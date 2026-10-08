Denuncian presunta negligencia de la EPS Sura en Antioquia: estaría dilatando cirugía a paciente diagnosticado con apendicitis

Una profesional de la salud sostiene la mano de un paciente ingresado en un centro hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció en la mañana del jueves 8 de octubre un presunto caso de negligencia de la EPS Sura en el departamento de Antioquia, por la presunta demora en el traslado y la autorización de una cirugía urgente para un joven campesino diagnosticado con apendicitis aguda.

“Un joven campesino requiere trasladado de urgencia a Medellín tras un diagnóstico de apendicitis aguda y requiere cirugía gastrointestinal inmediata. La EPS Sura se niega o dilata el agendamiento del procedimiento, a pesar de que la demora en un cuadro de apendicitis puede derivar en perforación, peritonitis y muerte”, escribió Corpades.

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Según comentó la organización en su cuenta de X, el paciente necesita ser trasladado a la ciudad de Medellín para una intervención gastrointestinal inmediata. Según advirtió Corpades, la demora en atender el cuadro puede provocar perforación, peritonitis y muerte, por lo que no se trata de un procedimiento electivo, sino de una emergencia quirúrgica.

La organización señaló que el joven no tiene recursos para pagar la operación de forma particular y depende del aseguramiento en salud. La entidad pidió a la EPS autorizar y programar la cirugía sin que los trámites administrativos retengan la atención, y solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Personería y la Defensoría del Pueblo.

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Corpades denunció a la EPS Sura en el departamento de Antioquia por la demora en autorizar una cirugía urgente - crédito X

“No se trata de un trámite electivo. Es una emergencia quirúrgica. El paciente no cuenta con recursos para pagar la cirugía de forma particular y depende del aseguramiento en salud. Exigimos que la EPS autorice y programe la intervención de inmediato y que no retenga el acto médico por trámites administrativos”, concluyó Corpades.

Supersalud había ordenado medidas a EPS Sura por demoras en las citas

El caso denunciado por Corpades ocurre después de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenara en julio de 2026 a EPS Sura, Nueva EPS, Salud Total y Sanitas adoptar un plan de choque para reducir los retrasos en la asignación de consultas y atender los casos acumulados.

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La medida respondió al aumento de reclamos de usuarios: hasta el 10 de julio, EPS Sura registraba 7.546 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), equivalentes al 13,25 % del total analizado.

El seguimiento realizado hasta el 10 de julio de 2026 permitió identificar que Nueva EPS acumuló 8.328 PQRD, equivalentes al 14,62% del total de reclamaciones - crédito Supersalud

La entidad de control advirtió entonces que las aseguradoras debían reducir los tiempos de espera y descongestionar la programación de citas. También señaló que abriría acciones de inspección, vigilancia y control, con las sanciones administrativas correspondientes, si las órdenes no se cumplían.

La orden de Supersalud se concentró en esas cuatro entidades porque, en conjunto, reunían el 55,32% de las Pqrd examinadas por el organismo. Además de los casos atribuidos a EPS Sura, Nueva EPS acumulaba 8.328 reclamaciones, equivalentes al 14,62% del total; Salud Total registraba 8.062, el 14,15%, y Sanitas reportaba 7.576, el 13,30%.

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Para la autoridad, la asignación de una consulta no debe depender de que el afiliado presente una reclamación ante el organismo de control. El plan exigido a las EPS incluyó la disminución de las esperas, la revisión de las agendas y la solución de los requerimientos pendientes.

En julio de 2026 la Superintendencia de Salud le exigió a la EPS Sura destrabar todos sus trámites, incluido el agendamiento de citas y procedimientos - crédito Sura

Las actuaciones de la entidad hicieron parte del Plan 100, con el que se realizaron más de 1.000 inspecciones a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación en distintas regiones de Colombia. En julio, el organismo también anunció visitas a los dispensarios de la EPS Compensar en Bogotá, después de recibir denuncias de usuarios que aseguraron haber esperado entre seis y siete horas para reclamar sus medicamentos.

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Entre el 1 y el 5 de julio, Compensar recibió 1.101 reclamos por retrasos en la entrega de fármacos. De ese total, 130 continuaban sin solución en el último reporte citado por la Superintendencia, con un porcentaje de cierre del 88,19 %.