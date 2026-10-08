Colfecar pide suspender cobro de $4.235 por tonelada en Buenaventura y alerta por mayores costos logísticos

FOTO DE ARCHIVO.El gremio cuestionó el sustento técnico de la tarifa y pidió frenar su aplicación mientras se revisan sus efectos sobre transportadores y comercio exterior. REUTERS/Javier Andrés Rojas

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La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, pidió suspender la aplicación del nuevo cobro de $4.235 por cada tonelada transportada para los vehículos de carga que circulen hacia o desde las terminales portuarias de Buenaventura.

La tarifa fue establecida por la Alcaldía mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026 como un “precio público por circulación” y, según el gremio, podría aumentar de forma considerable los costos de las operaciones logísticas en uno de los principales corredores portuarios del país.

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De acuerdo con Blu Radio, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría que pagar alrededor de $127.050 adicionales por operación.

Colfecar reconoció que la legislación permite establecer este tipo de cobros, pero insistió en que deben estar debidamente sustentados, ser proporcionales y responder a criterios técnicos claros.

FOTO DE ARCHIVO:El gremio cuestionó el sustento técnico de la tarifa y pidió frenar su aplicación mientras se revisan sus efectos sobre transportadores y comercio exterior. REUTERS/Javier Andrés Rojas

Gremio cuestiona cómo se calculó la tarifa

Uno de los principales reclamos del sector es que la Alcaldía explique cómo llegó al valor de $4.235 por tonelada y qué relación existe entre el peso de la carga transportada y los problemas de congestión que busca resolver la medida.

El gremio también pidió conocer el estudio de movilidad de 2024 que, según la Administración Distrital, sirve como fundamento para el decreto.

La Alcaldía argumenta que las vías urbanas de Buenaventura han sufrido un mayor deterioro debido al crecimiento del tránsito de vehículos de carga y que los recursos disponibles del Distrito no son suficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento.

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Según el decreto, el dinero recaudado deberá destinarse exclusivamente a construcción, mantenimiento y reparación de vías, así como a proyectos de movilidad sostenible.

La Administración también proyecta que el flujo de vehículos pesados podría alcanzar cerca de 10.000 camiones diarios durante los próximos 30 años.

FOTO DE ARCHIVO. El gremio cuestionó el sustento técnico de la tarifa y pidió frenar su aplicación mientras se revisan sus efectos sobre transportadores y comercio exterior. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El cobro se realizará de acuerdo con el peso de la carga registrado en las entradas y salidas de las terminales portuarias.

El decreto contempla algunas excepciones, entre ellas vehículos relacionados con seguridad nacional, ayuda humanitaria y operaciones de transbordo que no utilicen las vías públicas.

Filas de hasta 25 kilómetros y esperas de ocho horas

Para Colfecar, la nueva tarifa se suma a otros factores que ya están encareciendo la operación de los transportadores.

El gremio mencionó el aumento del diésel, los peajes y los salarios, además de problemas de seguridad y bloqueos recurrentes en el corredor Cali-Buenaventura.

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Según la Federación, actualmente se presentan filas de hasta 25 kilómetros y tiempos de espera que pueden llegar a ocho horas para entrar o salir del puerto.

Colfecar aseguró que estas dificultades ya estarían llevando a algunas empresas a evaluar o trasladar parte de sus operaciones hacia terminales de la costa Atlántica.

El gremio considera que un nuevo cobro puede profundizar esa pérdida de competitividad y aumentar los costos asociados a la movilización de mercancías.

“Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos”, señaló la organización.

En lugar de aplicar la tarifa, Colfecar planteó que la Alcaldía apoye al Gobierno nacional en las obras de las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión vial, cuyo inicio ya fue anunciado.

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Según la información divulgada, estas intervenciones contemplan 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna.

El gremio pidió que el decreto permanezca suspendido mientras avanza una Mesa Institucional de Concertación, instancia que ya habría sido aceptada por la Administración de Buenaventura.

La propuesta es que durante ese espacio se realice una revisión técnica, jurídica y económica de la tarifa antes de comenzar su recaudo.

La discusión sobre el nuevo cobro también ha generado preocupación en otros sectores exportadores, debido al peso estratégico de Buenaventura para el comercio exterior colombiano.

Por ahora, Colfecar insiste en que la medida debe ser revisada antes de entrar en operación y que cualquier decisión sobre nuevos costos para el transporte de carga debe sustentarse en estudios claros sobre movilidad, infraestructura y proporcionalidad.

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