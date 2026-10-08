Por un reto de redes sociales, un menor de 15 años murió en Cartagena: otro compañero le habría disparado

Un adolescente de 15 años falleció en el barrio Camilo Torres de Cartagena tras recibir un impacto de bala - crédito Visuales IA

Guardar

Un adolescente de 15 años murió en Cartagena tras recibir un disparo mientras manipulaba un arma de fuego con otro menor, de 14 años, en un presunto reto visto en redes sociales. La Policía investiga cómo llegó el arma a la vivienda y las circunstancias exactas en que fue accionada.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. del miércoles 7 de octubre dentro de una residencia del barrio Camilo Torres, en Cartagena. El adolescente herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero perdió la vida a causa del impacto.

PUBLICIDAD

La versión preliminar fue entregada por la capitana Andrea Corrales, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena. Las primeras averiguaciones indican que los dos adolescentes manipulaban el arma mientras respondían a un desafío que habían encontrado en internet.

El menor de 14 años, cercano a la víctima según Noticias RCN, quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá definir las circunstancias jurídicas del caso. Por tratarse de adolescentes, el procedimiento se rige por las normas especiales de responsabilidad penal y las garantías previstas para niños, niñas y adolescentes.

La procedencia del arma y el contenido visto en internet

Las indagaciones de la Policía señalaron que los menores realizaban un reto de internet cuando se produjo la detonación - créditos Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación busca determinar de dónde provenía el arma, quién la tenía bajo custodia y de qué forma llegó a manos de los menores. La hipótesis comunicada por la Policía apunta, por ahora, a que el disparo habría sido accidental.

PUBLICIDAD

Las autoridades también deberán establecer qué contenido observaron los adolescentes y cuál fue su relación con la manipulación del arma. La Policía señaló que el caso estaría vinculado con un reto difundido en redes sociales, aunque esa conexión aún debe ser precisada.

La advertencia está dirigida a padres, familiares y cuidadores para que conozcan los contenidos que consumen los menores en internet, los desafíos que siguen y las personas con las que interactúan. Ante publicaciones que involucren armas, desafíos físicos, sustancias o conductas peligrosas, la recomendación es alejar a los menores de esa situación y buscar ayuda profesional.

Un especialista pidió acompañamiento de los adultos en el uso de redes

Las autoridades investigan la procedencia del arma de fuego y las razones por las cuales estaba al alcance de los jóvenes - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El psiquiatra y psicoterapeuta Guillermo Dager señaló a Noticias RCN que los adolescentes todavía desarrollan habilidades para valorar riesgos y anticipar consecuencias. Por ello, planteó que padres y cuidadores conozcan el entorno digital de los menores, conversen con ellos y establezcan límites sobre los contenidos que consumen.

PUBLICIDAD

“Esto es cada vez más común de lo que creemos. Se piensa que los adolescentes, jóvenes de 14 y 15 años, son conscientes de lo que hacen, miden el peligro y las consecuencias de sus actos, pero eso no es cierto. La neurociencia ha demostrado que el lóbulo prefrontal, que es donde está el control, donde se miedo el peligro, se desarrolla sobre los 25 años”, comentó el especialista.

Dager sostuvo que la orientación no pasa por impedir por completo el acceso a las redes sociales, sino por acompañar a los adolescentes y mantener canales de comunicación que permitan identificar conductas de riesgo.

PUBLICIDAD

“Las redes llegaron para quedarse y los padres no pueden ser ajenos a esta realidad. Al contrario, lo que debemos hacer es acercarnos, conocer el mundo de nuestros hijos, el mundo de las redes, para poder guiarlos, porque no podemos evitar que ingresen, pero podemos orientarlos y poner límites”, seañaló el experto.

La capitana Andrea Corrales aconsejó a los adultos supervisar los contenidos que imitan los niños en redes sociales - crédito Pxhere

La Policía recordó que las situaciones que amenacen a un niño, niña o adolescente pueden reportarse a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o al 123 de la Policía Nacional.

“La Policía Nacional realiza recomendaciones para la protección y el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes. Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, comentó la capitana.

PUBLICIDAD