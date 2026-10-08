Cundinamarca activará restricciones y reversibles ante la salida de 3,8 millones de vehículos durante el puente festivo

Agentes de tránsito acompañarán la operación especial en los principales corredores de Cundinamarca durante el puente festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

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Cerca de 3,8 millones de vehículos circularán por los principales corredores de Cundinamarca durante la Semana de Receso Escolar y el puente festivo del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, por lo que las autoridades implementarán restricciones para carga, reversibles y controles especiales hasta el 12 de octubre.

La operación está a cargo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, en coordinación con la Policía Nacional, las alcaldías y otras entidades responsables del tránsito. El plan contempla presencia de agentes en carretera, manejo de flujo vehicular y monitoreo permanente para atender incidentes y orientar a los viajeros.

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La mayor presión se concentrará en los accesos y salidas de Bogotá, así como en las rutas hacia municipios que recibirán eventos masivos durante el receso. Girardot será sede del Reinado Nacional del Turismo; Fusagasugá acogerá el Festival Floral y de la Rumba Criolla, y Gachalá realizará el Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio.

El tránsito tendrá manejo especial en la vía entre La Mesa y La Vara

Las medidas para la salida de viajeros regirán los días 9 y 10 de octubre en el tramo comprendido entre La Mesa, en el kilómetro 66+300, y La Vara, en el kilómetro 85+000. Allí se aplicará un manejo especial de tránsito en sentido éxodo.

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El Plan Éxodo y el Plan Retorno establecen contraflujos, reversibles y habilitación de carriles adicionales en corredores clave como la Autopista Sur y la vía Bogotá-Girardot - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades también recomendaron a quienes se dirijan al sur del departamento evaluar trayectos alternos para evitar los puntos de mayor congestión. “Recomendamos a los viajeros que, si su destino lo permite, eviten el paso por Soacha y utilicen como alternativas las vías Canoas, Mondoñedo, la calle 13 o la calle 80”, señaló Diego Jiménez Vargas, secretario de Movilidad Contemporánea.

Para el regreso a Bogotá habrá reversibles continuos desde Apulo, en el kilómetro 32+000, hasta el puente de Balsillas, en Mosquera. La medida operará el domingo 11 de octubre, entre las 2:00 p. m. y las 11:59 p. m., y el lunes 12, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

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El lunes también se habilitará un reversible en Soacha, entre las avenidas Canoas y San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha. Este cambio en la circulación estará vigente de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., dentro de la estrategia para facilitar el ingreso de vehículos al área metropolitana.

Los camiones de más de 3,4 toneladas tendrán horarios restringidos

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricciones en el corredor Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot y en el ramal hacia Soacha. La limitación comenzará el viernes 9 de octubre, de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

Los vehículos de carga de más de 3,4 toneladas tendrán horarios restringidos en varios corredores de Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

El sábado 10 se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.; el domingo 11, de 2:00 p. m. a 11:00 p. m.; y el lunes 12, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. En el corredor Los Alpes-Villeta, los vehículos de carga tendrán restricción el sábado 10 y el lunes 12, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

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La secretaría prevé reforzar la vigilancia con drones en los corredores de Soacha, La Mesa y Mosquera. Las imágenes permitirán detectar novedades y apoyar la toma de decisiones de los equipos desplegados en las vías.

Los viajeros podrán revisar velocidades promedio e incidencias mediante el Portal de Movilidad 360, plataforma desarrollada con Waze. La recomendación oficial es programar los recorridos, verificar el estado mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad, hacer pausas en viajes prolongados y abstenerse de conducir tras consumir alcohol.

La ANI reforzará la operación en 38 corredores concesionados del país

A escala nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activará un Plan Integral de Operación en 38 corredores concesionados, que cubren 7.427 kilómetros en 23 departamentos y Bogotá. La entidad proyecta que más de 8 millones de vehículos se movilicen por esa red durante la semana de receso.

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El operativo contará con más de 6.420 personas, entre personal operativo, técnicos, supervisores y trabajadores de peajes. Para agilizar el recaudo, se dispondrá de al menos 420 cangureras en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

La ANI reforzará peajes, asistencia en carretera y sistemas de información en los corredores concesionados del país - crédito Vivirenelpoblado

La red tendrá más de 3.100 dispositivos de Sistemas Inteligentes de Transporte, incluidos paneles de mensajería variable, cámaras, básculas y postes SOS. Los centros de control supervisarán la operación por medio de más de 1.130 cámaras, mientras que los usuarios podrán acudir a 1.240 postes SOS para informar emergencias o novedades viales.

En la vía Bogotá-Girardot se esperan más de 380.000 vehículos y la concesión aumentará en 50% sus unidades de asistencia. En el corredor Bogotá-Villavicencio continuarán las restricciones en el túnel Quebradablanca, donde se mantiene circulación por un carril, y en el PR36, sentido Bogotá-Villavicencio, por el cierre del carril derecho debido a la afectación de un muro de contención.

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