandidato presidencial.

Durante la jornada, la atención principal se concentró en los testimonios de su entorno familiar, representados por su prima Paola Turbay y su padre Miguel Uribe Londoño, que detallaron pasajes inéditos de su vida, su vocación de servicio y el estado de las exigencias de justicia sobre la autoría de su magnicidio.

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En el encuentro también estuvieron presentes otras figuras de la vida pública, entre ellas el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que recibió el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay. También participaron el ministro de Comercio, David King; un profesor de la Universidad de Harvard, además de otros líderes que se sumaron al homenaje y a la reflexión sobre el legado del líder asesinado y las consecuencias de la violencia que marcó su vida.

El gobierno instruyó a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para priorizar la búsqueda de los responsables - crédito Presidencia de Colombia

Las memorias de Paola Turbay sobre la infancia y el carácter de Miguel Uribe

La exreina de belleza Paola Turbay ofreció un emotivo discurso en el que recordó el impacto que causó la violencia en la vida de su primo desde una edad temprana, marcada por el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay.

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“Conversar con Miguel era conversar con la esperanza. Yo personalmente no sé explicarlo de otra manera. Uno hablaba con él y, sin importar lo difícil que fuera el tema, terminaba pensando que las cosas podían salir bien. Miguel veía los problemas, los estudiaba, los entendía, pero inmediatamente empezaba a buscarles una salida”, afirmó Paola Turbay.

Durante el encuentro realizado en el Hotel Cosmos 100, Paola Turbay habló sobre la infancia, las tragedias familiares y el carácter de su primo - crédito Paola Turbay / Instagram

La modelo, presentadora y actriz resaltó que, a pesar de las tragedias personales —al referirse al asesinato de la mamá de Miguel Uribe, Diana Turbay Quintero—, su primo decidió canalizar el dolor en causas sociales, apasionándose inicialmente por el ajedrez a los 16 años y creando una fundación para enseñarlo a niños vulnerables, paso previo a su vinculación formal al servicio público en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y el Senado de la República.

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“La política puede ser muy dura. Puede estar llena de ataques, de rabia, de resentimientos, de intereses y a veces de mucho veneno. Y yo nunca escuché a Miguel hablar mal de nadie. Nunca. Ni siquiera de sus peores contradictores. Cuando uno trataba de llevarlo hacia allá, su respuesta era: ‘Eso no importa’. Y volvía a lo que realmente importaba: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos?”, agregó la exreina.

Los señalamientos de Miguel Uribe Londoño y las acusaciones de complacencia

A su turno, el padre del senador Miguel Uribe Londoño tomó la palabra para lanzar severos cuestionamientos al gobierno anterior de Gustavo Petro y denunciar las presuntas omisiones de seguridad que rodearon la vida del precandidato presidencial antes de su asesinato.

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“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces. Los criminales eran sus socios y pensaron que a ellos les convenía su asesinato, porque silenciarían la voz que les denunciaba y así podrían continuar con sus fechorías. Por eso Petro instigó el asesinato de Miguel. Petro sabía que sus amigos habían decidido matar a Miguel Uribe Turbay. Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación”, aseveró Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño responsabilizó políticamente al gobierno anterior por lo que calificó como fallas en la protección de su hijo - crédito Miguel Uribe/Facebook

El padre del dirigente asesinado enfatizó que las circunstancias del crimen responden a un patrón institucional de desprotección que facilitó el accionar de las estructuras armadas: “Petro le negó la protección. Fue un crimen de Estado cometido por personas que actuaron con el respaldo, la tolerancia y la complicidad del poder público, violando los derechos humanos y el derecho internacional”.

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Los antecedentes del atentado y el avance de las investigaciones

El ataque contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Hacia las 5:20 p. m., tras una actividad de campaña política donde conversaba sobre seguridad y salud mental, un adolescente de 15 años se aproximó y le disparó en repetidas ocasiones a quemarropa.

El dirigente recibió varios impactos de bala que le causaron heridas graves en la cabeza y una pierna. Tras ser auxiliado en la clínica Medicentro Familiar, fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció en cuidado neurovascular intensivo hasta su fallecimiento el 11 de agosto de 2025 por las complicaciones derivadas del ataque.

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Las unidades de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura del menor ejecutor y la desarticulación de varios integrantes de la red de sicariato.