Robot de Westcol para ‘Stream Fighters 5’ lo golpeó por la espalda en plena transmisión en vivo

El streamer colombiano protagonizó un momento viral cuando la máquina que llevará a Stream Fighters 5 lo impactó por la espalda - crédito @westcol/IG

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Un robot humanoide valorado en más de USD 100.000 terminó dejando por los suelos a su propio dueño.

Fueron varios los clips virales que protagonizó el streamer Westcol, incluso cuando cayó al piso en plena transmisión en vivo después de que la máquina lo golpeara por la espalda, en una prueba previa al combate entre robots que el creador de contenido y Blessd protagonizarán en Stream Fighters 5.

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El golpe ocurrió mientras ambos probaban los movimientos del dispositivo frente a cámara, en el canal de Kick que comparte el streamer paisa. Ese episodio no fue el único sobresalto de la jornada: minutos después, otro movimiento del robot terminó por romper un vidrio del lugar donde se realizaba la transmisión.

Cómo fue el golpe que tiró a Westcol al piso

“Este año va a ser el último Stream Fighters, muchachos”, declaró Westcol durante una transmisión en vivo en Kick - crédito @Westcol / Instagram

Según se vio en el propio directo, Westcol y Blessd pusieron música para mostrar que la máquina podía bailar. El robot, que se encontraba justo detrás del streamer, reaccionó al sonido con un movimiento automático y lo impactó por la espalda.

El creador de contenido perdió el equilibrio y cayó al piso frente a sus seguidores, que vieron la secuencia en vivo. El golpe no le dejó heridas y la transmisión continuó sin mayores contratiempos.

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El robot que participará en Stream Fighters 5 es un humanoide de aproximadamente 1,70 metros que Westcol presentó como modelo T800, aunque algunos reportes técnicos lo vinculan con la línea Unitree G1 de fabricación china. La máquina llegó a Medellín a finales de septiembre y desde entonces apareció en varios de los contenidos de ambos artistas.

Un combate de robots que se prepara a punta de programación

Blessd, Westcol y el robot humanoide, en posición de boxeo durante una de las pruebas previas a Stream Fighters 5 - crédito @westcol/IG

El golpe no fue producto de una falla ni de una decisión propia del robot. Westcol explicó en su transmisión que el dispositivo funciona mediante comandos de programación y que debe ser entrenado de forma previa para ejecutar cada movimiento, desde pasos de baile hasta puños y patadas de boxeo.

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En otra prueba anterior, mostrada también en su directo, el streamer tuvo que alejarse de la máquina mientras esta ejecutaba una secuencia de golpes. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, afirmó Westcol mientras mostraba el proceso de entrenamiento del humanoide en uno de sus streamings.

Esa frase resume el funcionamiento del robot: no actúa de manera autónoma sobre el ring, sino que responde a instrucciones cargadas previamente. El margen de error, sin embargo, quedó claro con el golpe que recibió su propio dueño frente a cámara.

El robot adquirido por Westcol, sentado frente a la vitrina que resultó con el vidrio roto tras uno de sus movimientos en plena transmisión - crédito @westcol/IG

El artefacto tendrá un papel central en la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo entre creadores de contenido que organiza Westcol. La pelea entre los dos robots está programada para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y será la primera vez que el espectáculo incorpore un enfrentamiento tecnológico de este tipo.

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Cuánto costó el robot que peleará por Westcol

Westcol contó en su transmisión que destinó más de USD 100.000 a la compra del robot, una cifra que en redes resumió con una frase directa: “100 mil USD el juguetico”. Con los gastos de importación hasta Medellín, la inversión total superó los $330 millones de pesos colombianos.

El streamer colombiano reveló que la máquina tiene una plataforma compacta pensada para investigación, desarrollo de inteligencia artificial y creación de contenido, más allá de los usos industriales habituales de este tipo de robots.

Blessd, el robot humanoide y Westcol posan juntos antes del combate tecnológico previsto para Stream Fighters 5 - crédito @westcol/IG

Su sistema cuenta con procesador y memoria propios, lo que le permite incorporar nuevas secuencias de movimiento a partir de los videos con los que lo alimentan Westcol y su equipo.

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Esa misma capacidad de aprendizaje es la que, según explicó el creador de contenido en su canal, debe perfeccionarse antes del 14 de noviembre. El objetivo es que el robot ejecute con precisión los golpes que definirán el combate contra la máquina de Blessd sobre el ring de Stream Fighters 5.