Ministro del Interior respondió a críticas de Iván Cepeda sobre el Estatuto Antiterrorista: “No se dejen meter cuentos”

Ministro del Interior respondió a críticas de Iván Cepeda sobre el Estatuto Antiterrorista - crédito Colprensa

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un Estatuto Antiterrorista para endurecer las herramientas contra grupos armados organizados, una iniciativa que incluiría listas de organizaciones, un régimen carcelario especial y controles patrimoniales.

El paquete sería presentado ante el Congreso de la República en las próximas semanas junto con una ley de sometimiento; sin embargo, el senador Iván Cepeda advirtió que podría afectar libertades públicas sin una condena penal previa.

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El proyecto crearía un Alto Comisionado contra el Terrorismo durante cinco años, un plazo que, según Cepeda, excedería la duración de cualquier administración. El legislador sostuvo que esa figura concentraría facultades excepcionales bajo un estado de excepción definido por el propio mandatario.

El senador de la República por el Pacto Histórico señaló que el texto tomaría como referencia principal instrumentos jurídicos y legales de Estados Unidos, en lugar del Derecho Internacional Humanitario - crédito @IvanCepedaCast/X

Las estructuras incluidas serían clasificadas como Grupos Armados Organizados (GAO), de acuerdo con fuentes del Ejecutivo citadas por El Tiempo. Esa designación permitiría aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la conducción de las hostilidades en conflictos armados y establece límites para proteger a quienes no participan directamente en ellas.

Cepeda cuestionó en su cuenta de X el borrador que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Política Criminal. Su principal reparo es que la inclusión de personas y grupos en una lista de organizaciones terroristas quedaría en manos de la autoridad ejecutiva mediante órdenes administrativas, sin una decisión judicial previa.

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A la par, sostuvo que el proyecto define como terrorismo cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Sobre ese alcance, afirmó: “Potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad”.

Ministro del Interior contestó a Iván Cepeda

Rodrigo Lara señaló que la iniciativa solo va dirigida a grupos terroristas, por lo que activistas o miembros de la oposición no verán vulnerados sus derechos, puesto que operan desde la legalidad- crédito @Rodrigo_Lara_/X

Frente a los cuestionamientos del senador de oposición, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió en la misma plataforma a las críticas de Cepeda.

En primer lugar, señaló que la iniciativa solo va dirigida a grupos catalogados como terroristas, por lo que activistas o miembros de la oposición no verán vulnerados sus derechos, puesto que operan desde la legalidad.

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“A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición. Tres precisiones sobre el estatuto antiterrorista: 1. Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer (sic)”, expuso.

El alto funcionario también mencionó que las propuestas siguen en desarrollo, por lo que la información con respecto al proyecto de ley tendrá modificaciones durante todo el proceso de su aprobación.

“2. El texto que circula es aún preliminar. Con el presidente Abelardo de la Espriella le hemos incorporado elementos adicionales, en especial contra las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. El Consejo de Política Criminal previsto para hoy fue aplazado para el 15 de octubre”.

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Incluso, señaló que el propósito de la iniciativa que llegará al Legislativo es incorporar al marco normativo legal vigente más instrumentos con el fin de salvaguardar la integridad de la población.

“3. Lo que presentaremos al Congreso será una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio”, agregó en su cuenta de X.

El el titular de la cartera negó que el Gobierno nacional haya enviado a Estados Unidos para revisión el texto del Estatuto Antiterrorista - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su mensaje, el titular de la cartera negó que el Gobierno nacional haya enviado a Estados Unidos para revisión el texto del Estatuto Antiterrorista que será radicado en el Congreso de la Republica. Lara aseguró que el documento fue remitido únicamente para recibir comentarios, aprovechando la experiencia de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el diseño de sistemas de listas de organizaciones terroristas.

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“Ayer el doctor Amado de Andrés, director regional de @UNODC , me contaba que el estatuto está llamando mucho la atención en Washington y en Viena por la originalidad y la eficacia que prometen varias de sus disposiciones. También hemos recibido comentarios muy constructivos de @StateDept por conducto de Embajada en Bogotá”, explicó Lara.