Enrique Gómez salió en defensa de María Clara Posada luego de réplica de ‘Timochenko’: “Lo que es con ella es conmigo”

Senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, arremetió contra la JEP tras divulgar registros de la audiencia de Timochenko - crédito @MaclaPosada/X

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El senador por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, salió a respaldar a su colega, la congresista María Clara Posada (Centro Democrático), luego de que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), acusó a la senadora de vulnerar la reserva de un proceso judicial.

Todo se generó a raíz de la divulgación de fragmentos de audiencias en las que el otrora líder de las Farc compareció ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).

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El intercambio se produjo después de que Posada difundiera videos de diligencias en los que Londoño aparece riéndose junto con magistrados.

El congresista de Salvación Nacional se mostró del lado de la senadora del Centro Democrático, luego de que Rodrigo Londoño la interpeló por divulgar fragmentos de la comparecencia del excomandante de las Farc ante la JEP - crédito @Enrique_GomezM/X

Por tal motivo, la congresista cuestionó el desarrollo de esas sesiones y sostuvo que las imágenes evidenciaban una actitud incompatible con la gravedad de los hechos examinados por el tribunal.

“La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, respondió Londoño a través de sus redes sociales. El exjefe guerrillero afirmó que la publicación de esos contenidos buscaba afectar las actuaciones judiciales y el modelo de sanciones restaurativas de la JEP.

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Por este motivo, Gómez publicó un video con un mensaje desde su cuenta de X, y destacó de manera vehemente: “‘Timochenko’, lo que es con María Clara es conmigo”.

Gómez compartió la réplica hacia Londoño la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026 - crédito @Enrique_GomezM/X

En la parte final de su mensaje, Gómez le declaró a Londoño: “No vamos a seguir permitiendo que se les lave la cara con el dinero de todos los colombianos.”

Posada cuestionó videos de las audiencias ante la JEP

La senadora publicó apartes de una audiencia en la que intervino Londoño y criticó la actitud de los participantes.

“Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, escribió Posada desde su perfil en X.

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Después, Posada afirmó que recibió el material de una fuente anónima, y cuestionó que las diligencias fueran manejadas bajo reserva y planteó críticas sobre los recursos destinados al funcionamiento de la jurisdicción.

Durante una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un Rodrigo Londoño aseguró que existían criterios generales de buen trato y alimentación para los cautivos por las Farc-EP - crédito @MaclaPosada/X

La congresista agregó que, a su juicio, el desarrollo de las audiencias no refleja un sometimiento efectivo de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Sus cuestionamientos se extendieron a fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad realizada por Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. Las imágenes muestran al excomandante con un machete mientras limpia vegetación de bambú alrededor del camposanto.

La actividad formó parte del inicio del cumplimiento de una sanción propia impuesta por hechos cometidos durante el periodo en que Londoño dirigió las Farc.

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María Clara Posada calificó de “tertulia” la diligencia de Timochenko ante la JEP - crédito @MaclaPosada/X

Londoño habló de riesgos para la verdad judicial y los comparecientes

En su respuesta, “Timochenko” sostuvo que la divulgación de fragmentos reservados puede afectar “la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas”.

Sumado a lo anterior, Londoño destacó que la publicación podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes ante la JEP incluidos integrantes de la fuerza pública que participan en los casos abiertos por el tribunal.

“Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes”, añadió Londoño.

El excomandante de las Farc afirmó que la divulgación de las audiencias busca “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes” - crédito @TimoComunes/X

El excomandante vinculó el intercambio con los pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro sobre la continuidad de la JEP.

Petro destacó que el tribunal debe mantenerse mientras persista el conflicto armado en Colombia y recuperar facultades previstas en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

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Londoño respaldó esa postura y señaló que existen sectores políticos que, según él, buscan impedir que se conozca toda la verdad sobre las responsabilidades durante el conflicto.

La senadora mantiene críticas al modelo de sanciones restaurativas

El cruce de mensajes continuó y Posada respondió a Londoño. Además, le reiteró sus reparos sobre las audiencias y las actividades restaurativas.

La congresista cuestionó que una persona investigada por crímenes cometidos durante el conflicto armado cumpla parte de su sanción con labores en el cementerio de Pitalito.

María Clara Posada le contestó a la JEP - crédito @MaclaPosada/X

“La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos”, destacó Posada.

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Posada también ha planteado denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación de sedes de la jurisdicción, incluidos cuestionamientos al edificio que ocupa la entidad en el norte de Bogotá y a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.