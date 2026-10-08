De la Espriella confirmó la captura de alias Kleiver, señalado integrante de Los Costeños, tras hallazgo de bandera del ELN en Barranquilla y Soledad

Alias Kleiver fue capturado en un allanamiento, según informó el presidente Abelardo de la Espriella -crédito Santiago Saldarriaga/Foto AP/@ABDELAESPRIELLA/X

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Una captura fue reportada por las autoridades tras el hallazgo de una bandera y varios cilindros alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Barranquilla y Soledad. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el resultado a través de sus redes sociales y señaló que el detenido es alias Kleiver, presunto integrante de Los Costeños.

“Desde esta mañana estoy haciéndole seguimiento, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la instalación de una bandera y cilindros alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad. ¡Ya hay una captura!”, escribió el mandatario en su cuenta de X al referirse al operativo.

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La Policía y la Fiscalía buscan el vehículo utilizado para transportar los elementos y a una segunda persona involucrada -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, la captura se produjo en coordinación con la Fiscalía y mediante un allanamiento. El detenido tenía una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y agravado. Las investigaciones, además, lo señalan como el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera. Las autoridades buscan establecer qué otras personas participaron en el traslado y posterior instalación de estos elementos.

Los primeros objetos fueron encontrados durante la madrugada en Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla. Posteriormente, se localizaron otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad. Uno de los aspectos verificados por las autoridades fue el contenido de los cilindros. Según el reporte divulgado por el presidente, los elementos fueron inspeccionados y no contenían explosivos.

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Buscan a una segunda persona

La operación continúa para localizar el vehículo que habría sido utilizado para transportar los elementos y ubicar a la otra persona que, según la investigación, participó en estos hechos. La general Sandra Liliana Rodríguez está al frente de las verificaciones para esclarecer el caso, de acuerdo con lo informado por el presidente.

En su mensaje, De la Espriella sostuvo que las instituciones deben responder de manera coordinada ante este tipo de situaciones. “El Estado en pleno tiene que actuar unido: Fuerza Pública, Fiscalía y justicia (sic)”, afirmó.

La bandera alusiva al ELN fue encontrada durante la madrugada de este jueves en el puente de la avenida Murillo, entre Barranquilla y Soledad, lo que obligó al cierre preventivo del paso vehicular -crédito luchovoltios/X

El mandatario también planteó como objetivo desmantelar las estructuras criminales, afectar sus fuentes de financiación y llevar a sus integrantes ante la justicia. “No voy a permitir que intimiden a los colombianos mientras yo sea presidente”, afirmó De la Espriella, quien agregó que “toda apología al crimen y todo acto de intimidación tendrán una respuesta firme”.

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Hallazgo obligó a cerrar el puente de la Murillo

Uno de los puntos donde se reportó la presencia de estos elementos fue el puente de la avenida Murillo, en el sur de Barranquilla, en el tramo que conecta con el municipio de Soledad. La situación llevó a suspender preventivamente el tránsito vehicular mientras los uniformados revisaban el lugar y descartaban posibles riesgos para conductores y peatones.

De acuerdo con la información suministrada sobre el procedimiento, el hallazgo se reportó durante la madrugada, cuando personas que transitaban por el sector alertaron a una patrulla del cuadrante. Los policías acordonaron el área y adelantaron las verificaciones correspondientes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló en un comunicado que sus unidades hicieron presencia en el lugar y aislaron el sector para “garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”. La institución también explicó que sus agentes estaban recopilando información sobre lo ocurrido y que entregarían nuevos detalles una vez contaran con datos oficiales y verificados.

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La Brigadier General de la Policía Nacional, Liliana Rodríguez, descarta explosivos tras hallazgo de cilindro y bandera del ELN - crédito Policía de Barranquilla

Por su parte, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que una patrulla encontró una bandera y un cilindro con características alusivas al ELN en el puente de la Circunvalar. Tras la inspección, las autoridades confirmaron que los elementos no poseían “ningún tipo de artefacto explosivo”, como posteriormente reafirmó el presidente De la Espriella.

Rodríguez Castro indicó que el hallazgo se produjo hacia las 5:00 a. m. y pidió a la ciudadanía colaborar con las investigaciones. “Invitamos a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que nos permita la identificación de estos responsables”, precisó.

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