Colombia

Miguel Uribe Londoño expuso los retos que tendrá como embajador de Colombia ante el Reino Unido: “Tengo que enterarme bien”

El diplomático designado por el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su prioridad será recuperar el diálogo político con las autoridades británicas y analizar las condiciones que llevaron al país a exigir visa a los viajeros colombianos

Miguel Uribe Londoño espera el beneplácito para iniciar su gestión en Londres - crédito Visuales IA - Fernando Vergara / AP Foto
Miguel Uribe Londoño espera el beneplácito para iniciar su gestión en Londres - crédito Visuales IA - Fernando Vergara / AP Foto
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Miguel Uribe Londoño anunció que buscará recomponer las relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido, además de revisar las razones que llevaron a la imposición del requisito de visa para los ciudadanos colombianos.

El futuro embajador designado por el presidente Abelardo de la Espriella señaló que espera recibir pronto el beneplácito de las autoridades británicas para formalizar su llegada al cargo.

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“A nuestro próximo embajador en Inglaterra, Miguel Uribe Londoño, que nos va a representar muy bien”, fueron las palabras de bienvenida del mandatario.

En declaraciones a los medios de comunicación el 7 de octubre de 2026, Uribe Londoño afirmó que la autorización diplomática fue solicitada hace entre seis y siete semanas. Según indicó, el trámite podría resolverse “en cualquier momento” y, una vez llegue la respuesta, asumirá formalmente ante el presidente de Colombia.

El diplomático designado anticipó que su misión tendrá como eje la recuperación del diálogo político con el Reino Unido, país con el que Colombia mantiene su relación diplomática más antigua. “Colombia lleva 201 años de relaciones diplomáticas con Inglaterra, con el Reino Unido”, sostuvo.

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Miguel Uribe Londoño buscará restablecer la relación entre Colombia y Reino Unido - crédito migueluribel/Instagram
Miguel Uribe Londoño buscará restablecer la relación entre Colombia y Reino Unido - crédito migueluribel/Instagram

El embajador cuestionó el estado actual del vínculo bilateral

Uribe Londoño consideró que el vínculo entre ambos países atraviesa un período de deterioro. “Las relaciones están en su más bajo nivel”, afirmó al describir el punto de partida de su gestión.

El futuro representante diplomático atribuyó esa situación a la falta de prioridad que, según su visión, recibió la relación bilateral durante el gobierno de Gustavo Petro. “Fueron abandonadas”, dijo, y aseguró que su primera tarea será restablecer los canales de contacto entre Bogotá y Londres.

El embajador designado planteó que la recuperación del diálogo debe tener en cuenta la trayectoria histórica de la relación. Colombia y el Reino Unido sostienen vínculos diplomáticos desde hace más de dos siglos, un antecedente que, para Uribe Londoño, obliga a dar mayor atención a los asuntos compartidos.

“No hay que gastarle tiempo a explicarles a ustedes y a los colombianos por qué”, expresó el dirigente, quien insistió en que su gestión se enfocará en reconstruir la interlocución institucional con las autoridades británicas.

Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miguel Uribe Londoño aseguró que el vínculo con Reino Unido está en su nivel más bajo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La visa para colombianos será uno de los temas de la agenda

El requisito de visa para los viajeros colombianos aparece entre las prioridades que el futuro embajador pretende abordar. Uribe Londoño calificó como una “tristeza enorme” que se hubiera perdido el beneficio para ingresar al territorio británico sin ese documento.

El diplomático señaló que antes de promover cambios deberá conocer a fondo las razones de la medida y las condiciones que llevaron a las autoridades británicas a adoptarla. “Tengo que enterarme bien de qué dicen, por qué lo hicieron, qué sucedió”, manifestó.

Su objetivo será avanzar hacia la recuperación de la exención de visa, aunque evitó anticipar plazos o compromisos concretos. “Desde que llegue estaré trabajando” para revertir esa situación, indicó.

Uribe Londoño aseguró que aplicará una lógica de gestión empresarial al análisis de este asunto. “Hay que enfrentar el problema, analizarlo, estudiarlo y resolverlo”, afirmó. También expresó su expectativa de que una eventual solución resulte favorable para los ciudadanos colombianos.

Miguel Uribe Londoño anticipa mayores opciones electorales para Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia en la carrera presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Miguel Uribe Londoño, embajador designado de Colombia ente el Reino Unido, promete revisar las razones de la visa británica - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Centro para el Liderazgo Valiente rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay

El Hotel Cosmos 100 de Bogotá acogió el miércoles 7 de octubre de 2026 el primer encuentro del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, creado en memoria del senador y precandidato presidencial asesinado.

La jornada reunió a familiares, académicos y dirigentes políticos para abordar su trayectoria pública y las exigencias de justicia por el crimen.

Paola Turbay, prima del dirigente, recordó que “conversar con Miguel era conversar con la esperanza”. También señaló que convirtió tragedias familiares en trabajo social y que, antes de llegar al servicio público, impulsó una fundación de ajedrez para niños vulnerables.

Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, cuestionó al gobierno del expresidente Gustavo Petro y atribuyó el asesinato a una presunta falta de protección. Además, sostuvo que el entonces mandatario “sabe quién lo mató”, una acusación que formuló durante el acto.

El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en Fontibón. La Fiscalía capturó al adolescente señalado como ejecutor y detuvo a integrantes de la red de sicariato.

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