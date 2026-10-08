Cobro de circulación de carga por Buenaventura generó rechazo entre los gremios cafeteros y avicultores: “Afecta la competitividad”

Cobro de circulación de carga por Buenaventura generó rechazo entre los gremios - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

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La Alcaldía de Buenaventura fijó un cobro de $4.235 por tonelada para los vehículos de carga que circulen desde o hacia las terminales portuarias del distrito. La norma, expedida el 26 de agosto de 2026, ordena ajustar la tarifa cada año conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo valor ha generado reparos entre gremios vinculados con el comercio exterior y el abastecimiento de materias primas.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) pidió a la alcaldía, en cabeza de Ligia del Carmen Córdoba, revisar el cobro por circulación de carga que creó mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026. La organización gremial advirtió que la tarifa elevaría los costos de las exportaciones que salen por el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. En un comunicado, señaló que el 60,2% de las exportaciones de café realizadas en 2026 salió por los terminales portuarios de Buenaventura.

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El gremio, presidido por Germán Bahamón, reconoció la necesidad de mejorar la infraestructura vial y la movilidad del distrito. Sin embargo, sostuvo que el decreto añade un costo a las cadenas que operan en el puerto y puede afectar la capacidad competitiva de los sectores exportadores.

Cafeteros piden diálogo antes de implementar la tarifa

Cafeteros piden diálogo antes de implementar la tarifa - crédito Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

La FNC también solicitó a la administración distrital evaluar el alcance y las consecuencias del gravamen antes de ponerlo en marcha. También propuso una mesa de diálogo con los sectores productivos y exportadores.

“La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, indicó la entidad.

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La discusión surge después de 2025, un año de niveles altos de precios y producción para el sector cafetero. Un informe de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) indicó que las condiciones que impulsaron esa bonanza comenzaron a cambiar durante 2026.

El documento atribuyó el cambio al exceso de lluvias, a un alza de 41% en el precio de la urea, a la corrección de las cotizaciones internacionales y a la apreciación del peso colombiano. Estos elementos redujeron parte de las ganancias recientes y expusieron la dependencia del sector de las variables climáticas y del mercado externo.

Corficolombiana añadió que existe una probabilidad superior a 90% de que se presente un fenómeno de El Niño muy fuerte en el último trimestre de 2026. La eventualidad mantiene la incertidumbre sobre el comportamiento de la producción durante los próximos meses.

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El café aporta cerca de 13% del producto interno bruto agropecuario, es el cuarto producto de exportación del país y representa una fuente de ingresos para aproximadamente 550.000 familias en más de 600 municipios, de acuerdo con el informe. En el Eje Cafetero, región afectada por el sismo del 10 de agosto de 2026, unas 57.000 familias dependen de manera directa de esta actividad.

Fenavi calcula sobrecostos por más de $ 13.000 millones en 2025

Para el gremio la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan este corredor y puede restar competitividad al puerto frente a otras opciones.- crédito Fenavi

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) también rechazó el cobro. Para el gremio, la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan este corredor y puede restar competitividad al puerto frente a otras opciones.

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Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, afirmó que añadir costos a la operación portuaria puede contradecir el objetivo de reducir los gastos logísticos y fortalecer el comercio exterior. A su juicio, esa situación podría impulsar el traslado de carga hacia otras terminales.

Durante 2025, Colombia importó 9,9 millones de toneladas de maíz amarillo, soya y torta de soya. De ese total, 3,07 millones de toneladas ingresaron por Buenaventura, por un valor de USD 880.000.000, según los datos citados por Fenavi.

La organización pidió a la Alcaldía de Buenaventura y a las autoridades nacionales revisar de forma integral los efectos del Decreto Distrital 0338 de 2026 y abrir un espacio técnico e institucional con los sectores productivos y logísticos- crédito Fenavi

El gremio calculó que, si la tarifa hubiera regido ese año, habría causado un costo adicional de más de $13.000.000.000. En el primer semestre de 2026, el puerto concentró el 32,5% de esas importaciones, equivalente a 1,55 millones de toneladas valoradas en USD 447.000.000; el cobro habría representado otros $6.600.000.000.

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La dependencia regional es mayor en el caso de Valle del Cauca y Cauca. En 2025, por Buenaventura entró el 74,3% de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya destinadas a ambos departamentos, con un volumen de 1,73 millones de toneladas. En el primer semestre de este año, la participación fue de 73,3%, con 786.000 toneladas.

Fenavi advirtió que un costo adicional sobre esos insumos puede trasladarse a la producción y al abastecimiento de una de las principales zonas agroindustriales del país. El gremio recordó que la participación del puerto en las importaciones de esas materias primas pasó de 53 % en 2011 a cerca de 32 % en 2025.

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La organización pidió a la Alcaldía de Buenaventura y a las autoridades nacionales revisar de forma integral los efectos del Decreto Distrital 0338 de 2026 y abrir un espacio técnico e institucional con los sectores productivos y logísticos.