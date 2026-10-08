Capturaron a hombre señalado de agredir sexualmente a una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí

Hombre de 28 años fue capturado en el sector Placitas de San Vicente de Chucurí, señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer de 70 años - crédito Policía Nacional

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En cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí, la Policía Nacional capturó a un hombre de 28 años señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años.

El procedimiento se realizó en el sector Placitas, en el casco urbano del municipio santandereano. De acuerdo con el reporte oficial, el detenido era requerido por el delito de acceso carnal violento y quedó a disposición de la autoridad judicial competente para el proceso de judicialización.

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“Logramos la captura de esta persona requerida por la justicia por el delito de acceso carnal violento”, informó el mayor Oscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí.

El oficial explicó que la detención se dio en articulación con otras instituciones, siguiendo instrucciones del comandante del Departamento de Policía de Santander. “Se articulan todas nuestras capacidades junto con el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal”, señaló.

La Policía indicó que no permitirá que hechos de este tipo afecten la tranquilidad del municipio y reiteró que toda la institucionalidad responderá ante situaciones que comprometan la seguridad ciudadana. “No permitiremos que ninguno de nuestros ciudadanos vea afectada su seguridad, su tranquilidad y si llegase a pasar, toda la institucionalidad va a responder efectivamente para dar respuesta a lo que los ciudadanos merecen”, afirmó Peña Sánchez.

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