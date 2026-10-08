Colombia

En video | El insólito escondite de un hombre en Cali estuvo a punto de causar un accidente: se durmió bajo un bus del MIO

El pasajero irregular habría ingresado al área mecánica mientras la unidad estaba detenida. Quedó expuesto a un accidente cuando el bus inició la marcha, hasta que los ciudadanos alertaron al conductor

El insólito hecho preocupó a los habitantes de la ciudad, puesto que pudo terminar en tragedia - crédito @porqueTcol / X

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Un hombre permaneció oculto bajo un articulado del sistema MIO de Cali, que avanzó durante varios kilómetros. Ciudadanos que advirtieron la situación alertaron al conductor en una vía del norte de la capital del Valle del Cauca.

El caso quedó registrado en videos y fotografías que se difundieron ampliamente en redes sociales. El hecho evidenció el riesgo de viajar en zonas externas o mecánicas de un vehículo de transporte público: el sujeto estuvo en riesgo de morir.

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De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el hallazgo ocurrió en inmediaciones de la avenida 3 Norte, cerca del Monumento a la Solidaridad.

Las imágenes del sujeto saliendo debajo del bus sorprendieron a los internautas - crédito @porqueTcol / X
Las imágenes del sujeto saliendo debajo del bus sorprendieron a los internautas - crédito @porqueTcol / X

Al parecer, el hombre habría ingresado al espacio inferior del vehículo mientras que el bus permanecía estacionado y se quedó dormido junto a la zona del motor antes de que iniciara el recorrido.

Posteriormente, el conductor avanzó sin darse cuenta de su presencia. Fueron otros ciudadanos que, durante el trayecto, notaron que había una persona debajo de la estructura y le hicieron señales para que detuviera la marcha.

Una vez estacionado el articulado, el hombre descendió por un costado del vehículo de forma lenta y sin mostrar mayor preocupación.

La alerta ciudadana permitió detener el bus en el norte de Cali

En las imágenes que circularon tras el episodio se puede ver al hombre sin camisa junto al articulado detenido mientras está hablando con un agente de la Policía Metropolitana de Cali que le estaría advirtiendo sobre los riesgos de lo que hizo.

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Hasta el momento, no se han conocido más detalles oficiales sobre su identidad ni sobre lo que pasó con él después de que lo retiraran del vehículo en una de las vías más concurridas de la ciudad.

Las imágenes muestran que el sujeto estaba dormido bajo el vehículo - crédito @YaCelacanto / X
Las imágenes muestran que el sujeto estaba dormido bajo el vehículo - crédito @YaCelacanto / X

La situación pudo tener consecuencias graves, debido a que la parte baja de un bus articulado contiene piezas mecánicas, superficies calientes, cableado y elementos móviles.

Además, cualquier persona ubicada allí queda expuesta a caídas, golpes contra el pavimento, atropellamientos y a la imposibilidad de reaccionar ante una frenada, un giro o una maniobra de emergencia.

Sin embargo, el riesgo no se limita a la persona que viaja de forma irregular, pues una distracción del conductor al recibir una alerta, una detención intempestiva o un accidente causado por la caída de una persona puede afectar a pasajeros, peatones, motociclistas y demás vehículos que transitan por las mismas vías del bus.

El MIO implementa plan especial de movilidad para los conciertos de Shakira en Cali - crédito Alcaldía de Cali
El MIO pide respetar las normas de movilidad - crédito Alcaldía de Cali / X

Las normas de uso del MIO buscan prevenir accidentes evitables

El hecho recuerda la necesidad de respetar las condiciones de acceso y desplazamiento en el transporte masivo. Los vehículos están diseñados para que los usuarios ingresen y salgan por puertas habilitadas, permanezcan dentro de las áreas destinadas a pasajeros y sigan las indicaciones del personal operativo.

La información de servicio del sistema señala que los pasajeros deben entrar y descender de manera ordenada, respetar las señales de prevención y mantenerse atentos al cierre de puertas. En sus orientaciones, publicadas en su sitio web, el MIO recomienda usar los accesos habilitados y conservar conductas seguras dentro de los buses.

Del mismo modo, se recomienda no adoptar comportamientos que expongan a otras personas a peligro, acatar las instrucciones del personal e informar anomalías que puedan afectar la operación. El documento oficial también pide notificar cualquier situación que ponga en riesgo a usuarios o trabajadores del sistema.

En este caso, la reacción de quienes observaron al hombre debajo del bus permitió que el operador verificara la situación antes de que el recorrido continuara. Alertar a tiempo al conductor o al personal del sistema puede evitar una emergencia vial.

El episodio en el norte de Cali dejó una advertencia concreta para todos los ciudadanos: ningún desplazamiento debe hacerse fuera de los espacios previstos para pasajeros.

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