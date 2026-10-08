Las personas que sufren de calvicie tienen estas 5 prendas de vestir en su clóset, según la psicología

Los hombres calvos pueden tomar como referencia el estilo de vestir de las grandes figuras de Hollywood y adaptarlo a su cotidianidad - crédito Feroxto / TikTok

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Vestir con estilo siendo calvo no consiste en ocultar la ausencia de cabello, sino en aprovechar prendas que aporten equilibrio, definición y personalidad. Los cortes estructurados, los cuellos que enmarcan el rostro y los contrastes de color pueden reforzar las facciones y crear una silueta más proporcionada.

La clave está en elegir piezas que transmitan seguridad y se adapten al estilo personal. Entre las recomendaciones se encuentran:

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Cuellos altos y de tortuga: los suéteres o playeras de cuello alto ayudan a enmarcar el rostro y a equilibrar visualmente la falta de cabello en la parte superior.

Camisas estructuradas: las camisas abotonadas, con cuello rígido o buen porte dan definición al cuello y la mandíbula.

Playeras con cuello en V: son ideales para alargar visualmente el cuello y llevar la atención hacia el pecho.

Blazers y chamarras estructuradas: las chaquetas de cuero, denim o los blazers con cortes definidos aportan volumen y presencia a la parte superior del cuerpo.

Prendas con contraste de color: optar por tonos que contrasten con la piel y el cuero cabelludo ayuda a ganar presencia y a definir un estilo propio.

Camisas de rayas verticales: este tipo de estampado estiliza la figura y contribuye a equilibrar las proporciones.

Accesorios complementarios: Gafas o lentes: las monturas gruesas o llamativas pueden redefinir las facciones y aportar carácter al rostro. Gorras, sombreros o boinas: son una alternativa funcional para exteriores y un recurso efectivo para sumar personalidad al atuendo.



El uso de gorras puede dar estilo a un outfit y elevarlo aún más, un punto a favor para las personas que sufren de calvicie - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué dice la psicología de las personas que usan gorra para ocultar su calvicie

Una gorra puede utilizarse por abrigo, protección solar o una elección estética. Sin embargo, para algunas personas con pérdida de cabello, además, se convierte en una forma de manejar la exposición pública de un cambio físico que puede afectar la imagen corporal.

La calvicie y el uso de accesorios para cubrir la cabeza pueden vincularse con la autoestima, el estigma y la construcción de la identidad, aunque no todas las personas viven ese proceso de la misma manera.

La relación no permite establecer que una gorra, un sombrero o un gorro de lana respondan siempre a la alopecia. Los accesorios cumplen funciones prácticas y forman parte de estilos muy diversos.

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Aunque las investigaciones sobre las experiencias de hombres con calvicie muestran que una parte de ellos recurre a recursos para disimularla, entre ellos los sombreros, mientras otra la incorpora a su imagen sin que implique malestar relevante.

La pérdida de cabello puede alterar la relación con la propia imagen

El cabello suele tener un peso social en la percepción de juventud, atractivo e identidad. Cuando comienza a disminuir, algunas personas sienten que pierden control sobre un rasgo visible de su apariencia. En ese escenario, cubrirse la cabeza puede ofrecer una sensación inmediata de privacidad y reducir la preocupación por las miradas o los comentarios ajenos.

Un estudio internacional de métodos mixtos publicado en Journal of Health Psychology consultó a 357 hombres de entre 19 y 64 años con calvicie. El 46% consideró que la calvicie está socialmente estigmatizada, mientras que entre las respuestas sobre el impacto presente, un 31% expresó malestar y un 19% dijo no sentirse afectado. La investigación refleja experiencias variadas, no una consecuencia psicológica inevitable de la pérdida capilar.

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Dentro del grupo que manifestó estrategias para enfrentar la situación, el 14% mencionó ocultar la pérdida de cabello con sombreros o peinados estratégicos. Pese a que el porcentaje no demuestra que todas las personas calvas usen gorra por inseguridad, sí señala que, para una parte de los participantes, la prenda puede ser una herramienta de manejo de la apariencia.

Muchas veces los accesorios no se utilizan para ocultar, sino para complementar un look - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El accesorio puede funcionar como una barrera emocional

Desde la psicología de la moda, la ropa y los complementos pueden modificar la manera en que una persona se presenta y se siente en un contexto social. Una gorra puede ofrecer cobertura física, pero también una percepción de resguardo frente a aquello que se teme que otros juzguen.

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Este uso puede entenderse como una barrera simbólica. Quien atraviesa una etapa de inseguridad por su cabello puede sentir mayor control al decidir cuánto de su cabeza muestra. Esa decisión no debe interpretarse de forma automática como un problema clínico ni como falta de aceptación: cada persona asigna a su imagen y a sus prendas un significado diferente.

Los expertos proponen que la vestimenta puede influir en procesos psicológicos como la percepción de confianza o el desempeño. Aplicada a este caso, la idea ayuda a explicar por qué una prenda elegida para ocultar una zona vulnerable puede dar seguridad para salir o interactuar. Aun así, no existe base para afirmar que toda gorra usada por una persona calva cumpla esa función.

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Hay muchas personas que deciden raparse aún sin necesitarlo porque se ha convertido en parte de su estilo y para no lidiar con todos los cuidados del cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Usar sombrero no causa por sí solo la calvicie

El uso de gorras y sombreros suele estar rodeado por otro temor: que tapar la cabeza provoque pérdida de cabello. La evidencia disponible no respalda que una prenda cómoda cause por sí misma la alopecia androgenética, la forma más frecuente de calvicie.

La advertencia dermatológica se concentra en la tensión, el roce repetido y la irritación. Accesorios demasiado ajustados, o llevar el cabello recogido con fuerza debajo de una cobertura, pueden contribuir a la alopecia por tracción en personas expuestas de forma persistente.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda aflojar el peinado bajo la prenda y consultar a un especialista si aparecen dolor, irritación, cabellos rotos o zonas con menos densidad.

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La comodidad física y emocional importa. Si la pérdida capilar genera angustia sostenida, aislamiento o afecta la vida cotidiana, la consulta con dermatología puede aclarar las causas médicas, mientras que el acompañamiento psicológico puede ayudar a trabajar la autoestima y la presión estética sin convertir la calvicie en un defecto.