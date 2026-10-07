Un millón de huevos para combatir el hambre en Colombia: avicultores impulsarán una campaña de donaciones

El 9 de octubre se donarán más de un millón de huevos en Colombia - crédito Fenavi

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La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) y los avicultores colombianos donarán el 9 de octubre un millón de huevos a los bancos de alimentos del país, una entrega de unas 57 toneladas dirigida a familias vulnerables en un contexto en el que el 21,1% de los hogares enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025.

La iniciativa, denominada Colombia se levanta con huevos, se desarrolla alrededor del Día Mundial del Huevo, que se conmemora el 11 de octubre. La primera distribución estará a cargo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, cuya red canalizará los productos hacia las zonas con mayores índices de vulnerabilidad.

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El aporte inicial equivale a una fracción de la operación anual de esa red: durante 2025, Abaco distribuyó 55.091 toneladas de alimentos e insumos y benefició a 1.611.854 personas. La asociación reúne 26 bancos de alimentos, tiene presencia en 28 departamentos y 301 municipios.

La campaña busca sumar donaciones de ciudadanos de todo el país mediante la plataforma donahuevos.co. Los aportes podrán ser de cualquier monto y se destinarán a aumentar el volumen de huevos entregados a los bancos de alimentos.

La plataforma donahuevos.co recibiría aportes monetarios de los ciudadanos para incrementar el volumen de alimentos entregados - crédito https://donahoy.abaco.org.co/fenavihuevos2026

La recolección culminará el 25 de octubre con el “Reto Colombia se levanta con huevos”, una carrera con recorridos de siete y 11 kilómetros que prevé reunir a cerca de 6.000 participantes. Parte del valor de las inscripciones será destinado a la compra de huevos.

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Olga Patricia Castillo, directora del Programa Huevo de Fenavi, vinculó la convocatoria con el alcance social de la entrega: “Los avicultores sabemos que alimentar también es una forma de construir país. Por eso, queremos que este millón de huevos sea el primer paso de una movilización que nos permita unir esfuerzos y llevar solidaridad a quienes más lo necesitan”.

La organización gremial reúne a productores avícolas y administra el Fondo Nacional Avícola. El sector del huevo y el pollo alcanzó un valor de producción de $44,5 billones en 2025.

Una brecha alimentaria con fuertes diferencias territoriales

La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos descendió al 21,1% en 2025 según las cifras del Dane - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 21,1% de los hogares colombianos en 2025, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. El indicador descendió desde el 25,5% registrado en 2024, una reducción de 4,4 puntos porcentuales.

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La medición considera a los hogares que, al menos una vez durante los 12 meses anteriores, redujeron la calidad, la variedad o la cantidad de sus alimentos por falta de recursos. La inseguridad alimentaria grave, por su parte, pasó del 5,0% al 3,4%.

Las mayores dificultades se concentraron en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, en las que la prevalencia llegó al 31,4%, frente al 34,2% del año anterior. Chocó registró el porcentaje más alto, con 56,8%, seguido por Sucre, con 50,1%, y La Guajira, con 47,8%.

El huevo ocupa un lugar cotidiano en la alimentación del país. Fenavi informó que Colombia produjo 19.402 millones de unidades en 2025, un 10% más que en 2024, mientras el consumo anual por habitante llegó a 366 huevos, cerca de una unidad diaria.

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La actividad avícola tiene presencia en 676 municipios, una cobertura que el gremio considera clave para que la campaña alcance territorios más allá de las grandes ciudades.

En Santander, el Banco de Alimentos de Bucaramanga ha destinado donaciones similares a 8.000 familias de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija, mediante programas para niños, adultos mayores y otros grupos atendidos por organizaciones sociales.

El 32,8% de los hogares colombianos con niños pequeños enfrenta inseguridad alimentaria

Un total de 16,4 millones de personas en Colombia enfrentan la falta de alimentos mediante la reducción de porciones o la omisión de comidas - crédito donahoy.abaco.org.co

El 32,8% de los hogares colombianos con niños menores de cinco años enfrenta inseguridad alimentaria porque no puede acceder a alimentos suficientes y nutritivos. La situación alcanza a 14,6 millones de personas en niveles moderados o graves.

El huevo concentra nutrientes, es de fácil digestión y tiene un precio asequible. Su contenido de vitaminas B2, B3 y B12, además de colina, contribuye al crecimiento infantil y a la formación y el funcionamiento del cerebro durante los primeros 1.000 días.

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Más de 432.000 niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica, una enfermedad irreversible que afecta su crecimiento y desarrollo. La crisis alimentaria alcanza a 16,4 millones de personas, que reducen las porciones, se saltan comidas o piden alimentos prestados o fiados.

En el Congreso hay un proyecto radicado para hacer permanente la política contra la desnutrición infantil

La senadora Norma Hurtado y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, radicaron ante la Secretaría General del Senado un proyecto de ley para convertir la prevención y atención de la desnutrición crónica infantil en una política permanente de Estado. La iniciativa, respaldada por más de 100 congresistas de distintos sectores políticos, propone intervenir desde la concepción hasta los cinco años para evitar consecuencias duraderas en el desarrollo de los niños.

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El proyecto fue presentado con más de 450.000 firmas ciudadanas, una por cada niño en condición de vulnerabilidad alimentaria. Su eje es un marco integral para los primeros 2.000 días de vida, desde el embarazo hasta que el menor cumple cinco años.

La situación alimentaria que fundamenta la propuesta alcanza a 16,4 millones de personas que enfrentan la crisis mediante la reducción de porciones, la omisión de comidas o el pedido de alimentos prestados o fiados. A esa cifra se suman 14,6 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o grave, sin acceso suficiente a alimentos nutritivos.

Las secuelas de la desnutrición durante la primera infancia

Para 2025, unas 5.269.088 personas pertenecían a cohortes históricamente expuestas a desnutrición crónica infantil durante sus primeros años de vida. Esa población equivale al 15,9% del universo sujeto a seguimiento en el país.

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La propuesta sostiene que el bienestar nutricional es indispensable para el desarrollo social y la competitividad económica de Colombia. La desnutrición en la infancia se asocia con menores niveles de escolaridad, reducciones permanentes del coeficiente intelectual y una menor productividad laboral en la adultez.

Esas consecuencias contribuyen a la persistencia de la pobreza entre generaciones y restringen el crecimiento económico nacional. El texto legislativo plantea que una respuesta sostenida debe incluir prevención, detección temprana y seguimiento individual de los menores en riesgo.

La iniciativa crea la Comisión Intersectorial para la Prevención, Detección Temprana y Manejo de la Desnutrición Crónica Infantil, adscrita a la Presidencia de la República. El organismo coordinaría las acciones de los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Vivienda y Ambiente, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia Nacional de Salud.

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