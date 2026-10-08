De qué hablaron Abelardo de la Espriella y Flávio Bolsonaro durante su encuentro virtual previo a la segunda vuelta en Brasil: “Quiero que les vaya bien a nuestros vecinos”

De la Espriella confirmó que, en caso de que Bolsonaro gane las elecciones en segunda vuelta, no asistirá a su ceremonia de posesión - créditos Evaristo SA/AFP | captura de pantalla EDUARDO BOLSONARO/YouTube

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El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella y el candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro abordaron la cooperación contra el narcotráfico, el endurecimiento de las políticas de seguridad, el control de puertos y fronteras, y una eventual coordinación bilateral en caso de que el aspirante de derecha llegue a la Presidencia de Brasil.

La conversación se transmitió en la tarde del miércoles 7 de octubre a través del canal de YouTube de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato y miembro de su equipo de campaña.

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El diálogo ocurrió después de la primera vuelta presidencial en Brasil, celebrada el domingo 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, que sumó 53.879.538 votos.

Durante la charla, ambos dirigentes coincidieron en calificar a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal como grupos terroristas o narcoterroristas. También plantearon que esa clasificación permitiría ampliar los mecanismos de cooperación regional y financiera contra estas estructuras.

Flávio Bolsonaro propuso declarar terroristas al PCC y al Comando Vermelho

El candidato brasileño afirmó que, si gana la segunda vuelta, buscará declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho y a las milicias que operan en Brasil, a lo que De la Espriella avaló dicho anuncio.

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Según Bolsonaro, esa decisión facilitaría el intercambio de información y acciones conjuntas con Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros países de la región.

El aspirante a la Presidencia sostuvo que su propuesta incluye la creación de 500 mil plazas carcelarias y una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra integrantes de estructuras criminales.

“Quienes caminarán con miedo por la calle serán los criminales”, afirmó Bolsonaro, al referirse a su propuesta de seguridad.

El aspirante de derecha también planteó integrar las fuerzas frmadas, las policías estatales y las entidades de inteligencia para reforzar la vigilancia de fronteras, puertos y corredores utilizados para el tráfico de drogas.

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Bolsonaro mencionó el puerto de Santos como uno de los puntos que buscaría intervenir con tropas de élite de la Marina y nuevas herramientas tecnológicas. Según su planteamiento, el objetivo sería reducir la salida de cargamentos de cocaína desde Brasil hacia otros mercados.

De la Espriella defendió la clasificación de grupos como narcoterroristas y defendió lo hecho durante su gestión

El presidente colombiano afirmó que, al comenzar su Gobierno, ordenó tratar bajo una misma categoría a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y los homicidios.

“Estamos completamente de acuerdo y tenemos la misma visión. Cuando llegué al gobierno de Colombia, los distintos grupos narcoterroristas se definían con una serie de siglas y de manera diferente. Y le dije a la fuerza pública y a mis ministros: ‘Lo primero que tenemos que hacer es entender que todos estos grupos son narcoterroristas: los que trafican drogas, los que practican minería ilegal, como ocurre en Brasil, los que extorsionan, los que asesinan, los que secuestran, porque todo ese dinero alimenta el narcoterrorismo con el que asesinan a nuestros policías, nuestros soldados y nuestros ciudadanos. Lo primero es catalogarlos como lo que son: terroristas, narcoterroristas”, sostuvo De la Espriella.

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El mandatario señaló que esa clasificación permite aplicar “toda la fuerza legítima del Estado” dentro del marco del Estado de derecho, y expresó respaldo a la propuesta de Bolsonaro de fortalecer las penas y la capacidad operativa de las autoridades brasileñas.

Durante la transmisión, los dos dirigentes realizaron cuestionamientos a los gobiernos anteriores de Colombia y Brasil (en cabeza de Gustavo Petro y Lula Da Silva).

“Eso es lo que debe producir en los delincuentes un gobierno que aplica la ley: terror, pánico. Cuando los delincuentes se alegran por lo que hace un gobierno es porque están asociados con el gobierno. Y ellos tienen miedo de que tú seas presidente de Brasil porque saben que vas a aplicar la ley con total determinación”, le contestó De la Espriella a Bolsonaro.

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Seguido a lo anterior, el presidente añadió: “Y en esto tenemos que ser claros. Yo no soy político. Tengo que hacer todo lo que corresponda para ayudar a mi país, pero también quiero que les vaya bien a nuestros vecinos y solamente les puede ir bien a los países vecinos y al hemisferio si la seguridad es una política de Estado y si hay una persecución frontal contra los delincuentes, que es la que propones tú y la que hizo en su momento el presidente Jair Bolsonaro”.

Seguridad, puertos y fronteras estuvieron entre los temas centrales

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el control de los puertos. Bolsonaro aseguró que reforzaría la vigilancia del puerto de Santos, mientras De la Espriella afirmó que su administración ya adoptó medidas en terminales marítimas colombianas.

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El presidente colombiano indicó que integró capacidades de inteligencia de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sumado a esto, De la Espriella expresó que se fortalecieron controles en los puertos, que describió como corredores relevantes para la salida de droga.

El jefe de Estado añadió que algunas direcciones de aduanas quedaron en manos de mujeres vinculadas con la Armada, sometidas a controles periódicos con polígrafo.

El mandatario planteó que cerrar los puertos a las redes criminales permitiría reducir su capacidad para exportar cocaína, una modalidad que cada vez más toma fuerza y a las que las redes de narcotráfico pulen detalles técnicos en pro de evadir los controles por parte de las autoridades.

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Bolsonaro, por su parte, propuso establecer una cooperación para capturar e intercambiar información sobre personas requeridas por la justicia de ambos países. Dijo que, si un ciudadano colombiano vinculado con delitos se encuentra en Brasil, buscaría detenerlo y entregarlo a las autoridades colombianas.

El presidente colombiano respondió que una reunión bilateral permitiría estrechar la cooperación entre los dos países.

Asimismo, De la Espriella aclaró que no asistiría a una eventual investidura de Bolsonaro porque prometió no salir de Colombia durante su mandato, pero expresó disposición para un encuentro institucional posterior.

El candidato brasileño elogió la política de seguridad de Colombia

Flávio Bolsonaro destacó las acciones del Gobierno colombiano contra organizaciones armadas y redes de narcotráfico que dispuso apenas asumió de manera oficial el cargo como presidente el viernes 7 de agosto de 2026.

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En particular, el candidato brasileño le preguntó a De la Espriella por la extradición a EE. UU. de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos armados ilegales que hace de las suyas en zonas que conectan a Colombia y Ecuador.

El presidente afirmó que destrabó el proceso de extradición del designado gestor de paz, luego de que el trámite hubiera sido suspendido durante el Gobierno Petro.

En otro momento, De la Espriella defendió la actuación de la fuerza pública frente a integrantes de organizaciones armadas y afirmó que los delincuentes que no se sometan a la justicia serán enfrentados por el Estado dentro de los parámetros legales.

La conversación finalizó con referencias religiosas y con mensajes de respaldo mutuo. Ambos dirigentes se definieron como cristianos y coincidieron en describir la seguridad como una prioridad para Colombia, Brasil y otros países del continente.