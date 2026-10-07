Colombia

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

La concursante consiguió 7,97 puntos con un plato de yuca, chicharrón y suero costeño, en una definición que quedó en manos de quienes continúan dentro del ‘reality’

El voto a ciegas definió el primer regreso a la competencia - crédito Canal RCN
El voto a ciegas definió el primer regreso a la competencia - crédito Canal RCN
Guardar

Virginia regresó a MasterChef Celebrity Colombia tras imponerse en el primer repechaje de la temporada, una instancia que dejó la definición en manos de los concursantes que siguen dentro del programa. La participante obtuvo 7,97 puntos gracias a una preparación centrada en el puré de yuca y recuperó su lugar en la competencia.

La jornada reunió a siete exparticipantes que habían quedado eliminados y que recibieron una nueva oportunidad para disputar uno de los dos cupos disponibles. Milena López, Tavo Bernate, Luisa, Iván Marín, Virginia, Diana Mina y Sebastián Vega volvieron a la cocina para enfrentar un reto de Caja Misteriosa.

PUBLICIDAD

La prueba tenía una condición obligatoria: todos debían utilizar suero costeño en una preparación salada de estilo libre. Cada concursante contó con la posibilidad de presentar su propia propuesta, aunque el mecanismo de evaluación modificó el desarrollo habitual del formato.

En esta oportunidad, los chefs no tuvieron a su cargo la calificación de los platos. Los 12 participantes que permanecen en competencia probaron las preparaciones sin saber quién las había realizado y asignaron una puntuación a cada una. El plato que alcanzara el promedio más alto obtendría el primer lugar para regresar al programa.

La decisión provocó un debate antes de la degustación. Algunos concursantes analizaron la posibilidad de convertir la votación en una herramienta estratégica para evitar la vuelta de un rival con mayores condiciones dentro de la cocina. Verónica Orozco propuso que el grupo tuviera en cuenta ese escenario y considerara la conveniencia de no favorecer a quien pudiera representar una competencia más exigente en las próximas pruebas.

PUBLICIDAD

Tuto Patiño coincidió con esa lectura y planteó que los participantes eliminados llegaban a la instancia de repechaje con menos desgaste que quienes se mantuvieron en el certamen. Emmanuel Restrepo también defendió la posibilidad de que cada uno evaluara la situación como parte de una competencia.

La postura no tuvo consenso. Luciano D’Alessandro expresó reparos ante una votación organizada bajo una estrategia colectiva y sostuvo que cada integrante debía elegir de acuerdo con su propio criterio. Sebastián Villalobos y Farah también rechazaron esa alternativa y señalaron que el resultado debía responder a la calidad de cada plato, sin considerar la fortaleza de los posibles reingresos.

En medio de esa discusión, tres platos quedaron entre los más destacados de la noche: los de Iván Marín, Tavo y Virginia. La preparación de Virginia incluyó puré de yuca, chicharrón, cebollas encurtidas, salsa roja, aceite verde y queso frito.

La combinación de la yuca con el suero costeño recibió valoraciones favorables durante la degustación. Los participantes destacaron el sabor general del plato, el aporte de las cebollas encurtidas y la presencia del queso frito. Algunos observaron que el puré tenía una textura elástica, aunque esa consideración no alteró la evaluación final.

Virginia obtuvo el puntaje más alto de la prueba y aseguró su regreso a MasterChef Celebrity Colombia. Su resultado la ubicó por encima de los otros dos platos que habían quedado entre los favoritos de la jornada.

El reintegro todavía no termina. El formato anunció que habrá un segundo desafío para definir el último cupo de reingreso en la noche del 7 de octubre. Los eliminados que no lograron imponerse en esta primera instancia tendrán una nueva oportunidad de volver a la cocina y reincorporarse a la competencia.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityQuien volvió a MasterChefMasterChef Celebrity ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO|Así amaneció la movilidad en Bogotá, tras las fuertes lluvias presentadas en la capital

Desde la tarde del martes 6 de octubre, en diferentes zonas de la ciudad, se han presentado inundaciones y problemas de movilidad

EN VIVO|Así amaneció la movilidad en Bogotá, tras las fuertes lluvias presentadas en la capital

Alerta por supuestas páginas web donde se paga el Pico y Placa Solidario en Bogotá: Distrito emitió recomendaciones

Los portales que imitan el sitio institucional captan recursos e información privada, pero no expiden la autorización para transitar durante las jornadas de restricción, pese a que el usuario complete la gestión

Alerta por supuestas páginas web donde se paga el Pico y Placa Solidario en Bogotá: Distrito emitió recomendaciones

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá, se camuflaba como negocio de autopartes en Bogotá

La operación concluyó con 15 arrestos mediante orden judicial y cuatro aprehensiones inmediatas, además del hallazgo de marihuana, bazuco y base de coca destinada al comercio local

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá, se camuflaba como negocio de autopartes en Bogotá

Cómo se usa en Colombia la IA para detectar inconsistencias en tiempo real en pago de impuestos

La Dian centraliza en una sola plataforma los archivos XML correspondientes a distintas obligaciones tributarias y cruza automáticamente la información

Cómo se usa en Colombia la IA para detectar inconsistencias en tiempo real en pago de impuestos

Abelardo de la Espriella eliminó tope del 30% a inversiones externas de fondos de pensiones: ya fue publicado el decreto

El Decreto 1490 del 6 de octubre derogó el límite global creado en abril de 2026 para las Administradoras de Fondos de Pensiones y argumentó que la medida amplía la diversificación de los portafolios

Abelardo de la Espriella eliminó tope del 30% a inversiones externas de fondos de pensiones: ya fue publicado el decreto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

Aida Victoria Merlano ‘explotó’ contra las críticas por el escándalo de ‘El Agropecuario’, padre de su hijo: “Dejen de culpar a las mujeres”

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

Millonarios tendría listas las primeras salidas para la temporada 2027: siete jugadores acaban contrato

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El arbitraje colombiano atraviesa una nueva polémica con el posible nombramiento de Wilmar Roldán en la Comisión Nacional

Así celebraron los familiares y amigos de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia