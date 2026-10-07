Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

El voto a ciegas definió el primer regreso a la competencia - crédito Canal RCN

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Virginia regresó a MasterChef Celebrity Colombia tras imponerse en el primer repechaje de la temporada, una instancia que dejó la definición en manos de los concursantes que siguen dentro del programa. La participante obtuvo 7,97 puntos gracias a una preparación centrada en el puré de yuca y recuperó su lugar en la competencia.

La jornada reunió a siete exparticipantes que habían quedado eliminados y que recibieron una nueva oportunidad para disputar uno de los dos cupos disponibles. Milena López, Tavo Bernate, Luisa, Iván Marín, Virginia, Diana Mina y Sebastián Vega volvieron a la cocina para enfrentar un reto de Caja Misteriosa.

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La prueba tenía una condición obligatoria: todos debían utilizar suero costeño en una preparación salada de estilo libre. Cada concursante contó con la posibilidad de presentar su propia propuesta, aunque el mecanismo de evaluación modificó el desarrollo habitual del formato.

En esta oportunidad, los chefs no tuvieron a su cargo la calificación de los platos. Los 12 participantes que permanecen en competencia probaron las preparaciones sin saber quién las había realizado y asignaron una puntuación a cada una. El plato que alcanzara el promedio más alto obtendría el primer lugar para regresar al programa.

La decisión provocó un debate antes de la degustación. Algunos concursantes analizaron la posibilidad de convertir la votación en una herramienta estratégica para evitar la vuelta de un rival con mayores condiciones dentro de la cocina. Verónica Orozco propuso que el grupo tuviera en cuenta ese escenario y considerara la conveniencia de no favorecer a quien pudiera representar una competencia más exigente en las próximas pruebas.

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Tuto Patiño coincidió con esa lectura y planteó que los participantes eliminados llegaban a la instancia de repechaje con menos desgaste que quienes se mantuvieron en el certamen. Emmanuel Restrepo también defendió la posibilidad de que cada uno evaluara la situación como parte de una competencia.

La postura no tuvo consenso. Luciano D’Alessandro expresó reparos ante una votación organizada bajo una estrategia colectiva y sostuvo que cada integrante debía elegir de acuerdo con su propio criterio. Sebastián Villalobos y Farah también rechazaron esa alternativa y señalaron que el resultado debía responder a la calidad de cada plato, sin considerar la fortaleza de los posibles reingresos.

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En medio de esa discusión, tres platos quedaron entre los más destacados de la noche: los de Iván Marín, Tavo y Virginia. La preparación de Virginia incluyó puré de yuca, chicharrón, cebollas encurtidas, salsa roja, aceite verde y queso frito.

La combinación de la yuca con el suero costeño recibió valoraciones favorables durante la degustación. Los participantes destacaron el sabor general del plato, el aporte de las cebollas encurtidas y la presencia del queso frito. Algunos observaron que el puré tenía una textura elástica, aunque esa consideración no alteró la evaluación final.

Virginia obtuvo el puntaje más alto de la prueba y aseguró su regreso a MasterChef Celebrity Colombia. Su resultado la ubicó por encima de los otros dos platos que habían quedado entre los favoritos de la jornada.

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El reintegro todavía no termina. El formato anunció que habrá un segundo desafío para definir el último cupo de reingreso en la noche del 7 de octubre. Los eliminados que no lograron imponerse en esta primera instancia tendrán una nueva oportunidad de volver a la cocina y reincorporarse a la competencia.