Colombia

Cafeteros rechazan nuevo cobro a carga en Buenaventura y alertan impacto sobre exportaciones

La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior

FOTO DE ARCHIVO: La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior. REUTERS/Luisa González
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La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia expresó su preocupación y desacuerdo con el nuevo cobro por circulación de carga establecido por la Alcaldía de Buenaventura, al considerar que la medida agregará costos a las exportaciones que salen por uno de los principales puertos del país.

El cuestionamiento está dirigido al Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, que estableció una tarifa de $4.235 por cada tonelada de carga transportada dentro del Distrito de Buenaventura.

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Según explicó la Federación, el valor tendrá una actualización anual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC.

El gremio cafetero advirtió que la decisión tiene un impacto particular sobre su actividad debido al peso que tiene Buenaventura dentro de las exportaciones del producto colombiano.

De acuerdo con la Federación, el 60,2 % de las exportaciones de café realizadas en lo corrido de 2026 han salido a través de los terminales portuarios de Buenaventura.

Por esa razón, sostuvo que la nueva tarifa representa una presión adicional sobre los costos que deben asumir los exportadores.

La participación de mercado de las cooperativas cafeteras cayó más del 12% en el último año, generando preocupación en el sector - crédito @Cccaficultores/X
La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior - crédito @Cccaficultores/X

Fedecafeteros pide revisar efectos sobre competitividad

La Federación reconoció la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad en Buenaventura, pero consideró que financiar esos objetivos mediante el nuevo cobro puede tener consecuencias sobre las cadenas productivas que utilizan el puerto.

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Esta medida impone presión a los costos de exportación de nuestro producto”, señaló el gremio en su pronunciamiento.

La organización sostuvo que el pago adicional podría afectar no solamente al sector cafetero, sino también a otras actividades económicas que dependen del transporte de mercancías hacia los terminales marítimos de Buenaventura.

Según el comunicado, el cobro “introduce un costo adicional para las cadenas exportadoras”, lo que, a juicio de la Federación, puede reducir la competitividad de los sectores que desarrollan operaciones de comercio exterior a través del Distrito.

Ante esa situación, el gremio hizo un llamado a la Administración Distrital de Buenaventura para que revise el alcance de la medida y sus posibles impactos antes de avanzar con su aplicación.

También solicitó abrir un espacio de diálogo con los diferentes sectores productivos y exportadores afectados.

La Federación Nacional de Cafeteros elevó el precio de la pasilla de café pergamino de $10.000 a $12.000 pesos por kilogramo - crédito Colprensa
La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior - crédito Colprensa

Buenaventura concentra más de la mitad de las exportaciones de café

El peso de Buenaventura en la logística cafetera explica la preocupación expresada por la Federación.

Según las cifras incluidas en el comunicado, aproximadamente seis de cada diez exportaciones de café del país durante 2026 han utilizado los terminales portuarios ubicados en ese Distrito.

La tarifa por tonelada implica que el costo final dependerá directamente del volumen de carga movilizada, por lo que las operaciones de mayor escala tendrán que asumir pagos superiores.

La Federación no presentó en su comunicado una estimación del costo total que el cobro podría representar anualmente para el sector cafetero ni precisó cuánto podría aumentar el costo por saco exportado.

Tampoco pidió eliminar de manera definitiva la medida, sino que solicitó revisar su alcance y generar una discusión con los actores económicos antes de su implementación.

El gremio insistió en que la logística es un componente clave para mantener la competitividad internacional del café colombiano.

La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, señaló.

La controversia se concentra ahora en cómo equilibrar las necesidades de financiación para infraestructura y movilidad de Buenaventura con los costos que deben asumir los sectores que utilizan sus corredores y terminales portuarios.

Por ahora, la Federación mantiene su posición de desacuerdo con el cobro de $4.235 por tonelada y espera que la Alcaldía abra una revisión de la medida con participación de los sectores productivos involucrados.

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