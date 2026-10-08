Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella busca tres créditos por más de 400 millones de euros con un banco de Alemania y ya consiguió el aval para recibirlos

La entidad europea ofreció una tasa cercana a 200 puntos básicos por debajo de la curva soberana en euros, lo que reducirá los pagos de intereses frente al mercado de capitales

Las operaciones en euros enunciadas permitirán a la Nación financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 - crédito Europa Press
Las operaciones en euros enunciadas permitirán a la Nación financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 - crédito Europa Press
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La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, órgano asesor y de control del Congreso de la República que debe emitir conceptos obligatorios para que el Gobierno nacional pueda aprobar y contratar operaciones de crédito público externo e interno, avaló tres empréstitos externos al gobierno de Abelardo de la Espriella con el banco de desarrollo alemán KfW por hasta 497 millones de euros ($1.8 billones), recursos que financiarán el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 ($546,9 billones) bajo condiciones de tasa, plazo y período de gracia que el documento oficial califica como favorables para Colombia.

Los tres créditos de libre destinación, contratados por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, forman parte de un respaldo del Gobierno de Alemania a Colombia en materia de inclusión, cambio climático y otras reformas estructurales. El concepto favorable fue emitido en Bogotá el 7 de octubre de 2026.

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El principal atractivo de la operación es el costo financiero: la tasa ofrecida por KfW se ubica alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos colombianos denominados en euros. Según el documento oficial, ese diferencial representa un ahorro directo en el servicio de la deuda frente al financiamiento que Colombia obtendría en los mercados de capitales.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió conceptos favorables a la Nación para celebrar tres empréstitos de libre destinación por 497 millones de euros con KfW de Alemania - crédito Ministerio de Hacienda
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió conceptos favorables a la Nación para celebrar tres empréstitos de libre destinación por 497 millones de euros con KfW de Alemania - crédito Ministerio de Hacienda

Sobre esto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, vinculó la autorización con el cumplimiento de las obligaciones presupuestales. “Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República”, declaró.

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Condiciones financieras y trámite de los créditos

Las operaciones ya cumplieron los requisitos legales exigidos para la gestión de empréstitos externos, entre ellos el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el aval de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Con ambos respaldos obtenidos, el trámite continúa ahora con la expedición de una resolución ministerial que autorice la suscripción de los contratos.

Los desembolsos correspondientes están previstos para finales de 2026, una vez completado ese procedimiento.

El monto total autorizado es un tope: los contratos pueden suscribirse por hasta 497.000.000 euros y el destino de los recursos es el Presupuesto General de la Nación de 2026, vigencia distinta de la del proyecto presupuestal de 2027, que sigue su propio trámite legislativo y no forma parte de estas operaciones con KfW.

El Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW o Banco de Crédito para la Reconstrucción) es el banco de desarrollo de Alemania. Se creó en 1948, en el contexto del Plan Marshall, para financiar la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial - crédito Wolfgang Kumm/EFE
El Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW o Banco de Crédito para la Reconstrucción) es el banco de desarrollo de Alemania. Se creó en 1948, en el contexto del Plan Marshall, para financiar la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial - crédito Wolfgang Kumm/EFE

Cómo es el PGN de 2026

Como se recordará, el Congreso de la República de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 por $546,9 billones, una cifra que implica un aumento nominal del 4% frente a los $525,8 billones asignados para 2025.

El mayor componente corresponde a los gastos de funcionamiento, con $358,1 billones, equivalentes al 65,5% del total. El servicio de la deuda concentra $100,4 billones, el 18,4%, mientras que la inversión pública suma $88,4 billones, el 16,1% de los recursos previstos.

El funcionamiento concentra la mayoría del presupuesto colombiano

Los recursos de funcionamiento cubren obligaciones permanentes del Estado, como salarios, transferencias y gastos de operación de las entidades públicas. Con $358,1 billones, este rubro absorbe la mayor parte del presupuesto aprobado para 2026.

El pago de la deuda pública representa el segundo componente del PGN, con $100,4 billones. La partida equivale a casi una quinta parte de los recursos totales y limita el margen disponible para otros gastos del Gobierno nacional.

- crédito @miguel_gomez_m/X
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, ya sacó adelante el proyecto del PGN de 2027 por $634,9 billones - crédito @miguel_gomez_m/X

Inversión pública: $88,4 billones en 2026

El presupuesto de inversión asciende a $88,4 billones. Transporte cuenta con $15,6 billones para proyectos de vías, aeropuertos y el modo férreo, mientras que el sector de Minas y Energía tiene $10,1 billones.

La asignación para Agricultura es de $3,2 billones, destinada a programas para el campo, la formalización de tierras y el apoyo a pequeños productores. Ambiente tiene $1 billón. Los programas sociales vinculados con Inclusión, Igualdad, Educación, Salud y Vivienda concentran $32,2 billones de la inversión pública. Estas áreas reúnen más de un tercio de los recursos destinados a inversión dentro del Presupuesto General de la Nación.

Emergencia por el terremoto del 10 de agosto

Por otro lado, el Gobierno nacional incorporó $624.656 millones adicionales al PGN 2026 mediante el Decreto 1488 del 6 de octubre de 2026, que liquidó la adición presupuestal establecida en el Decreto 1412 de septiembre.

De acuerdo con este, los recursos provienen de un crédito externo y quedaron asignados al Ministerio de Hacienda como transferencia corriente al Fondo Milagro. La partida busca financiar la atención de la calamidad pública declarada tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

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