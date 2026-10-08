Colombia

Investigan agresión contra dos trabajadores de Air-e en Barranquilla: a uno le dieron con una piedra y después fue arrollado

Uno de los operarios verificaba una posible irregularidad en un medidor eléctrico cuando se produjo una discusión con residentes del barrio La Concepción

Un trabajador de Air-e denunció que fue atacado durante una inspección en Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

Guardar

Un trabajador de la empresa de energía Air-e fue atacado durante una revisión de un medidor eléctrico en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla, el 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con información preliminar y un video difundido en redes sociales, el hecho incluyó el lanzamiento de piedras y después el atropello con un vehículo, donde el trabajador se levanta del piso.

PUBLICIDAD

Todo inició cuando el operario realizaba una inspección para verificar una posible irregularidad en el servicio de energía cuando se produjo una discusión con residentes del sector. Las circunstancias del procedimiento, la identidad de las personas involucradas y la secuencia exacta de lo ocurrido deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

El video muestra una discusión antes del presunto ataque

En la grabación, se escucha al trabajador negar que hubiera golpeado a alguien. “No le estoy pegando”, dice el hombre mientras otras persona registra la situación con un dispositivo móvil.

Una mujer le exige que elimine el contenido. “Me borras eso”, repite en varias oportunidades. El empleado responde que interpreta esas expresiones como una amenaza y pide que no continúe la confrontación.

PUBLICIDAD

Revisaba un medidor de energía y terminó en medio de una confrontación en Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X
Revisaba un medidor de energía y terminó en medio de una confrontación en Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

“Usted me está amenazando”, afirma el operario durante el intercambio. Más adelante, también advierte sobre posibles daños: “Lo que le haga el carro me lo paga a mí”.

La revisión buscaba descartar una posible irregularidad

Según la versión inicial conocida sobre el caso, el funcionario de la empresa se encontraba en el lugar para revisar el medidor de energía de un inmueble. La finalidad de esa labor era descartar un posible fraude o una anomalía en la conexión eléctrica.

Ese tipo de inspecciones forma parte de las tareas técnicas que realizan las compañías prestadoras del servicio, aunque los procedimientos deben desarrollarse bajo protocolos de seguridad y con respeto por los derechos de los usuarios.

La denuncia sobre el ataque plantea interrogantes sobre las condiciones en que se realizó la visita y sobre la reacción de las personas que estaban en el sitio. También será necesario determinar si hubo daños físicos al trabajador y si requirió atención médica tras el incidente.

Autoridades deberán esclarecer presunto atropello a empleado de Air-e durante una inspección - crédito @primeronoticiaa/X
Autoridades deberán esclarecer presunto atropello a empleado de Air-e durante una inspección - crédito @primeronoticiaa/X

Las autoridades deberán definir responsabilidades

Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento oficial sobre capturas, denuncias formales o medidas judiciales relacionadas con la agresión. Tampoco se informó si Air-e presentó una queja ante la Policía o la Fiscalía.

Las autoridades deberán recopilar testimonios, revisar el video completo y verificar otras imágenes de cámaras cercanas para reconstruir los hechos. La investigación también deberá establecer si existieron amenazas previas, daños al vehículo de la empresa o acciones que puedan derivar en responsabilidades penales.

Joven murió tras ser herido con arma blanca durante una riña en Barranquilla

Sergio Isaac Barros Medina, de 19 años, murió tras recibir una herida con arma blanca en el cuello durante una riña ocurrida la noche del lunes 5 de octubre de 2026 en la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

El joven fue trasladado al centro asistencial 20 de Julio por la gravedad de la lesión. Pese a la atención médica, falleció poco después, según las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Homicidio - Colombia
Policía busca a adolescente por el homicidio de Sergio Isaac Barros Medina en Barranquilla - crédito Colprensa

Inicialmente, circuló una versión que relacionaba el caso con un supuesto intento de hurto cerca de la calle 45D con carrera 2C.

Esa información mencionaba a dos hombres que habrían intentado cometer un atraco, personas lesionadas por disparos y la caída de los presuntos responsables de una motocicleta durante la huida.

Sin embargo, las autoridades descartaron que el homicidio tuviera relación con ese episodio. La investigación señala que Barros Medina salió de una vivienda y regresó luego de recibir una llamada atribuida a su expareja.

Al volver, la mujer no estaba en el inmueble. En el lugar se encontraba su actual pareja, con quien el joven inició una discusión. Durante el altercado, el presunto agresor habría sacado un cuchillo y atacado a la víctima.

La Policía busca a un adolescente señalado de cometer el homicidio. Si es ubicado, quedará a disposición de la autoridad competente. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

Temas Relacionados

BarranquillaAir-eAgresión en BarranquillaPelea en BarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cobro de circulación de carga por Buenaventura generó rechazo entre los gremios cafeteros y avicultores: “Afecta la competitividad”

Las organizaciones gremiales coinciden en que la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan ese corredor vial

Cobro de circulación de carga por Buenaventura generó rechazo entre los gremios cafeteros y avicultores: “Afecta la competitividad”

Fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol en la vía Bogotá-Girardot: hay paso restringido

La emergencia se presenta en el kilómetro 41, sector Vía Antigua, donde está afectada la movilidad en la zona

Fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol en la vía Bogotá-Girardot: hay paso restringido

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se enamoró de ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

El creador de contenido le reveló a Westcol y a Blessd en qué momento empezó a sentir cosas especiales por la influencer española y aseguró que a ella también le mintió

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se enamoró de ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Cayeron 10 integrantes de un grupo delincuencial que asaltaban camiones con falsos retenes policiales

La estructura instalaba falsos puestos de control en carreteras del país, portaba prendas similares a las del uniforme policial y empleaba armas de fuego y radios de comunicación para detener vehículos de carga

Cayeron 10 integrantes de un grupo delincuencial que asaltaban camiones con falsos retenes policiales

Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales

La fecha inicia el jueves 8 de octubre con el partido entre Fortaleza vs. Millonarios y se terminará el 26 de octubre cuando Santa Fe reciba en El Campín a Atlético Bucaramanga

Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se enamoró de ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se enamoró de ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Yina Calderón lamentó que se hayan revelado los videos íntimos de El Agropecuario: “Me da mucha tristeza”

Camilo Cifuentes confesó a Westcol y Blessd que no fue sincero con la madre de su hijo ni con La Mijita: “Yo no me arrepiento, para mí no fue un error”

Víctor Tarazona revela cómo ‘MasterChef Celebrity’ le cambió la vida: “El límite se lo pone uno”

Deportes

Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales

Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026: América de Cali puede clasificar a los cuadrangulares semifinales

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

La selección Colombia Femenina disputará su segundo amistoso ante Australia rumbo al Mundial de Brasil 2027: fecha y hora del encuentro

Nairo Quintana reveló el momento más peligroso que vivió durante su carrera profesional: “La adrenalina te lleva a aprovechar esos momentos”

Camilo Durán, novedad en la última convocatoria de la selección Colombia, se cotizó en el mercado: pasó de valer 6 a 16 millones de euros