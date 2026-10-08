Cómo ir de Bogotá a Villa de Leyva: guía completa de transporte y costos para viajar sin preocupaciones

El viaje por carretera de Bogotá a Villa de Leyva toma entre dos y cuatro horas con un costo en autobús desde 60.000 pesos por trayecto - crédito Google Maps

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Viajar de Bogotá a Villa de Leyva toma entre 2 a 4 horas, según el medio y la ruta elegida. El bus directo desde las terminales de la capital suele costar desde cerca de $60.000 por trayecto, mientras que ir en carro implica sumar combustible y hasta cuatro peajes en algunas rutas, con un gasto que puede superar los $ 180.000 solo en carretera por sentido.

La alternativa de transporte público más directa es el bus intermunicipal. La Terminal de Transporte de Bogotá incluye a Villa de Leyva entre los destinos que atiende desde la sede Norte, ubicada en la calle 192 con carrera 19, y desde la Terminal Salitre, en la diagonal 23 #69-11.

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Las terminales Salitre y Norte de Bogotá despachan servicios de empresas como Omega y Flota Águila hacia la región de Boyacá - crédito Alcaldía de Bogotá

Las empresas y frecuencias disponibles pueden variar de acuerdo con el día, la temporada y la demanda. Por eso, antes de desplazarse a la terminal, conviene revisar la terminaldetransporte.gov.co o comunicarse con la línea de atención 601 423 3600, disponible todos los días entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Las consultas de operadores y plataformas de venta muestran salidas desde aproximadamente las 5:00 a. m. y durante la tarde. Entre las compañías que suelen ofrecer la conexión figuran Omega, Valle de Tenza, Coflonorte y Flota Águila. El trayecto directo normalmente tarda entre 3 horas y 30 minutos y 4 horas; los servicios con más paradas pueden tardar más.

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El viaje por carretera de Bogotá a Villa de Leyva toma entre dos y cuatro horas con un costo en autobús desde 60.000 pesos por trayecto - crédito Terminal de Transporte de Bogotá/X

Los valores publicados por plataformas de reserva son variables y deben entenderse como referencia. Antes de comprar, el viajero debe confirmar el precio final, el lugar exacto de abordaje y las condiciones de equipaje con la empresa transportadora. La Terminal recomienda adquirir los tiquetes en las taquillas autorizadas o por los canales verificados de cada operador, no a intermediarios en los alrededores.

La ruta por Tunja suma cerca de 177 kilómetros desde Bogotá

Para quienes viajan en vehículo particular, una de las rutas habituales sale por la Autopista Norte, continúa hacia Tunja y toma el desvío por Cucaita hacia Villa de Leyva. La información turística departamental ubica al municipio a 177 kilómetros al norte de Bogotá y estima este recorrido en cerca de 2 horas y 50 minutos, sin contar detenciones ni congestión.

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La ruta vehicular que sale por la Autopista Norte hacia Tunja comprende una distancia total de 177 kilómetros - crédito Google Maps

Otra posibilidad es la ruta Bogotá–Puente de Boyacá–Samacá–Villa de Leyva, que puede tomar alrededor de 2 horas y 25 minutos en condiciones normales. También está el itinerario por Zipaquirá, Ubaté y Chiquinquirá, con un tiempo aproximado de tres horas. Esta última opción permite incorporar paradas, pero no necesariamente reduce el tiempo total de conducción.

El Sistema de Información Turística de Boyacá señala que la conexión Bogotá–Tunja es de doble calzada y tiene una extensión de 137 kilómetros. Desde Tunja, las vías hacia el occidente de Boyacá conectan con Villa de Leyva, Sáchica y Chiquinquirá.

Un automóvil promedio requiere entre 24 y 30 litros de gasolina para cubrir los 354 kilómetros del recorrido de ida y vuelta - crédito Google Maps

Cuatro peajes pueden aplicarse en el trayecto por Tunja

La cantidad de peajes depende del corredor elegido. En la conexión por Tunja, la referencia oficial del turismo departamental es de tres peajes entre Bogotá y Tunja y uno adicional entre Tunja y Villa de Leyva. El itinerario puede incluir las estaciones Andes, El Roble, Albarracín y Sáchica, aunque el paso exacto depende de los desvíos y accesos seleccionados.

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Las tarifas no son fijas: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ajustó los peajes concesionados desde enero de 2026 y aplicó un incremento progresivo adicional en Andes desde julio. Por ese motivo, no es recomendable calcular el viaje con valores de años anteriores. La ANI informó que el peaje Andes para vehículos de categoría I quedó en $ 16.100 desde el 1 de julio de 2026; los demás valores deben verificarse antes de salir.

La tarifa de la estación de peaje Andes para vehículos de categoría I se fijó en 16.100 pesos tras la actualización de la ANI - crédito Google Maps

Para calcular el combustible, se debe considerar una distancia de al menos 354 kilómetros para ida y vuelta. Un automóvil que rinda entre 12 y 15 kilómetros por litro necesitará aproximadamente entre 24 y 30 litros. El costo final dependerá del precio de la gasolina en Bogotá, del consumo real del vehículo y de recorridos adicionales dentro de Boyacá.

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En moto hay que prever tramos de montaña y cambios de clima

La moto reduce el gasto de combustible y tiene tarifas de peaje diferentes a las de un automóvil, pero exige mayor precaución. El recorrido combina altitud, descensos, curvas y posibles lluvias, en especial en los tramos cercanos a Tunja y las vías secundarias hacia Villa de Leyva.

Antes de partir, es aconsejable revisar frenos, llantas, luces, impermeable y equipo de protección. También conviene salir temprano para evitar conducir de noche en una ruta con sectores rurales y cambios frecuentes de temperatura.

Los motociclistas enfrentan cambios de clima y tramos de montaña en el trayecto hacia el municipio boyacense - crédito Colprensa

El estado vial puede modificarse por obras, accidentes o lluvias. El Instituto Nacional de Vías recomienda consultar antes de cada viaje su invias.gov.co, que reúne reportes de cierres, novedades y condiciones de la red nacional.

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Hay conexión por Tunja si no hay cupo en el servicio directo

Cuando los buses directos están agotados, una alternativa es tomar un servicio de Bogotá a Tunja y desde allí buscar transporte hacia Villa de Leyva. La distancia entre Tunja y el destino es de unos 40 kilómetros, según entidades departamentales, y el trayecto suele tardar entre 45 y 50 minutos.

Esta opción puede resultar útil durante puentes festivos, vacaciones escolares y festivales del municipio, cuando aumenta la demanda. Sin embargo, implica comprar dos tiquetes, coordinar horarios y considerar el tiempo de espera en Tunja.

La ruta con escala en la ciudad de Tunja funciona como alternativa durante los puentes festivos y la temporada vacacional - crédito Google Maps

Los servicios de transporte privado, vehículos con conductor, vans y alquiler de carro también están disponibles mediante operadores particulares, pero sus precios cambian según fecha, hora, número de pasajeros y condiciones del servicio. En estos casos, es recomendable solicitar una tarifa cerrada que incluya peajes, combustible, tiempos de espera y regreso, antes de confirmar la reserva.

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