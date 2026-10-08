Investigan agresión contra dos trabajadores de Air-e en Barranquilla: a uno le dieron con una piedra y después fue arrollado

Un trabajador de Air-e denunció que fue atacado durante una inspección en Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

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Un trabajador de la empresa de energía Air-e fue atacado durante una revisión de un medidor eléctrico en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla, el 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con información preliminar y un video difundido en redes sociales, el hecho incluyó el lanzamiento de piedras y después el atropello con un vehículo, donde el trabajador se levanta del piso.

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Todo inició cuando el operario realizaba una inspección para verificar una posible irregularidad en el servicio de energía cuando se produjo una discusión con residentes del sector. Las circunstancias del procedimiento, la identidad de las personas involucradas y la secuencia exacta de lo ocurrido deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

El video muestra una discusión antes del presunto ataque

En la grabación, se escucha al trabajador negar que hubiera golpeado a alguien. “No le estoy pegando”, dice el hombre mientras otras persona registra la situación con un dispositivo móvil.

Una mujer le exige que elimine el contenido. “Me borras eso”, repite en varias oportunidades. El empleado responde que interpreta esas expresiones como una amenaza y pide que no continúe la confrontación.

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Revisaba un medidor de energía y terminó en medio de una confrontación en Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

“Usted me está amenazando”, afirma el operario durante el intercambio. Más adelante, también advierte sobre posibles daños: “Lo que le haga el carro me lo paga a mí”.

La revisión buscaba descartar una posible irregularidad

Según la versión inicial conocida sobre el caso, el funcionario de la empresa se encontraba en el lugar para revisar el medidor de energía de un inmueble. La finalidad de esa labor era descartar un posible fraude o una anomalía en la conexión eléctrica.

Ese tipo de inspecciones forma parte de las tareas técnicas que realizan las compañías prestadoras del servicio, aunque los procedimientos deben desarrollarse bajo protocolos de seguridad y con respeto por los derechos de los usuarios.

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La denuncia sobre el ataque plantea interrogantes sobre las condiciones en que se realizó la visita y sobre la reacción de las personas que estaban en el sitio. También será necesario determinar si hubo daños físicos al trabajador y si requirió atención médica tras el incidente.

Autoridades deberán esclarecer presunto atropello a empleado de Air-e durante una inspección - crédito @primeronoticiaa/X

Las autoridades deberán definir responsabilidades

Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento oficial sobre capturas, denuncias formales o medidas judiciales relacionadas con la agresión. Tampoco se informó si Air-e presentó una queja ante la Policía o la Fiscalía.

Las autoridades deberán recopilar testimonios, revisar el video completo y verificar otras imágenes de cámaras cercanas para reconstruir los hechos. La investigación también deberá establecer si existieron amenazas previas, daños al vehículo de la empresa o acciones que puedan derivar en responsabilidades penales.

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Joven murió tras ser herido con arma blanca durante una riña en Barranquilla

Sergio Isaac Barros Medina, de 19 años, murió tras recibir una herida con arma blanca en el cuello durante una riña ocurrida la noche del lunes 5 de octubre de 2026 en la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

El joven fue trasladado al centro asistencial 20 de Julio por la gravedad de la lesión. Pese a la atención médica, falleció poco después, según las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Policía busca a adolescente por el homicidio de Sergio Isaac Barros Medina en Barranquilla - crédito Colprensa

Inicialmente, circuló una versión que relacionaba el caso con un supuesto intento de hurto cerca de la calle 45D con carrera 2C.

Esa información mencionaba a dos hombres que habrían intentado cometer un atraco, personas lesionadas por disparos y la caída de los presuntos responsables de una motocicleta durante la huida.

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Sin embargo, las autoridades descartaron que el homicidio tuviera relación con ese episodio. La investigación señala que Barros Medina salió de una vivienda y regresó luego de recibir una llamada atribuida a su expareja.

Al volver, la mujer no estaba en el inmueble. En el lugar se encontraba su actual pareja, con quien el joven inició una discusión. Durante el altercado, el presunto agresor habría sacado un cuchillo y atacado a la víctima.

La Policía busca a un adolescente señalado de cometer el homicidio. Si es ubicado, quedará a disposición de la autoridad competente. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

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