Colombia

Joven denunció que falsos médicos escopolaminaron a su hermana en concurrida zona de Bogotá: un vendedor ambulante la auxilió

Según el relato, la mujer comenzó a sentirse mareada después de aceptar hablar con los señalados que, al parecer, le solicitaron información sobre su bolso y sus aparatos tecnológicos

Un creador de contenido denunció un presunto ataque con escopolamina contra su hermana cerca de la estación de Transmilenio de la calle 39 - crédito Samu O / TikTok

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Un joven conocido en redes sociales como Samu O. denunció a través de TikTok que su hermana fue víctima de un presunto ataque con escopolamina el miércoles 7 de octubre de 2026, cerca de la estación de Transmilenio de la calle 39, en la localidad de Teusaquillo.

Según su relato, dos personas se presentaron como personal médico para acercarse a ella y, al parecer, obtener información sobre sus pertenencias. El joven aseguró que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 p. m., cuando en la zona hay alto movimiento de ciudadanos.

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De acuerdo con la denuncia, las dos personas ofrecieron hacerle un supuesto examen del corazón, como parte de una brigada que estaban realizando.

“Mi hermana ya se dirigía hacia la estación del Transmilenio cuando dos personas la abordan, personas que se hicieron pasar como médicos y le pidieron que si estaba disponible para hacerle un examen del corazón. A lo que ella accede porque estas personas cuentan con uniformes de color morado y muestran la identificación de que son aptas para poder hacer este tipo de exámenes. Mi hermana se acerca a ellos con confianza y ellos le piden como el tema de los datos, a lo que ella se empieza a sentir un poco mareada”.

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El joven pidió a los ciudadanos no confiar en nadie para evitar ser víctimas de robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El joven pidió a los ciudadanos no confiar en nadie para evitar ser víctimas de robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un vendedor habría salvado a la joven del robo

El denunciante relató que su hermana tuvo dificultades para reconstruir lo ocurrido tras sentirse mal. Aunque la afectada recordó que los uniformados le solicitaron recordar “datos de seis dígitos”, además de responder consultas sobre los objetos y aparatos tecnológicos que llevaba en su bolso.

La situación fue advertida por los vendedores ambulantes que se encontraban frente a la estación que decidieron ayudar a la joven a comunicarse con su familia para revelar lo que le había ocurrido.

El joven atribuyó la asistencia inicial a las personas que estaban en el sector frente a la estación: “Mi hermana en esa situación no se podía comunicar con nadie, pero tuvo el angelito del Señor, el vendedor que estaba ahí con ella, a lo cual mi hermana le dio el número de un contacto de emergencia y el señor se logró comunicar con nosotros”.

El joven sostuvo que su hermana “no le pasó absolutamente nada” y que, tras encontrarse con un conocido de la universidad, pudo llegar acompañada a su casa.

En la descripción que acompañó el video, Samu O aprovechó la oportunidad para lanzar una alerta para los ciudadanos: “Mucho cuidado a quien le recibes las cosas en la calle, es mejor pasar por grosero a que llegue a pasar uno por esta situación”.

Périco, polvo blanco o cocaína - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ciudadanos están en alerta ante las constantes denuncias de robos cometidos con el uso de escopolamina - Imagen Ilustrativa Infobae

Alcaldía de Bogotá entregó recomendaciones a los capitalinos para evitar verse afectados por la escopolamina

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia identificó patrones de actuación en delitos cometidos con benzodiacepinas y sustancias similares. El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) recopiló la información y advirtió que la prevención puede reducir el riesgo.

Según los expertos, las sustancias se suministran principalmente polvos o líquidos, por lo general sin alterar el sabor ni desprender olor, así que el exceso de confianza puede aumentar la exposición.

Las bandas de ladrones están vigilando a sus posibles víctimas, quienes en la mayoría de los casos llegan solas a departir a bares, y es en ese momento donde lo abordan y lo distraen mientras le suministran la escopolamina en su bebida y en cuestión de minutos reducen la voluntad y el control de los afectados - crédito Colprensa
Los líquidos pueden ser suministrados en fiestas - crédito Colprensa

Ante una emergencia o situación sospechosa, se debe llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Del mismo modo, la Alcaldía explicó que el equipo Aide ofrece apoyo para denunciar en el teléfono (601) 377 9595, extensión 1137.

Cualquier persona afectada o que sea testigo puede denunciar los actos que son contrarios a la convivencia o delictivos en la ciudad. Es clave hacerlo lo más rápido posible para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

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