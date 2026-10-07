Colombia

De la Espriella anuncia auditoría al FOMAG, activa el ‘Fondo Milagro’ y reporta avances del plan de salud

El presidente también anunció medidas para reducir el riesgo de apagón y ordenó revisar $1,13 billones entregados dentro de planes concertados con el CRIC

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella . (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella . (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas en reconstrucción, salud, energía y control de recursos públicos después del Consejo de Ministros realizado en la Casa de Nariño, en el que también se abordaron las movilizaciones anunciadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Uno de los principales anuncios fue la entrada en operación del denominado “Fondo Milagro”, mecanismo que buscará articular recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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De acuerdo con Blu Radio, el fondo quedó formalmente constituido y comenzará a operar este miércoles.

Su gerente será Jaime Uribe, mientras que la junta directiva estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, director del Dapre.

Abelardo de la Espriella
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

Auditoría al FOMAG y medidas para evitar un apagón

Durante el encuentro con su gabinete, De la Espriella también ordenó sanear y auditar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, con el propósito de establecer con precisión el valor de su déficit y garantizar la atención de los docentes.

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Según las cifras expuestas, el fondo cerró 2025 con un patrimonio negativo de $3,2 billones y enfrenta un déficit operativo de $2,7 billones.

A esto se suman hallazgos fiscales de la Contraloría por $176.795 millones.

El mandatario también se refirió a la situación energética y aseguró que el Gobierno ya está tomando medidas para reducir el riesgo de un apagón.

Entre las acciones mencionó ahorro de energía, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las plantas térmicas y utilización de la capacidad instalada al máximo posible.

“Ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible”, señaló el presidente al resumir las decisiones adoptadas.

El Gobierno no entregó en la información divulgada nuevos datos sobre niveles de embalses, disponibilidad térmica o proyecciones de demanda que permitan dimensionar el riesgo mencionado.

FOTO DE ARCHIVO. Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella . REUTERS/Charlie Cordero
FOTO DE ARCHIVO. Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella . REUTERS/Charlie Cordero

Plan de choque en salud y revisión de recursos del CRIC

De la Espriella también presentó resultados del plan de choque en salud.

Según el mandatario, se han entregado más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes, cifra que representa un avance del 31,2 % frente a los medicamentos que habían sido reportados como pendientes.

Además, informó que se resolvieron 120.586 procedimientos represados, beneficiando a más de 70.000 pacientes en diferentes regiones del país.

Otro de los asuntos abordados fue el anuncio de movilizaciones del CRIC entre el 11 y el 14 de octubre.

El presidente afirmó que su administración está dispuesta a dialogar con las autoridades indígenas, pero aseguró que no lo hará bajo presión.

Este Gobierno respeta profundamente a nuestras comunidades indígenas y está dispuesto a dialogar con sus autoridades legítimas, pero no vamos a negociar bajo presión”, afirmó.

De la Espriella anunció además una revisión sobre el destino de $1,13 billones que el Estado reporta como entregados dentro de los planes concertados con el CRIC.

Peso por peso, vamos a revisar contrato por contrato”, advirtió.

La información suministrada no señala todavía irregularidades concretas sobre esos recursos ni resultados de auditorías concluidas, por lo que el anuncio corresponde, por ahora, a una revisión ordenada por el Ejecutivo.

Con las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, el Gobierno abrió varios frentes simultáneos: la puesta en marcha del fondo para la reconstrucción, la revisión financiera del FOMAG, la ejecución del plan de choque en salud, la prevención de riesgos energéticos y el seguimiento a recursos destinados a acuerdos con comunidades indígenas.

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