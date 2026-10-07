Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el miércoles 7 de octubre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüé si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

PUBLICIDAD

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 0 y 2.

Motos: 0 y 2.

Taxis: 2.

Transporte de carga: no aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bre-B se expande en zonas rurales: cooperativas reportan 6 millones de transferencias en un año

Más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya están conectadas mediante Visionamos, que además registra cerca de 600.000 llaves activas

Bre-B se expande en zonas rurales: cooperativas reportan 6 millones de transferencias en un año

Consejo de Estado responsabiliza a organización comunitaria y líder por bloqueos que afectaron a Ecopetrol

El alto tribunal concluyó que las protestas de 2017 en Acacías, Meta, excedieron los límites constitucionales y causaron una afectación económica por producción diferida de crudo

Consejo de Estado responsabiliza a organización comunitaria y líder por bloqueos que afectaron a Ecopetrol

Gobierno nacional prepara estatuto antiterrorista con listas de grupos, régimen carcelario especial y control de bienes

La propuesta llegaría al Congreso en las próximas semanas e incluye dos proyectos paralelos: una ley estatutaria y otra ordinaria, además de una ley de sometimiento

Gobierno nacional prepara estatuto antiterrorista con listas de grupos, régimen carcelario especial y control de bienes

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 6 de octubre de 2026

Como cada martes, aquí están los resultados del último juego de esta lotería

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 6 de octubre de 2026

Pensión en Colombia: así puede recuperar sus aportes si no alcanza las semanas requeridas

Quienes no logren completar las semanas necesarias para obtener una pensión en Colombia pueden acogerse a alternativas previstas en la ley para recuperar los recursos que acumularon durante su vida laboral

Pensión en Colombia: así puede recuperar sus aportes si no alcanza las semanas requeridas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

Aida Victoria Merlano ‘explotó’ contra las críticas por el escándalo de ‘El Agropecuario’, padre de su hijo: “Dejen de culpar a las mujeres”

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

Millonarios tendría listas las primeras salidas para la temporada 2027: siete jugadores acaban contrato

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El arbitraje colombiano atraviesa una nueva polémica con el posible nombramiento de Wilmar Roldán en la Comisión Nacional

Así celebraron los familiares y amigos de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia